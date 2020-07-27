iOS 14’te Instagram’da büyük bir güvenlik açığı ortaya çıktı!

iOS 14 kullanıcıları, Instagram‘da herhangi bir paylaşım yapmadıkları halde, sadece gönderiler arasında gezinirken dahi kamera ve mikrofonun çalıştığını fark etti.

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iOS 14‘te kullanıcılar ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Instagram, normal şartlarda kamera ve mikrofonu paylaşım yapılacağı sırada aktive ediyor, ancak bir bug nedeniyle iOS 14’te paylaşımlar arasında gezerken dahi kamera ve mikrofon aktive olmakta. Instagram‘dan yetkili bir isim yaptığı açıklamada bu durumun yazılımsal bir hata olduğunu ve en yakın sürede düzeltileceğini belirtti. Ayrıca Instagram yetkilisi yaptığı açıklamada kameraya sadece kullanıcı istediği zaman eriştiklerini, ancak bu bug nedeniyle kameranın kullanıcı istemiş gibi hareket edip aktive olduğunu belirtti. Normal şartlarda uygulamanın kişilerin görüntüsünü kaydetmesinin söz konusu olmadığının da altını çizdi. Geçen sene Facebook‘ta da benzer bir durum yaşanmış ve bu sorun giderilmişti.

Instagram‘da keşfedilen bug, iOS 14 için rapor edilen ilk sorun değil. Daha önce TikTok, Reddit ve LinkedIn gibi uygulamaların kullanıcıların panoya kopyaladıkları yazılara eriştiği ortaya çıkmış ve bu durum uzun süre konuşulmuştu.