Apple, geçtiğimiz ay uyumlu tüm iPhone modelleri için iOS 17 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, bir dizi önemli özelliği beraberinde getiriyor, ancak erken benimsenme oranı hala beklenen seviyeye ulaşmadı. iOS 17, mevcut özelliklerde büyük geliştirmeler sunarken aynı zamanda Kilit Ekranı için özelleştirme seçeneklerini genişletiyor. Ancak, iOS 17’nin benimsenme oranı beklenenin altında kaldı.

Mixpanel tarafından sağlanan verilere göre, uyumlu iPhone modellerinin sadece %23’ü şu anda iOS 17 sürümünü çalıştırıyor ve kullanıcıların yalnızca %6’sı en son iOS 17.0.3 sürümünü yüklemiş durumda. Muhtemelen bu düşük benimsenme oranı, son dönemde ortaya çıkan bazı sorunlar nedeniyle yaşanıyor. Bu sorunlar arasında iOS 17’nin yeni iPhone 15 Pro modellerinde aşırı ısınmaya yol açan bir hataya sahip olduğu Apple tarafından doğrulandı.

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Apple, vaat ettiği gibi hızlı bir güncelleme yayınladı ve büyük ölçüde iPhone’lardaki aşırı ısınma sorununu çözdü. Başlangıçta bu sorunun Apple’ın yeni A17 Pro çipinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ayrıca, ‘Pro’ modellerindeki yeni titanyum kaplamanın aşırı ısınmaya neden olduğu iddia edilmişti. Ancak Apple, tüm bu iddiaları reddetti ve sorunun bir yazılım güncellemesi ile giderilebileceğini belirtti. Eğer bir iPhone 15 Pro sahibiyseniz, hemen iOS 17.0.3 sürümünü yüklemelisiniz. Bu sorunlar, iOS 17’nin benimsenme oranının düşük olmasının muhtemel nedenlerinden biri.

Kullanıcılar, iOS 17 güncellemesini yüklemekten çekiniyor olabilirler, çünkü bu güncelleme olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu, telefonun performansının yanı sıra pil ömrünü de etkileyebilir. Ancak kullanıcılar büyük olasılıkla platformun daha kararlı hale gelmesini bekleyecek ve ardından iOS 17’ye güncelleme yapacaklar. iOS 17 şu anda başlangıç aşamasında olduğundan, şirketin sahnede duyurduğu öne çıkan bazı özellikleri hala eksik. Ancak şirket, gelecek haftalarda bu sürümleri geliştiricilerle test edecek.

Şu an itibarıyla uyumlu iPhone modellerinin yaklaşık %45’i iOS 16.6.1 ve iOS 16.7 sürümlerini çalıştırıyor. Şirket, yazılımını daha kararlı hale getirmek için neredeyse bir yıl boyunca hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri üzerinde çalıştığı için, son birkaç güncelleme her zaman daha güvenilir sürümlerdir.