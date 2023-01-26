iOS 17, birçok iPhone kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. Firma iOS 16 ile herkesi şaşırtan değişikliklere imza atmış ve kişiselleştirme alanında Android’i kıskandıracak özellikler iOS işletim sistemine getirilmişti. Kullanıcılar, iOS 17’nin bu özellikleri bir adım ileriye taşıyacağını ve kişiselleştirme alanında iPhone’ların Android’i geçeceğini düşünerek iOS 17 için gün saymaya başlamıştı. Ancak görünen o ki, Apple bu sürümde odak değiştirecek!

iOS 17 Güç Verimliliği ve Kararlılık Odaklı Olacak!

Her ne kadar iOS 16 büyük yeniliklerle duyurulsa da, bu yenilikler beraberinde bazı sorunları da getirmişti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 16.3 birçok soruna çözüm getirmiş olsa da, iOS 16’nın ilk sürümleri kararlılık konusunda sınıfta kalmış ve cihazlarında sorun yaşayan kullanıcılar firmayı eleştiri yağmuruna tutmuştu.

Görünen o ki, Apple iOS 17 ile aynı süreci tekrar yaşamak istemiyor. Kısa bir süre önce iOS 17 kodlarının ortaya çıkmasıyla beraber ulaşılan bilgiler, firmanın bu sürümde kararlılığı ön planda tutacağını ve görsel değişikliklerin oldukça sınırlı sayıda olacağını gösteriyor.

Firma, bu sürümle beraber güç verimliliği konusunda da önemli iyileştirmeler yapacak gibi duruyor. Zira yeni güncellemeler cihazların pil performansı ciddi oranda düşürmüş ve çıktıkları dönemde ekran süresi rekorları kıran Apple cihazlar güncellemelerin ardından bir günü bile zor çıkarır hale gelmişti.

iOS 17’de firmanın bazı ikonik uygulamalarında da tasarım değişikliğine gideceği konuşuluyor. Birçoğumuzun günlük olarak kullandığı Mail uygulamasının tasarımının daha basit ve anlaşılır bir hale getirilmesi gündemde. Bunun yanında Dosyalar ve Hatırlatıcı uygulamalarında da bazı ufak tasarımsal değişikliklere yer verilmesi bekleniyor.

Güncellemede güç verimliliğine ve kararlılığa odaklanmanın Apple için doğru bir adım olacağını söylemek mümkün. Zira bir dönemin güncelleme kralı olan Apple, son zamanlarda güncellemelerin cihazlarda ciddi sorunlara yol açması nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

Bu durum, güncellemelerin yüklenme sayılarına bile yansımıştı. iOS 14 ile başlayan güncellemede çekingenlik trendi, yeni sürümlerde de devam etmiş ve yeni güncellemeyi çıktığı an yükleyen Apple kullanıcılarının sayısı her yeni sürümde azalmıştı.

Görsel Değişikler Yerine AR/VR Özellikleri Gelebilir!

Bir süredir Apple’ın bir Sanal Gerçeklik gözlüğü üzerinde çalıştığına dair haberler duyuyoruz. Neredeyse her gün teknoloji gündemini meşgul eden haberlerin çoğunda firmanın bu yıl veya önümüzdeki yıl bir Artırılmış Gerçeklik gözlüğünü piyasaya süreceğinden bahsediliyor.

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iOS 17 hakkında paylaşılan bilgiler de bunu doğrular nitelikte. Öyle ki firmanın bu sürümde Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik odaklı yenilikler yapması bekleniyor.

Apple’ın akıllı saatleri kontrol etmek için sunduğu “Watch” uygulamasına benzer bir uygulama bu sürümde bizleri karşılayabilir. iOS 17 kodlarında ortaya çıkan bu uygulama, firmanın gözlüklerindeki Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik özelliklerini kontrol edebilecek.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın bu sürümde odağını değiştirmesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!