Genshin Impact, iPhone 15 Pro serisinde bir takım sorunlar yaşamıştı. Bu Apple A17 Pro’nun sıcaklıklarının muhtemelen önerilen sınırların üzerine çıktığını gösteriyordu. Ancak iOS 17.0.3 güncellemesiyle Apple, çoğu sorunu çözerken kare hızını artırarak başta termal sorunlar olmak üzere birçok sorunu çözdü. iOS 17.0.3 güncellemesinden sonra hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’te hem performans arttı hem de sıcaklık düştü.

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iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, oyun gibi uzun süreli yüklemelerde gerçek gelişmeler yaşandığını gösteriyor. Genshin Impact, görsel olarak etkileyici bir oyun olmasının yanı sıra akıllı telefonları zorlayabilen bir oyun. Neyse ki Apple’ın iOS 17.0.3 güncellemesi, oyunda büyük fark yaratan bir yazılım iyileştirmesi getirdi. Güncelleme öncesinde sıcaklıklar bazen 50 dereceye kadar çıkabiliyordu.

Apparently Apple has reduced the heat of the iPhone 15 with iOS17.0.3. No performance drop in benchmarks

FPS in gameplay has increased while the temperature has decreased. Tip: 正面温度: front temperature, 背面温度: back temperature pic.twitter.com/mpqw0h0U8c — Revegnus (@Tech_Reve) October 7, 2023

Ayrıca belirtmekte fayda var ki, Genshin Impact MetalFX ile etkin bir şekilde çalışıyor ve daha önceki raporlar, Apple A17 Pro’nun bu yükseltmeyi kullanırken sıcaklıkları biraz artırdığını göstermişti çünkü daha fazla güç tüketiyordu. Ancak güncelleme yüklendiğinde, Genshin Impact hala A17 Pro’nun bu kare hızlarında çalışmasını gerektiriyordu, ancak maksimum sıcaklık 47.6 dereceye düşmüştü.

Apple’ın en son SoC’nin toplam güç tüketimine dair bir bilgi yer almaması ilginç, ancak şirketin A17 Pro’nun iPhone 15 Pro veya iPhone 15 Pro Max’teki performansını azaltmayacağını belirttiğini unutmamak önemli. Bu, Apple’ın Genshin Impact geliştiricileriyle işbirliği yaparak iyileştirmeler sağladığı anlamına gelebilir. Bakalım Apple ilerleyen süreçte diğer oyun geliştiricileri ile ortak çalışıp oyun alanında yeni bir devrime imza atabilecek mi?