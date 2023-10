Genshin Impact, iPhone 15 Pro serisinde bir takım sorunlar yaşamıştı. Bu Apple A17 Pro’nun sıcaklıklarının muhtemelen önerilen sınırların üzerine çıktığını gösteriyordu. Ancak iOS 17.0.3 güncellemesiyle Apple, çoğu sorunu çözerken kare hızını artırarak başta termal sorunlar olmak üzere birçok sorunu çözdü. iOS 17.0.3 güncellemesinden sonra hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max’te hem performans arttı hem de sıcaklık düştü.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, oyun gibi uzun süreli yüklemelerde gerçek gelişmeler yaşandığını gösteriyor. Genshin Impact, görsel olarak etkileyici bir oyun olmasının yanı sıra akıllı telefonları zorlayabilen bir oyun. Neyse ki Apple’ın iOS 17.0.3 güncellemesi, oyunda büyük fark yaratan bir yazılım iyileştirmesi getirdi. Güncelleme öncesinde sıcaklıklar bazen 50 dereceye kadar çıkabiliyordu.

Apparently Apple has reduced the heat of the iPhone 15 with iOS17.0.3.

No performance drop in benchmarks

FPS in gameplay has increased while the temperature has decreased.

Tip: 正面温度: front temperature, 背面温度: back temperature pic.twitter.com/mpqw0h0U8c

— Revegnus (@Tech_Reve) October 7, 2023