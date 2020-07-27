Genel
Çinliler, ünlü otomobil markalarını nasıl telaffuz ediyor?
Çin gibi büyük bir pazarda, belki de yüzlerce markayla, yabancı üreticilerin isim telaffuzu gibi bazı sorunlarla da mücadele etmesi gerekiyor. İşte Avrupa, Amerika ve Japonya gibi kökene sahip yabancı markaların, Çince’yle imtihanı karşınızda.
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CarSalesBase sitesine göre 2017 yılında global pazarda 95.2 milyon araç satılmış. Çin, aynı yıl içinde 27.5 milyondan fazla araç satışıyla dünyanın en büyük pazarı olmuş. Aynı yıl ABD pazarında 17.2 milyon adet satış yapıldığını da belirtelim.
Şimdi asıl konumuza dönelim. Çin gibi büyük bir pazarda yabancı markaların adını nasıl telaffuz ediyorlar? Bizim dilimize az da olsa benzerlik gösterdiği için çok yabancılık çekmiyor hatta sıradan bir olay gibi marka adı söylemek. Fakat birçok markanın adı ana dillerinden uzak olduğu için oldukça zorluk yaşıyorlar. Haberimizdeki videoda Çinli bir kadın, bazı markaların okunuşuna dair bilgi veriyor.
Ferrari=Fa-la-li, Jaguar=Jie-bao?
Çinliler yabancı marka isimlerini hecelere ayırıp, kendi dillerindeki benzer seslerle aynı ahengi yakalamak üzerine bir teknik kullanıyorlar.
- Alfa Romeo = aerfa luomiou
- Mitsubishi = san ling
- Opel = ou bao
- McLaren = mai kailun
- Aston Martin = asidung mading
- Volkswagen = da zhong
- Bentley = binli
- Land Rover = lu hu
- Rolls-Royce = laosi-loisi
Bunlar sadece birkaç örnek. Videoda şaşırıp kalınacak cinsten, bir sürü farklı telaffuz yer alıyor.
Kaynak: YouTube
Genel
WhatsApp, yakında birden fazla cihazda aynı anda kullanıma izin verecek
Uzun bir süredir Whatsapp’ı diğer mesajlaşma uygulamalarından ayıran şey, hesabımızı bir kullanıcı adı ve şifre ile değil, fiziksel cihazlar ve telefon numarası ile kullanabiliyor olmamızdı. Bu durum, uygulamayı aynı anda yalnızca tek bir cihazda kullanabilmemize sebep oluyordu.
Her geçen gün değişen ve büyüyen mesajlaşma endüstrisi sebebiyle, özellikle de serbest piyasanın iş aracı olarak Whatsapp’ı kullandığı bilinirken, yıllardır süre gelen bu durum artık değişecek. Bugün Wabetainfo tarafında ortaya çıkan görseller ve söylentilere göre Facebook, kullanıcıların birden fazla cihazı aynı anda kontrol edebilmesine olanak sağlayan bir kullanıcı arayüzünü WhatsApp beta içerisine entegre etmiş.
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WhatsApp Beta son sürümü (2.20.196.8.) PC’nizden, tarayıcınızdan veya Facebook portalı üzerinde Whatsapp’ı aynı anda kullanmaya olanak sağlıyor. Mevcut cihaz çeşitliliğinin 4 cihazla sınırlandırılacağı vurgulanıyor. Günümüz koşullarında birçok firmanın güvenlik problemleriyle uğraştığını biliyoruz, gelecek yeni özelliğin teknik bilgisi daha yetersiz sayılan insanlar tarafında ne tür sorunlara sebep olacağı şimdilik merak konusu. Whatsapp’ın, kullanıcılara birden fazla cihazda etkin olduklarında, belli aralıklarla çeşitli bildirimler göndermesi bekleniyor.
Genel
Arka yolcular için ilk hava yastığı, 2021 Mercedes S-Serisi’nde!
Mercedes-Benz genellikle konfor ve lüks ile adından söz ettiren bir marka olmuştur. Fakat güvenlikte de bir o kadar öncülerden olmuştur. Görünüşe bakılırsa bu unvanını korumaya devam ediyor.
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Alman üretici tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Mercedes-Benz S-Serisi’nde, “arka koltuktaki yolcular için ilk hava yastığı” özelliği olacak.
Söz konusu hava yastıklarının, ön koltuğun arkasına monte edildiği düşünülüyor. Bir çarpışma tespit edildiğinde devreye giriyor. Paylaşılan görselden, hava yastığının “U” şeklinde olduğu düşünülüyor. Görselden hareketle, şekil itibariyle yolcuyu adeta bir eldivenle tutar gibi yakaladığı anlaşılıyor.
Mercedes-Benz, hava yastıkları hakkında çok detaylı bir açıklama yapmadı. Fakat öndeki hava yastıklarından tamamen farklı bir konseptte olduğunu söyledi. Özellikle arka koltukta seyahat eden çocuk yolcular için güvenlik kriterlerini yeni bir seviyeye çıkaracaklarını eklediler.
Yeni hava yastıklarının yanı sıra Pre-Safe Impulse Side sistemi de güncellenmiş. Bu sistem, aracın yan taraftan alacağı darbelere karşı sürekli tetikte bekliyor. Herhangi bir çarpışma tespit edildiği anda sürücü ve ön yolcu, koltuk hava yastıkları şişirilerek aracın merkezine doğru ittiriliyor. Ayrıca E-Active Body Control süspansiyonlar ile araç yükseltilerek, çarpışma şiddetinin büyük bir kısmı aracın daha dayanıklı kısmı olan alt yapı tarafından sönümleniyor.
