Akıllı Telefonlar
iOS 14’te Instagram’da büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı!
iOS 14 kullanıcıları, Instagram‘da herhangi bir paylaşım yapmadıkları halde, sadece gönderiler arasında gezinirken dahi kamera ve mikrofonun çalıştığını fark etti.
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iOS 14‘te kullanıcılar ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Instagram, normal şartlarda kamera ve mikrofonu paylaşım yapılacağı sırada aktive ediyor, ancak bir bug nedeniyle iOS 14’te paylaşımlar arasında gezerken dahi kamera ve mikrofon aktive olmakta. Instagram‘dan yetkili bir isim yaptığı açıklamada bu durumun yazılımsal bir hata olduğunu ve en yakın sürede düzeltileceğini belirtti. Ayrıca Instagram yetkilisi yaptığı açıklamada kameraya sadece kullanıcı istediği zaman eriştiklerini, ancak bu bug nedeniyle kameranın kullanıcı istemiş gibi hareket edip aktive olduğunu belirtti. Normal şartlarda uygulamanın kişilerin görüntüsünü kaydetmesinin söz konusu olmadığının da altını çizdi. Geçen sene Facebook‘ta da benzer bir durum yaşanmış ve bu sorun giderilmişti.
Instagram‘da keşfedilen bug, iOS 14 için rapor edilen ilk sorun değil. Daha önce TikTok, Reddit ve LinkedIn gibi uygulamaların kullanıcıların panoya kopyaladıkları yazılara eriştiği ortaya çıkmış ve bu durum uzun süre konuşulmuştu.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 4G, 2021’in Mart ayında gelecek!
Eylül ayında çıkmasını beklediğimiz Apple’ın yeni iPhone 12 serisi hakkında her geçen gün yeni söylentiler ve sızıntılar ortaya çıkıyor. Birçok akıllı telefon kullanıcısı fiyatı nedeniyle Apple yerine başka akıllı telefon firmalarına yöneliyor. Apple ise bunun önüne geçmek için daha uygun fiyatlı telefonlar sunmaya çalışıyor. Bunlardan biri olan iPhone 12 4G’nin çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bazı söylentiler bulunuyor.
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iPhone 12 4G ne zaman ve hangi fiyattan satışa çıkacak?
Apple, bu sene iPhone 11 ve iPhone SE 2020 gibi diğer telefonlarından daha uygun fiyatlı telefonlar piyasaya sürdü. Şirket, bu sene iPhone serisini 5G olarak tanıtacak. Fakat söylentilere göre daha uygun fiyatlı olması açısından iPhone 12 4G adlı cihazı 2021’in Mart ayında kullanıcılara sunacak. Bir Twitter kullanıcısı olan “Aaple_lab“, iPhone 12 4G’nin iPhone 12e şeklinde bir adlandırma alacağını hesabından paylaştı. Bu, resmi bir isimden daha çok yazım kolaylığı için kullanılan takma bir ad gibi duruyor.
Paylaşılan rapora göre iPhone 12 4G, 5.4 ve 6.1 inçlik LCD ekran bulunan iki model ile gelecek. Her iki cihazda A14 Bionic yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca her iki telefon günümüz iPhone‘ları ile eşdeğer 4 GB RAM ve FaceID ile gelecek. Kamera olarak ise 12 MP çözünürlüklü ana kamera bulunan ikili kamera dizilimi ile piyasaya çıkacaklar. Fiyatlandırma tarafında ise 5.4 inçlik model 549$, 6.1 inçlik model ise 649$ olacak. Geçen sene iPhone 11’in 699$ ile piyasaya çıktığını düşünürsek bu fiyatlandırma oldukça makul gözüküyor.
iPhone 12 4G hakkındaki bu bilgiler henüz sadece söylenti bile olsa bize cihaz hakkında az çok bilgi veriyor. Eylül ayındaki lansmana kadar seri hakkında daha fazla şey ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Nokia 7.3 ve 6.3 modelleri, yakın zamanda satışa sunulabilir
Covid-19 salgınında lojistik yönden ciddi anlamda etkilenen ve problemler yaşayan Nokia’da, Nokia 6.3, Nokia 7.3 ve Nokia 9.3 PureView modellerinin piyasaya çıkış tarihlerinde gecikmeler yaşanması bekleniyordu. Bu modellere ait yayınlanan yeni sertifikasyonlar sayesinde, bu cihazların 2021 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sunulacağını söyleyebiliriz.
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Nokia 7.3 ve 6.3 modelleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Nokia 7.3 ve 6.3 modellerine dair yeni sertifikasyonlar yayınlandı. Bu sertifikasyonlardan anlaşıldığı üzere ise, cihazların çıkış tarihi beklenilenden de yakın olabilir. Bizce bu modeller, 2021 yılının ilk çeyreğinde raflardaki yerini alacaklardır. Bir dönemin efsane markası Nokia, umarız eski günlerdeki performansını yeniden yakalayabilir.
Finlandiya menşeili üreticinin, Nokia 9.3 PureView modeliyle de, kamera anlamında ciddi yenilikler getirmesi beklendiğini de vurgulamadan geçmeyelim. Öte yandan yakın zamanda beklenen bir diğer model de Nokia 2.4. Bu model de, Nokia markasının giriş segment ürünlerinden biri olmakla beraber; MediaTek’in Helio P22 işlemcisinden gücünü alacak.
Nokia 7.3 5G modelinin, 5G destekli cihaz piyasasındaki uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor. Nokia 6.3 modeli ise, orta segmentte yerini alacak ve Qualcomm’un Snapdragon 670 / 675 serisi işlemcileriyle desteklenecek. Ayrıca bu modellerde, kamera tarafında ZEISS markası ile iş birliği içine girilmiş durumda. Peki ya siz yeni Nokia cihazları ve Nokia markasının geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, ekran özellikleriyle sızdırıldı!
ABD ile yaşadığı sorunlara rağmen Huawei, yeni teknolojiler üretmeye devam ediyor. Bugün, Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntıdan önce Mate 40’ın boyutu ve kamera tasarımıyla ilgili önemli gelişmeler mevcuttu. Lansman tarihi yaklaştıkça cihaz hakkında daha fazla şey görebiliriz.
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Huawei Mate 40 serisi nasıl bir ekrana sahip olacak?
Bir Twitter kullanıcısı Mate 40 serisi hakkında önemli bir iddia ortaya attı. Söylediğine göre Huawei Mate 40, 6.7-6.8 inçlik AMOLED bir ekran ile gelecek. Bu, selefi olan Huawei Mate 30‘da bulunan 6.53 inçlik ekrana göre önemli bir yükseltme olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte bu telefonun Pro model olma ihtimali de olabilir. Mate 30 serisinde ilginç bir şekilde Pro model daha küçük bir ekran boyutuna sahipti. Ekran boyutu haricinde Mate 40 ve Pro model kavisli bir ekran ile satışa sunulacak. Pro modelin taban modelden daha kavisli olması bekleniyor.
Mate 40 series have around 6.7-6.8" screens +-0
— Teme (特米)😷 (@RODENT950) July 25, 2020
Mate 40 serisinde beklenen başka bir önemli özellik ise ekran tazeleme hızı tarafında karşımıza çıkıyor. Raporlara göre Mate 40 serisi, 90 Hz veya 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.
Bazı raporlarda, cihazların ön tarafta nokta delik tasarımlı selfie kamerası kullanacağı belirtiliyor. Mate 40 ve Pro model, arka tarafta bir daire içinde kamera kurulumunu bulunduracak. Ekim ayında tanıtılması beklenen seri hakkında yakın zamanda daha fazla şey duyabiliriz.