Apple, tüm uyumlu cihazlar için iOS 17.1.1, watchOS 10.1.1, macOS Sonoma 14.1.1 ve ek güncellemelerini yayınladı. En son güncellemeler, iPhone, Apple Watch ve Mac kullanıcıları için önemli hata düzeltmelerini içeriyor. Eğer bir sorun yaşıyorsanız, yakın zamanda yayınlanan iOS 17.1.1, watchOS 10.1.1 ve macOS Sonoma 14.1.1 sürümlerini uyumlu cihazlarınıza indirip yüklemenizi öneriyoruz. Ayrıca, şirket HomePod 17.1.1 Yazılımını ve yeni aygıt yazılımını Beats Fit Pro ve Powerbeats Pro için de sundu.

iOS 17.1.1’in piyasaya sürülmesi, bir dizi gizli hata düzeltmesinin yanı sıra BMW şarj sorununu gidermeye yönelik bir düzeltmeyi ve Hava Durumu Widget’ını içeriyor. Eğer iPhone’unuzda benzer sorunlarla karşılaşıyorsanız, Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümüne giderek en son iOS 17.1.1 güncellemesini indirebilirsiniz.

iOS 17.1.1 neler getiriyor?

iOS 17.1.1 güncellemesi ile aşağıdaki sorunlar gideriliyor.

Nadir durumlarda, belirli arabalarda kablosuz şarj sonrasında Apple Pay ve diğer NFC özellikleri iPhone 15 modellerinde kullanılamayabilir

Hava Durumu Kilit Ekranı widget’ı karı doğru şekilde görüntülemeyebilir

Apple, iOS 17.1.1’in yanı sıra, Apple Watch’taki pil tüketimi sorununa çözüm getiren watchOS 10.1.1’i de yayınladı. iPhone’unuzdaki Apple Watch uygulamasına giderek watchOS 10.1.1’i yükleyebilirsiniz. Genel > Yazılım Güncelleme’ye gidin ve watchOS 10.1.1’i yükleyin.

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Apple Watch’unuzun yüzde 50’nin üzerinde pil ömrüne sahip olduğundan ve bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Giyilebilir cihaz iPhone’unuzun kapsama alanında olmalı ve güvenli bir internet bağlantısına bağlı olmalıdır.

watchOS 10.1.1 önemli hata düzeltmeleri sağlar ve bazı kullanıcılar için pilin daha hızlı tükenmesine neden olabilecek bir sorunu giderir.

Apple ayrıca iOS 17.1.1 ve watchOS 10.1.1’in yanı sıra tüm uyumlu Mac’ler için macOS Sonoma 14.1.1’i de yayınladı. Güncelleme, önemli hata düzeltmelerini ve güvenlik güncellemelerini tabloya getiriyor. En son güncellemeyi Sistem Ayarlarındaki Yazılım Güncelleme mekanizması aracılığıyla yükleyebilirsiniz .

macOS Sonoma 14.1.1 önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sağlar ve tüm kullanıcılara önerilir.

Son olarak Apple, HomePod ve HomePod mini için HomePod 17.1.1 Yazılımını, istekleri tamamlayamayan ve yavaş yanıt veren Siri hatası için önemli bir düzeltmeyle birlikte yayınladı. HomePod güncellemesi akıllı hoparlörünüze otomatik olarak yüklenecek. Şirket ayrıca Beats Fit Pro ve Powerbeats Pro için yeni bir ürün yazılımı güncellemesi yayınladı. Güncelleme kablosuz olarak yüklenecek.

Çok sayıda hata ve sorunu ortadan kaldırdığı için okuyucuların ilgili cihazlarını en son yazılıma güncellemelerini öneriyoruz. Apple’ın iOS 17.2 güncellemesi şu anda beta aşamasında ve önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.