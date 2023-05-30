Apple’ın Haziran ayında düzenleyeceği WWDC etkinliğine iki haftadan az bir süre kaldı. Etkinlikte iOS 17 güncellemesi tanıtılacak. iOS 17’nin platformun kararlılığına odaklanan küçük bir güncelleme olacağı öngörülüyordu. Ancak son zamanlarda iOS 17’nin iPhone için en büyük güncellemelerden biri olacağına dair sızıntılar ve söylentiler yayıldı.

Nicholas Ghigo tarafından tasarlanan son konsept, YouTube’da yayınlanan bir videoda söylentilere konu olan tüm özellikleri gösteriyor. iOS 17 konsept videosu, WWDC 2023’te kullanıcılar için sunulması beklenen yeni özellikleri gösteriyor. Videoya göre;

Kilit Ekranında kapsamlı özelleştirme seçenekleri, farklı yazı tipi stilleri ve duvar kağıtları sunulacak.

Kilit Ekranında Apple Music şarkı sözleri gösterilecek. Bu, etkileşimli widget’ların geleceğini gösteriyor.

Kilit Ekranında özelleştirilebilir kısayollar olacak. Kullanıcılar favori uygulamalarını ve kontrollerini sabitleyebilecek.

Yeni uygulama simgeleri gelecek.

Ana Ekranda etkileşimli widget’lar olacak. Şu an widget’lar sadece bilgi veriyor, etkileşimli widget’lar zaman kazandıracak.

Sağlık ve Cüzdan uygulamaları yeniden tasarlanacak.

Kilit Ekranı duvar kağıtları arasında geçiş yapmak kolaylaşacak.

Yeni uygulamalar gelecek, örneğin Journal.

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Apple 5 Haziran’da WWDC etkinliğini düzenleyecek. Etkinlikte iOS 17 ve diğer ürünlerle ilgili detaylar paylaşılacak. Apple bu özelliklerin hiçbirini WWDC’de göstermeyebilir. Gelişmeleri takip ediyoruz, yeni detaylar için bizi takip edin!