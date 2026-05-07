Apple’ın teknoloji dünyasında dengeleri değiştiren son amiral gemisi, 2026 yılının ilk çeyreğine damgasını vurdu. Counterpoint Research tarafından yayımlanan Küresel Telefon Model Satış Takibi raporuna göre, iPhone 17 dünya genelinde zirveye yerleşmeyi başardı. Peki pazarın yüzde 6’sını tek başına ele geçiren iPhone 17, kullanıcılara tam olarak neler sunuyor?

Satış listelerinde iPhone 17 hakimiyeti

Listenin ilk üç sırası tamamen Apple ekosisteminin kontrolünde bulunuyor. Temel iPhone 17 modelinin lider olduğu sıralamada, ikinciliği iPhone 17 Pro Max ve üçüncülüğü ise iPhone 17 Pro üstleniyor. Geçen yılın satış rekortmeni olan önceki nesil iPhone 16 ise gücünü koruyarak listeye altıncı sıradan girmeyi başardı.

Counterpoint kıdemli analisti Harshit Rastogi, bu tablonun arkasında baz modele eklenen donanım yükseltmelerinin yattığını belirtiyor. Cihazın başlangıç depolama alanının 256GB seviyesine çıkarılması, gelişmiş kameralar ve 120Hz ekran yenileme hızı standart modeli Pro versiyonlara oldukça yaklaştırdı. Kullanıcı değerlendirmelerine göre, özel bir incelik veya üçlü kamera ihtiyacı olmayanlar için taban model 2026 standartlarını tam anlamıyla karşılıyor.

Android rakipleri ve rekor pazar payı

Satış verileri yalnızca cihaz bazında değil, bölgesel olarak da farklılıklar sunuyor. Seri, Çin ve ABD pazarlarında çift haneli büyüme kaydederken, Güney Kore’deki çeyreklik satışlarını tam üç katına çıkardı. Apple’ın bu ivmesi, Pro modellerin satış grafiğini bir miktar etkilemiş olsa da markanın toplam gelirini yukarıda tutuyor.

Listenin geri kalan beş sırasını ağırlıklı olarak Samsung’un bütçe dostu Galaxy A serisi dolduruyor. Dördüncü sırada yer alan Galaxy A07 4G, çeyreğin en çok satan telefon unvanını Android cephesinde elinde tutuyor. Xiaomi’nin giriş seviyesi modeli Redmi A5 ise dünya genelinde onuncu sıraya yerleşerek ilk onu tamamlıyor.

Araştırma şirketi Counterpoint Research verileri, ilk 10 cihazın toplam küresel satışların yüzde 25’ini oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu oran, ilk çeyrek bazında bugüne kadar kaydedilen en yüksek yoğunlaşma olarak tarihe geçti. Pazarda oluşan bu talep, Apple’ın ürün döngüsü planlarında da takvim değişikliğine gitmesine zemin hazırlıyor.

iPhone 18 çıkış tarihi için yeni beklenti

Mevcut satış rakamlarının yüksekliği nedeniyle Apple’ın standart iPhone 17 modelini her zamankinden altı ay daha uzun süre ana odak noktasında tutacağı belirtiliyor. Yeni takvim iddialarına göre, iPhone 18 serisinin tanıtımı 2027 yılının ilkbahar aylarına sarkacak. Bu süreçte mevcut serinin pazardaki konumunu koruması ve iOS 26 güncellemeleriyle desteklenmesi planlanıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Standart iPhone 17 modelinin sunduğu 120Hz ekran ve 256GB depolama özellikleri yeni bir cihaza geçiş yapmak için yeterli mi?