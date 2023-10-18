Cupertinolu teknoloji devi Apple, iOS 17 güncellemesinin hatalarını kapatmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Apple bugün sürpriz bir şekilde iOS 17.1 RC sürümünü yayınladı. Önümüzdeki hafta herkes için indirime sunulacak olan bu güncelleme sorunları gidermesinin yanında yenilikleri de sisteme ekliyor. Aşağıdan güncelleme ile gelecek olan yeniliklere ulaşabilirsiniz.

Favori Müzik: Artık şarkıları, albümleri, çalma listelerini ve sanatçıları favorileriniz olarak işaretleyebilirsiniz. Bu favoriler Kitaplığınıza eklenir ve kişiselleştirilmiş öneriler için kullanılır. Bunu Şu An Çalınan widget’ını kullanarak Kilit Ekranından yapabilirsiniz ve bir çalma listesi başlatırken şarkı önerileri alırsınız.

Geliştirilmiş AirDrop: AirDrop artık internet üzerinden transferlere izin vererek yakınlık ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Apple Watch ile NameDrop: watchOS 10.1 çalıştıran bir Apple Watch artık iOS 17.1 çalıştıran bir iPhone ile NameDrop’u kullanabilir.

Cep Koruması: iPhone 15 Pro’daki iOS 17.1, cebinizdeki Kameranın veya El Fenerinin yanlışlıkla etkinleştirilmesini önler.

El Feneri Göstergesi: iPhone 15 Pro olmayan modeller için Dynamic Island’a bir el feneri göstergesi eklenir.

Cüzdan Özelliği: ABD Discover kart kullanıcıları ve Birleşik Krallık’taki kullanıcılar artık bakiyelerini ve işlemlerini görüntülemek için bankalarını bağlayabilir.

USB-C Apple Pencil Desteği: Güncelleme, iPad’de yeni USB-C Apple Pencil için destek ekler.

Apple’ın yakında yayınlayacağı iOS 17.1 güncellemesi, görüntü tutma sorunlarına odaklanıyor. Özellikle iPhone 15 kullanıcıları, ekran yanması endişesi yaşamışlardı, ancak bu aslında donanım kaynaklı bir sorun değil. iOS 17.1 güncellemesi, benzer ekran sorunlarını çözecek bir yazılım sorununu ele alıyor. Bu sıkıntı sadece iPhone 15 ile sınırlı değil.

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Bazı iPhone 13 Pro ve iPhone 12 Pro kullanıcıları da benzer sorunlar yaşamıştı. Eğer siz de iPhone’unuzda ekran yanması sorunuyla karşılaşıyorsanız, iOS 17.1 güncellemesini yaparak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. Aşağıdan düzeltilen sorunlara ulaşabilirsiniz.

Apple Watch eşleştirmesi sırasında Önemli Konum gizlilik ayarının sıfırlanmasını önler.

Özel ve satın alınan zil seslerinin metin tonları için seçenek olarak görünmesini sağlar.

iPhone klavyesinin daha duyarlı olmasını sağlar.

Apple, araç çarpışma olaylarına müdahaleyi geliştirmek amacıyla iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri için çarpışma algılamayı optimize ediyor.