Google, Pixel 8 ailesini tanıttığı etkinlik sonrası Android 14 güncellemesini belli başlı Pixel modelleri için yayınladı. Teknoloji ve internet devi Android 14’ün diğer telefonlara da en kısa sürede geleceğini açıkladı. Bu süreçte Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme ve vivo gibi isimlerden teker teker Android 14 alacak modeller listesi gelmeye başladı. Biz de sizler için bu modelleri bir araya getirdik. Android 14 güncellemesini alacak telefon modellerine geçmeden önce gelin güncelleme ile gelen belli başlı önemli özelliklere bir bakalım.
İçindekiler
Android 14 ile gelen yenilikler
- Duvar Kağıtları ve Özelleştirme Seçenekleri: Android 14, duvar kağıtları arasında geçiş yapmayı ve kilit ekranınızı güncellemeyi kolaylaştıran güncellenmiş bir özelleştirme seçici sunar. QR okuyucu veya Google Home gibi özel kilit ekranı kısayolları ayarlayabilirsiniz, böylece en çok kullandığınız kontrollere hızlıca erişebilirsiniz.
- Kilit Ekranı Şablonları: Tarzınıza uygun yazı tipleri, widget’lar, renkler ve formatlar için yeni kilit ekranı şablonları arasından seçim yapabilirsiniz. Bu şablonlar ayrıca yapay zeka kullanarak ekranınızı durumunuza göre otomatik olarak ayarlar.
- Üretken AI Duvar Kağıtları: Pixel 8/8 Pro’ya özgü olan bu özellik, AI tarafından oluşturulan metinden resme dönüşüm modellerini kullanarak duvar kağıtları oluşturmanıza yardımcı olur. Önerilen seçenekler arasından seçim yaparak benzersiz duvar kağıtları oluşturabilirsiniz.
- Ultra HDR Desteği: Android 14, Ultra HDR ile HDR görüntülerini destekler, bu da daha canlı renkler ve yüksek kaliteli fotoğraflar sağlar.
- Health Connect: Sağlık ve fitness verilerinizi tek bir merkezi yerde saklamanızı ve gizliliğinizi kontrol altında tutmanızı sağlayan bir özellik.
- Dijital Koruma ve Veri Paylaşımı: Uygulamalara erişim izni verirken bilgilendirme ve daha bilinçli karar verme imkanı sunar. Ayrıca, PIN güvenliğini artırmak için 6 haneli veya daha uzun bir PIN kullanmanızı teşvik eder.
- Erişilebilirlik ve İşitme Desteği: Android 14, görme ve işitme engellilere yönelik gelişmiş özellikler sunar. Büyüteç ayarlarını kişiselleştirebilir, yazı tipi boyutunu değiştirebilir ve işitme cihazlarını daha kolay bağlayabilirsiniz. Ayrıca, flaş bildirimleri gibi bildirimler için görsel uyarılar açabilirsiniz.
İlginizi Çekebilir: Google Pixel 8 ailesi tanıtıldı iPhone 15’e rakip geldi
*Güncellemeyi alacak modellerin zaman içerisinde değişiklik gösterebileceğini belirtelim.
Android 14 alacak modeller
Google Pixel
- Google Pixel 4a 5G
- Google Pixel 5
- Google Pixel 5a
- Google Pixel 6 / 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7 / 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Fold
- Google Pixel Tablet
Samsung Galaxy
Galaxy S ve Fold serisi
- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
- Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
- Galaxy S21 FE
- Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A04
- Galaxy A13
- Galaxy A14
- Galaxy A23
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy A34
- Galaxy A52 / A52 5G / A52s
- Galaxy A53
- Galaxy A54
- Galaxy A72
- Galaxy A73
Galaxy F serisi
- Galaxy F14 5G
- Galaxy F23
- Galaxy F54
Galaxy M serisi
- Galaxy M23
- Galaxy M33
- Galaxy M53
- Galaxy M54
- Galaxy Xcover 6 Pro
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra
- Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra
Xiaomi
- Xiaomi 12 / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite
- Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Civi 1S / 2 / 3
- Xiaomi Pad 6 / 6 Pro
Redmi
- Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+
- Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo
- Redmi Note Discovery
- Redmi K40S
- Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra
- Redmi K60 / K60E / K60 Pro
POCO
- POCO C51, C55
- POCO X4 5G / X4 GT
- POCO X5 / X5 Pro
- POCO F4 / F4 GT
- POCO F5 / F5 Pro
- POCO M4 / M5
OnePlus
- OnePlus 11 / 11R
- OnePlus 10T / 10 Pro / 10R
- OnePlus 9 / 9 Pro / 9RT
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord CE 2 Lite
- OnePlus Nord N300 5G
- OnePlus Ace 2 / Ace Pro / Ace / Ace Racing
Asus
- ASUS ROG Phone 7 / 7 Ultimate
- ASUS ROG Phone 6 / 6 Pro / 6D / 6D Ultimate
- ASUS Zenfone 9
- ASUS Zenfone 10
Vivo
- Vivo X90 / X90 Pro
- Vivo X100
- Vivo X80 / X80 Pro
- Vivo X70 Pro / X70 Pro+
- Vivo Y35
- Vivo Y53s
- Vivo Y75
- Vivo Y75 5G
- Vivo V25 / V25 Pro
- Vivo V23 / V23e 5G / V23 Pro
- Vivo T1 / T1 Pro / T1x
iQOO
- iQOO 11 / Pro
- iQOO 9 / 9 Pro / 9T / 9 SE
- iQOO 8 / 8 Pro / Neo 8
- iQOO 7 / Neo 7 / Neo 7 Pro
- iQOO Z7 / Z7x / Z7s
- iQOO Neo 6
- iQOO Z6 / Z6 Pro / Z6 Lite
OPPO
- OPPO Find N2 / N2 Flip
- OPPO Find X5 / X5 Pro
- OPPO Reno 9 / 9 Pro / 9 Pro+
- OPPO Reno 8 / 8 Pro
- OPPO Reno 7 / 7 Pro
- OPPO Reno 6 / 6 Pro
- OPPO Reno 8T / 8T 5G
- OPPO A1 / A1x
- OPPO K10 serisi
- OPPO A56s
- OPPO A58 5G
- OPPO A78
- OPPO A96
- OPPO F23 serisi
- OPPO F21 serisi
- OPPO F19 serisi
Realme
- Realme GT Neo 5 / GT Neo 5 SE
- Realme GT3 / GT Neo 3 / GT Neo 3T
- Realme GT2 / GT2 Pro / GT2 Explorer Master / GT Neo 2T
- Realme GT 5G
- Realme 10 / 10S / 10 5G / 10 Pro / 10 Pro+ / 10T
- Realme 9 / 9 Pro / 9 Pro+
- Realme C33 2023 / C33 / C55 / C30s
- Realme V20 / V23 / V23i / V25
- Realme Q5 / Q5 Pro / Q5i
- Realme Narzo N55 / 50 5G / 50 Pro 5G
Motorola
- Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra
- Motorola Razr 2022
- Moto G13 / G14 / G23 / G53 / G73
- Motorola G Stylus 5G
- Motorola G Power 5G
- Motorola Edge 40 / 40 Pro
- Motorola Edge 30 / 30 Pro / 30 Ultra / 30 Neo / 30 Fusion
- Motorola Edge
- Motorola Defy 2
Nothing
- Nothing Phone (1)
- Nothing Phone (2)