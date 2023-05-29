Ünlü bir sızıntı kaynağı geçtiğimiz günlerde Sony’nin CD Projekt Red’i satın almayı planladığına dair bir söylenti paylaştı. Bu kişinin Destiny ile ilgili haberleri sızdırdığı biliniyor ve paylaştığı bilgilerle çoğunlukla güvenilir olduğunu kanıtladı. PlayStation hayranları, The Witcher ve Cyberpunk 2073 gibi oyunların çıktığı stüdyo olan CD Projekt Red satın alımının gerçeğe dönme hayaliyle yanıp tutuşuyor!

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Bu söylentinin ilk kez ortaya çıkmadığını belirtmekte fayda var. CDPR ve Sony’nin adı en son Mart ayının başında birlikte anılmıştı. O zaman da söylentiler satın almanın çoktan gerçekleştiği yönündeydi. Bunun nedeni, Sony’nin PitchBook adlı bir piyasa veri platformundaki sayfasının ekran görüntüsünün 26 Ekim 2022’de CDPR ile bir birleşme/satın alma gerçekleştiğini göstermesiydi.

Ancak, başka hiçbir yerde başka bir kanıt bulunamadı ve Sony’nin böylesine büyük bir haberi dünyayla paylaşmaması pek olası görünmüyordu. Bu nedenle söylentiler üzerinde pek durulmadı.

Son söylenti de bir Discord gönderisinin ötesinde başka bir kanıta sahip değil. Çoğunlukla Destiny ile ilgili bilgiler konusunda uzmanlaşmış olan Liz adlı sızdırıcı, bu amaçla kendi Discord sunucusunu oluşturdu. Ancak bu sefer Sony ile ilgili iki söylenti paylaşıldı.

Bunlardan ilki Sony’nin CDPR’ı satın almayı planladığı, ikincisi ise Days Gone 2’nin geliştirilmekte olduğuydu. Sızıntı yapan kişinin, bazı küçük ayrıntılar tam olarak uyuşmasa bile, doğru çıkan güvenilir ayrıntıları paylaştığı biliniyor. Bu nedenle sızıntıların doğru olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Discord’dan yapılan paylaşımda, “Söylenti Sony CD Projekt Red’i satın almak üzere. Bu bir sonraki Witcher oyununu PlayStation’a özel yapabilir.” ifadelerine yer verilmiş.

Öte yandan, Sony’nin CDPR’ı satın almasının mantıklı olacağını düşünen birçok kişi var. Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alacağı duyurulduğundan beri, pek çok oyuncu Sony’nin oyun alanını nasıl eşitleyeceği konusunda spekülasyon yapıyordu.

Diğer bir büyük stüdyo olan Bethesda zaten Microsoft’un bir parçası olduğundan, insanlar Sony’nin kendi büyük RPG serisini güvence altına alması gerektiğini düşünüyordu. CDPR, kitapların yazarı Andrzej Sapkowski ile yaptığı anlaşmaya göre video oyunları, grafik romanlar, masa oyunları ve ticari ürünlerde The Witcher’ın isim haklarına sahip. Bu da popüler serinin pek çok hayranını Sony tarafına çekebileceği anlamına geliyor.

Ancak günün sonunda Sony ya da CDPR resmi bir açıklama yapana kadar tüm bunlar spekülasyondan başka bir şey olmayacak. Satın alma mantıklı olsa da, Sony’nin bunu gerçekten düşünüp düşünmediğini göreceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu satın alım gerçekleşecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!