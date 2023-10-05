Apple, iPhone 15 serisini yeni piyasaya sürdü. Ülkemize geldikten sonra da insanların fazlasıyla ilgi gösterdiği iPhone 15 serisi çok ilgi çekti. Biz henüz iPhone 15’e alışamamışken Apple iPhone 16 serisi üzerinde çalışmaya başladı. Detaylara bakalım.

Kaynaklara göre Apple, Çin’in Chengdu kentinde bir üretim hattı kurdu. Sızan çizelgelere göre ise iPhone 16’nın çalışmaları Aralık ayı içerisinde başlayacak. iPhone 16 serisinin dört telefondan oluşması bekleniyor: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max.



iPhone 15 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 15 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.