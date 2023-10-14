Apple, eski ürünler listesine son eklemesini yaptı ve bu sefer Apple Watch Series 1’in sırası geldi. Şirketin web sitesi güncellendi ve Watch Series 1 artık “vintage” (klasik) kategorisinde listeleniyor. Bu, Apple’ın beş yıldan fazla ancak yedi yıldan az bir süredir satış için dağıtılmayan ürünleri eski olarak kabul ettiği bir politikasının sonucu. Apple Watch Series 1 vintage ürünler listesinde yer alıyor!

Apple Watch Series 1 Vintage Kategorisinde Değerlendirilecek!

Apple Watch Series 1, orijinal Apple Watch ile karıştırılmamalıdır, çünkü bu iki ürün farklıdır. Series 1, Eylül 2016’da tanıtıldı ve orijinal Apple Watch’un yerini aldı. O dönemde, Series 1, daha fazla işlemci gücüne sahip olmasına rağmen uygun bir fiyat etiketi ile gelerek orijinal modele bir alternatif sunuyordu.

Ancak teknolojinin ilerlemesi ve yeni Apple Watch modellerinin piyasaya sürülmesiyle Series 1, artık Apple tarafından resmi destek almayan bir ürün haline geldi. Bu, onarım ve yedek parça bulunabilirliğinin sınırlı hale gelebileceği anlamına geliyor.

Apple Watch Series 1 ve Series 2, 2020 yılına kadar güncelleme almıştı ve son uyumlu yazılım sürümü watchOS 6 oldu. Artık bu modeller, Apple’ın resmi onarım hizmetleri için uygun olmayacaklar. Apple’ın bu tür ürünleri “vintage” veya “eski” olarak sınıflandırması, teknolojinin hızlı ilerleyişini ve ürünlerin yaşam döngüsünü yansıtan bir yaklaşımın sonucu.

Apple, kısa bir süre önce 2017’de piyasaya sürdüğü ve dokunmatik klavye eklentisi Touch Bar ile büyük ses getiren 13 ve 15 inç ekranlı MacBook Pro modellerini de emekliye ayırdı. Apple’ın “Vintage” ürün kategorisine dahil edilen bu modeller, artık destekten mahrum kalacak.

Apple, ürünlerini “Vintage” olarak sınıflandırmak için 5 yıl kuralını kullanıyor. Yani bir ürün, satışa sunulduktan sonra 5 yıl boyunca bu kategoride değerlendirilmiyor. Bu süre sonunda ise Apple, ürünün bir bakıma emekli olarak kabul edilmesine karar veriyor. Bu kural, iPhone 6S örneğinde gördüğümüz gibi her ürün geçerli değil. Yine de genel kural bu şekilde.

Bu kararın ardında, Apple’ın ürünler için yedek parça tedarikinin sürdürülebilirliği yatıyor. Bir ürün ‘vintage’ olarak kabul edildiğinde, Apple’ın resmi servis merkezleri ve satış sonrası hizmetler artık o ürünü desteklemiyor. Yani bu ürünlerin onarımı veya bakımı Apple tarafından resmi olarak sonlandırılmış oluyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce vintage ürün kategorisi neyi ifade ediyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!