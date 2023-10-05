Google, Pixel 8 ailesini tanıttığı etkinlik sonrası Android 14 güncellemesini belli başlı Pixel modelleri için yayınladı. Teknoloji ve internet devi Android 14’ün diğer telefonlara da en kısa sürede geleceğini açıkladı. Bu süreçte Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme ve vivo gibi isimlerden teker teker Android 14 alacak modeller listesi gelmeye başladı. Biz de sizler için bu modelleri bir araya getirdik. Android 14 güncellemesini alacak telefon modellerine geçmeden önce gelin güncelleme ile gelen belli başlı önemli özelliklere bir bakalım.

Android 14 ile gelen yenilikler

Duvar Kağıtları ve Özelleştirme Seçenekleri: Android 14, duvar kağıtları arasında geçiş yapmayı ve kilit ekranınızı güncellemeyi kolaylaştıran güncellenmiş bir özelleştirme seçici sunar. QR okuyucu veya Google Home gibi özel kilit ekranı kısayolları ayarlayabilirsiniz, böylece en çok kullandığınız kontrollere hızlıca erişebilirsiniz. Kilit Ekranı Şablonları: Tarzınıza uygun yazı tipleri, widget’lar, renkler ve formatlar için yeni kilit ekranı şablonları arasından seçim yapabilirsiniz. Bu şablonlar ayrıca yapay zeka kullanarak ekranınızı durumunuza göre otomatik olarak ayarlar. Üretken AI Duvar Kağıtları: Pixel 8/8 Pro’ya özgü olan bu özellik, AI tarafından oluşturulan metinden resme dönüşüm modellerini kullanarak duvar kağıtları oluşturmanıza yardımcı olur. Önerilen seçenekler arasından seçim yaparak benzersiz duvar kağıtları oluşturabilirsiniz. Ultra HDR Desteği: Android 14, Ultra HDR ile HDR görüntülerini destekler, bu da daha canlı renkler ve yüksek kaliteli fotoğraflar sağlar. Health Connect: Sağlık ve fitness verilerinizi tek bir merkezi yerde saklamanızı ve gizliliğinizi kontrol altında tutmanızı sağlayan bir özellik. Dijital Koruma ve Veri Paylaşımı: Uygulamalara erişim izni verirken bilgilendirme ve daha bilinçli karar verme imkanı sunar. Ayrıca, PIN güvenliğini artırmak için 6 haneli veya daha uzun bir PIN kullanmanızı teşvik eder. Erişilebilirlik ve İşitme Desteği: Android 14, görme ve işitme engellilere yönelik gelişmiş özellikler sunar. Büyüteç ayarlarını kişiselleştirebilir, yazı tipi boyutunu değiştirebilir ve işitme cihazlarını daha kolay bağlayabilirsiniz. Ayrıca, flaş bildirimleri gibi bildirimler için görsel uyarılar açabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir: Google Pixel 8 ailesi tanıtıldı iPhone 15’e rakip geldi

*Güncellemeyi alacak modellerin zaman içerisinde değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Android 14 alacak modeller

Google Pixel

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6 / 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7 / 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Samsung Galaxy

Galaxy S ve Fold serisi

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A04

Galaxy A13

Galaxy A14

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A52 / A52 5G / A52s

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A72

Galaxy A73

Galaxy F serisi

Galaxy F14 5G

Galaxy F23

Galaxy F54

Galaxy M serisi

Galaxy M23

Galaxy M33

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra

Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra

Xiaomi

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite

Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 1S / 2 / 3

Xiaomi Pad 6 / 6 Pro

Redmi

Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo

Redmi Note Discovery

Redmi K40S

Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra

Redmi K60 / K60E / K60 Pro

POCO

POCO C51, C55

POCO X4 5G / X4 GT

POCO X5 / X5 Pro

POCO F4 / F4 GT

POCO F5 / F5 Pro

POCO M4 / M5

OnePlus

OnePlus 11 / 11R

OnePlus 10T / 10 Pro / 10R

OnePlus 9 / 9 Pro / 9RT

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord N300 5G

OnePlus Ace 2 / Ace Pro / Ace / Ace Racing

Asus

ASUS ROG Phone 7 / 7 Ultimate

ASUS ROG Phone 6 / 6 Pro / 6D / 6D Ultimate

ASUS Zenfone 9

ASUS Zenfone 10

Vivo

Vivo X90 / X90 Pro

Vivo X100

Vivo X80 / X80 Pro

Vivo X70 Pro / X70 Pro+

Vivo Y35

Vivo Y53s

Vivo Y75

Vivo Y75 5G

Vivo V25 / V25 Pro

Vivo V23 / V23e 5G / V23 Pro

Vivo T1 / T1 Pro / T1x

iQOO

iQOO 11 / Pro

iQOO 9 / 9 Pro / 9T / 9 SE

iQOO 8 / 8 Pro / Neo 8

iQOO 7 / Neo 7 / Neo 7 Pro

iQOO Z7 / Z7x / Z7s

iQOO Neo 6

iQOO Z6 / Z6 Pro / Z6 Lite

OPPO

OPPO Find N2 / N2 Flip

OPPO Find X5 / X5 Pro

OPPO Reno 9 / 9 Pro / 9 Pro+

OPPO Reno 8 / 8 Pro

OPPO Reno 7 / 7 Pro

OPPO Reno 6 / 6 Pro

OPPO Reno 8T / 8T 5G

OPPO A1 / A1x

OPPO K10 serisi

OPPO A56s

OPPO A58 5G

OPPO A78

OPPO A96

OPPO F23 serisi

OPPO F21 serisi

OPPO F19 serisi

Realme

Realme GT Neo 5 / GT Neo 5 SE

Realme GT3 / GT Neo 3 / GT Neo 3T

Realme GT2 / GT2 Pro / GT2 Explorer Master / GT Neo 2T

Realme GT 5G

Realme 10 / 10S / 10 5G / 10 Pro / 10 Pro+ / 10T

Realme 9 / 9 Pro / 9 Pro+

Realme C33 2023 / C33 / C55 / C30s

Realme V20 / V23 / V23i / V25

Realme Q5 / Q5 Pro / Q5i

Realme Narzo N55 / 50 5G / 50 Pro 5G

Motorola

Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra

Motorola Razr 2022

Moto G13 / G14 / G23 / G53 / G73

Motorola G Stylus 5G

Motorola G Power 5G

Motorola Edge 40 / 40 Pro

Motorola Edge 30 / 30 Pro / 30 Ultra / 30 Neo / 30 Fusion

Motorola Edge

Motorola Defy 2

Nothing

Nothing Phone (1)

Nothing Phone (2)