2021 S-Serisi, 2 Eylül‘de tanıtılacak. Bu tarihe kadar Mercedes, insanları “şaşırtmalı bilgilerle kandıracağını” söylüyor.
Kaynak: Carscoops
Dizüstü Bilgisayar
Huawei Matebook X Pro (2020) inceleme – Çok hafif ama güçlü!
Huawei MateBook X Pro (2020) inceleme yazımızda, şirketin Matebook ailesinin ülkemizde yeni satışa çıkan tepe modeline yakından bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl gördüğümüz MateBook X Pro modelinin özellikle donanımsal anlamda yenilenen modeli, kolay taşınabilir ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arayanlara hitap ediyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) kutu içeriği ve tasarım
Cihazın kutusundan, kolay taşınabilirliği destekleyen akıllı telefon adaptörlerinden biraz daha büyük boyutta diyebileceğimiz 65W gücünde bir adaptör çıkıyor. Bunun yanı sıra ekstra HDMI, VGA, USB Type-C ve USB Type-A girişi sunan dönüştürücü de kutuya konulmuş. Normalde ekstra para ödeyerek aldığınız bu adaptörün kutu içerisinden çıkması hoş bir detay. Yalnızca özellikle içerik üreten insanlar olarak, kart okuyucu da olsa tadından yenmezdi diye içimizden geçirdik.,
Ürünün tasarımına baktığımızda kolay taşınabilirlik esas alınmış. Zira dizüstü bilgisayar sadece 1.3 kg ağırlığında ve 14.6 mm kalınlığında. Yekpare metal kasa ile gelen Huawei MateBook X Pro (2020) modelinde, klavyenin içerisine gizlenmiş webcam çözümü devam ediyor. Bu sayede hem ekran kasa oranını daha iyi seviyelerde oluyor hem de gizlilik endişesi nedeniyle kamerayı bantlamak gibi işlemlere gerek kalmıyor. Yine önceki modelde gördüğümüz güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörü bu modelde de yer alıyor. Çok hızlı okuma yapabilen bu sensör sayesinde şifre girmenize gerek kalmadan Windows’u uyandırabiliyorsunuz.
Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen modelde, hem klavye hem de touch pad deneyimi sorunsuz. Ayrıca klavyenin her iki yanına konumlandırılmış toplamda 4 adet hoparlör, dizüstü bilgisayarında film izleyen veya müzik dinleyen insanlar için oldukça güçlü ve temiz bir ses deneyimi sunuyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) ekran ve donanım özellikleri
13.9 inç ekran boyutunda %91 ekran kasa oranı sunan modelde 3000 x 2000 çözünürlük ve sRGB renk gamının %100’ü destekleniyor. Diğer Huawei dizüstü bilgisayar modellerinde gördüğümüz ekran renk sıcaklığı ve doygunluğu ayarları yine Windows’un içerisinde yer almakta. Ayrıca ekran parlaklığı da dışarıda çalışmak için oldukça yeterli.
Cihazın en önemli donanımsal iyileştirmesi işlemci ve GPU tarafında. Zira gücünü Intel Core i7-10510U işlemcisinden alan modelde grafik kartı tarafında NVIDIA GeForce MX250 yer alıyor. Yeni işlemci, 4 çekirdek 8 izlek yapısında ve 4.90 GHz’e kadar saat hızını çıkarabiliyor. Grafik kartının bu sefer GeForce MX250 olması ise, başta Photoshop ve Premiere gibi GPU gücüne de ihtiyaç duyulan programlar başta olmak üzere, belli başlı oyunları oynayabilmek adına da görev yapıyor.
Cihazda ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Bu SSD ile yaptığımız testlerde 3100 MB/S ve 3300 MB/s olmak üzere yazma okuma hızlarına ulaşabildik. Donanımsal anlamda gözümüze çarpan en büyük eksik Wi-Fi 6 desteği olmaması. Cihazda 802.11ac ile çift bant desteği yer alsa da, böylesi üst düzey bir modelde Wi-Fi 6 da olmalıydı.
Huawei’nin çoklu ekran teknolojisi ve ekosistem
Daha önce videosunu paylaştığımız üzere, Huawei’nin uyumlu akıllı telefonlarıyla gerçekleştirdiği “Multi-Screen Collabration” özelliği bu dizüstü bilgisayar modelinde de bulunuyor. Bu sayede Huawei Share etiketine akıllı telefonunuzu dokundurarak bağlantıyı sağlayabiliyor ve telefonunuzu dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra cihazınızdaki fotoğraf, video veya dökümanları sürükle bırak yöntemiyle anında bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzdaki bir yazıyı kopyalayıp, direkt olarak dizüstü bilgisayarınızdaki bir Word yazısına veya Powerpoint sunumuna yapıştırabilmek gibi ek avantajlar da mümkün.
Batarya ömrü ve şarj
Cihaz içerisindeki 56W batarya ile 13 saate varan bir video izleme ömrü sunuyor. Kendi deneyimlerimize göre, tam şarjlı haldeyken bir ofis gününü çok yük gerektiren işler yapmadığınız sürece çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca 65W adaptör ile cihazın şarj olduğunu da tekrar belirtelim.