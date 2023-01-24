Cupertinolu teknoloji devi Apple‘ın uzun zamandır beklenen AR/VR kaskının 2023’te piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Bloomberg bugün cihazın arayüzü, sahip olacağı uygulamalar ve nasıl çalışacağı hakkında bilgi paylaştı. Raporlara göre Apple, göz ve el takibi gibi gelişmiş özellikler sunarak AR/VR kaskı ile yenilik yapmayı hedefliyor. Bu yeteneklerin, rakip cihazlardan daha yüksek bir fiyat noktasına sahip olduğu söylenen cihaz için önemli bir satış noktası olması bekleniyor. Peki, Apple VR nasıl olacak? Gelin sızıntılara yakından göz atalım.

Apple AR nasıl çalışacak?

Apple’ın karma gerçeklik kaskı, iPhone ve iPad‘e benzer birçok işleve sahip iOS’e benzer bir arayüze sahip olacak. Ayrıca, kullanıcıların Mac’lerini fiziksel bir klavye ve izleme dörtgeni/fare ile kontrol etmelerine olanak tanıyan bir Mac için harici bir ekran olarak kullanılabilecek. Arayüz, Apple kullanıcılarına tanıdık gelecek ve yeniden düzenlenebilen uygulama simgeleri ve özelleştirilebilir widget’lar içeren bir ana ekrana da sahip olacak.

Göz ve el izleme, kullanıcının ellerini ve gözlerini analiz edebilen kameralarla kulaklık için önemli bir satış noktası olacaktır. Kullanıcı, fiziksel bir denetleyiciye ihtiyaç duymadan ekrandaki öğelere bakarak ve hareketleri kullanarak kulaklığı kontrol edebilecektir.

Karma gerçeklik kaskının “Reality Pro” olarak adlandırılması bekleniyor. Bu kask artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) arasında geçiş yapabilecek. AR, sanal nesneleri gerçek dünyada görüntülerken, VR tamamen sanal bir ortam yaratacak. Kulaklık, kullanıcının AR ve VR arasında geçiş yapmasına izin verecek bir kontrol düğmesine sahip olacak.

Kask video konferansa odaklanacak, FaceTime tabanlı görüntülü sohbet ve toplantı odalarını içerecek. Kullanıcılar, etkileşimli toplantılar için sanal gerçeklikte oluşturulan gerçek yüzlerini ve tüm vücutlarını görebilecek ve bire bir sohbetler için gerçekçi avatarlara sahip olacaklar. Birden fazla katılımcıyla yapılan FaceTime görüşmeleri sırasında kask, Memoji‘ye benzer basitleştirilmiş avatarları gösterecek.

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Bloomberg raporuna göre, Apple’ın karma gerçeklik kaskı, gözlük takan kullanıcılar için cihaza sığabilecek özel lensler içerecek. Şirket ayrıca, dahili hoparlörlere ek olarak kulaklığın görsel deneyimiyle eşleşen bir ses deneyimi için kullanıcıların AirPods takmasını bekliyor. Apple, Disney ve Dolby gibi medya ortaklarıyla VR içeriği geliştirmenin yanı sıra Apple TV+ şovlarını ve filmlerini kulaklıkla uyumlu olacak şekilde güncelleyecek. Amaç, izleyiciye sanal ortamda büyük bir ekran izleme deneyimi sunmak olacak.

xrOS ile akıcı bir deneyim sunacak

Dahili olarak xrOS olarak bilinen kulaklığın işletim sistemi ve Safari, Fotoğraflar, Posta, Mesajlar, Apple TV+, Apple Music, Podcast’ler ve Takvim gibi çeşitli uygulamalara sahip olacak ve üçüncü taraf içeriği için özel bir App Store’a sahip olacak.

Kaskta cihazda kullanılan Apple M serisi işlemcinin neden olduğu aşırı ısınmayı önlemek için harici bir pil takımı olacak. Bu batarya iPhone 14 Pro Max modelinin boyutunda olacak ve yaklaşık iki saat güç sağlayacak. Harici pil takımı, kullanıcıların şarj edilmiş bir pili uzun süreli kullanım için değiştirmelerine olanak tanıyacak. AR/VR kaskın diğer söylentilere göre özellikleri arasında 4K microOLED ekranlar, bir düzineden fazla kamera, iris izleme, yüz ifadesi algılama ve daha fazlası yer alıyor.

Apple’ın VR kaskının 2023 yılı içerisinde tanıtılacağı söyleniyor. Ayrıca yaklaşık 3.000 dolarlık bir fiyat noktasına sahip olması bekleniyor. Ayrıca Apple’ın uygun fiyatlı bir model üzerinde de çalıştığı söyleniyor.