Apple’ın son iOS 17 benimseme istatistikleri, iPhone ve iPad kullanıcılarının son teknolojiye ne kadar hızlı adapte olduklarını gösteriyor. Yayınlanan verilere göre, iOS 17 son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’ların çoğunda tercih edilen işletim sistemi haline gelmiş durumda. Bu yeni bilgiler, Apple’ın Eylül ayında piyasaya sürdüğü iOS 17’nin ne kadar geniş bir kitle tarafından benimsendiğini gösteriyor.

Yapılan açıklamalara göre, iPhone kullanıcılarının yüzde 76’sı iOS 17’yi tercih ederken, yüzde 20’si hala iOS 16’yı kullanmaya devam ediyor. Bununla birlikte, küçük bir yüzde dört’lük bir kesim hala daha önceki bir işletim sistemini kullanmayı tercih ediyor. Tüm aktif iPhone’ların ise yüzde 66’sı iOS 17’yi çalıştırıyor.

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Apple aynı zamanda iPadOS kurulum istatistiklerini de paylaştı. Son dört yılda piyasaya sürülen iPad’lerin yüzde 61’i iPadOS 17’ye sahipken, yüzde 29’u hala iPadOS 16’yı tercih ediyor. iPad kullanıcılarının yüzde 53’ü ise iOS 17’yi kullanıyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre, iOS 17’nin benimsenme oranı oldukça etkileyici bir şekilde artmış durumda. Önceki yıla göre iPhone’ların iOS 17’yi tercih etme oranı artarken, iPad’lerde de benzer bir trend gözlemleniyor. Özellikle iPadOS 17’nin hızlı benimsenmesi, Apple kullanıcılarının yeniliklere açık olduğunu ve güncellemeleri hızla kabul ettiklerini gösteriyor.

iOS 17, Eylül ayında ilk olarak piyasaya sürülmüş olup o zamandan beri üç büyük güncelleme aldı. Şirketin dördüncü büyük güncellemesi olan iOS 17.4’ün Mart ayında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu güncellemeler, Apple kullanıcılarına daha fazla özellik ve performans iyileştirmeleri sunmayı hedefliyor.