Geliştiriciler, iPhone için planlanan yazılım güncellemesinin testlerinde iOS 17 beta 3’ün yeni turuna ulaştı. Bugün aynı zamanda macOS, tvOS ve diğer platformlarda revizyonlar da yayınlandı.

Geçtiğimiz Çarşamba Apple, iOS 17 beta 3’ün ilk sürümünü duyurdu. Bu güncelleme, kullanıcılara yönelik bir dizi özellik sunmakla birlikte, Apple Music ve HomeKit deneyimlerinde yapılan değişiklikleri de içeriyordu. iOS 17 beta 3’ün bu revizyonunun, ilk iOS 17 genel beta sürümünün temelini oluşturabileceği öngörülüyor.

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Apple, ayrıca pazartesi günü yayınladığı ve bilinen bir WebKit istismarını düzelten Hızlı Güvenlik Yanıtı güncellemesi üzerinde de düzeltmeler yapıyor. Otomatik yükleme güncellemesi, web yüklemesini bozarak bazı web siteleri için sorunlara yol açtı.

iOS 17 Beta 3 ile gelen yenilikler

iOS 17 beta 3, Apple’ın ilk kez WWDC’de duyurduğu Apple Music’e daha ayrıntılı şarkı kredisi bilgileri ekler. Bu, kullanıcıların yapımcılar, performans sanatçıları, şarkı yazarları ve daha fazlası hakkında derinlemesine ayrıntıları görmelerini sağlar.

Mesajlar uygulamasında yeniden tasarlanan uygulama seçici, en son fotoğrafınızı “Fotoğraflar” düğmesinin simgesi olarak gösterecek şekilde biraz değiştirildi. Önceden, yalnızca genel bir fotoğraf glifi gösteriyordu.

iOS 17 beta 3, Home uygulamasına yeni bir “Yenilikler” açılış ekranının yanı sıra çok renkli ışıkların rengini ayarlamak için güncellenmiş bir kaydırma arabirimi ekler. Garaj kapıları için toplam üç seçenek sunan yeni bir simge seçeneği de var.

Ayarlar uygulamasında, “Derinlik Kontrolü” artık “Ayarları Koru” içinde kendi geçiş özelliğidir. Önceden, Yaratıcı Kontroller kategorisine giriyordu.