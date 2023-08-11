Teknoloji devi Apple, Haziran ayında tanıttığı iOS 17’nin ilk beta sürümüyle birlikte getirdiği bir değişiklik bu hafta geniş çapta konuşuluyor. Telefon uygulaması ve arama deneyiminde gerçekleşen bir dizi yeniliğin parçası olarak Apple, kırmızı renkli “Çağrı Sonlandırma” düğmesinin konumunu değiştirdi. Ancak, bu değişiklik sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalıyor. Tuş takımını açmak isterken birinin yüzüne kapatabilirsiniz!

Apple iOS 17 ile Yine Bir Şeyler Deniyor!

Apple, iOS 17 ile birlikte Telefon uygulamasını ve arama deneyimini büyük ölçüde yeniden tasarlıyor. Kişi Posterleri, Canlı Sesli Mesajlar, FaceTime sesli mesajları gibi yeni özellikler eklenirken, telefon görüşmeleri sırasında görünen arayüz de baştan aşağı yeniden tasarlanıyor.

Önceden, iOS 16 ve daha önceki sürümlerde, arama sonlandırma düğmesi arama arayüzünün en altında ve ortada yer alıyordu. Üstünde ise sessize alma, klavye, FaceTime, ses kontrolleri gibi farklı düğmeler sıralanıyordu.

Apple, iOS 17 ile bu arayüzü büyük bir değişikliğe uğratıp her şeyi ekranın alt üçte birlik bölümüne taşıdı. Bu, “Çağrı Sonlandırma” düğmesinin ses kontrolleri, FaceTime, sessize alma, arayan ekleme ve tuş takımı gibi diğer düğmelerle birleştirilmesi anlamına geliyor. “Çağrı Sonlandırma” düğmesi artık ekranın alt kısmında ortalanmış bir şekilde tek başına durmuyor. Bunun yerine, arayüzün sağ alt köşesine konumlandırıldığını görüyoruz.

Apple bu değişikliği neden yaptığı konusunda net bir açıklama yapmasa da, şirketin iOS 17’nin getirdiği en büyük yeniliklerden biri olan Kişi Posterleri özelliğine odaklandığı görülüyor. Bu özellik sayesinde, telefonda görüştüğünüz kişinin tam ekran resmi görüntülenebiliyor ve bu da düğmelerin konumunu etkileyebiliyor.

Apple, bu değişiklikle kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirme amacını güdüyor gibi görünüyor. Yine de bunun pek de kullanıcı dostu bir değişiklik olmadığı söylenebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu değişiklik doğru olmuş mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!