Çinliler, ünlü otomobil markalarını nasıl telaffuz ediyor?

Çin gibi büyük bir pazarda, belki de yüzlerce markayla, yabancı üreticilerin isim telaffuzu gibi bazı sorunlarla da mücadele etmesi gerekiyor. İşte Avrupa, Amerika ve Japonya gibi kökene sahip yabancı markaların, Çince’yle imtihanı karşınızda.

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CarSalesBase sitesine göre 2017 yılında global pazarda 95.2 milyon araç satılmış. Çin, aynı yıl içinde 27.5 milyondan fazla araç satışıyla dünyanın en büyük pazarı olmuş. Aynı yıl ABD pazarında 17.2 milyon adet satış yapıldığını da belirtelim.

Şimdi asıl konumuza dönelim. Çin gibi büyük bir pazarda yabancı markaların adını nasıl telaffuz ediyorlar? Bizim dilimize az da olsa benzerlik gösterdiği için çok yabancılık çekmiyor hatta sıradan bir olay gibi marka adı söylemek. Fakat birçok markanın adı ana dillerinden uzak olduğu için oldukça zorluk yaşıyorlar. Haberimizdeki videoda Çinli bir kadın, bazı markaların okunuşuna dair bilgi veriyor.

Ferrari=Fa-la-li, Jaguar=Jie-bao?

Çinliler yabancı marka isimlerini hecelere ayırıp, kendi dillerindeki benzer seslerle aynı ahengi yakalamak üzerine bir teknik kullanıyorlar.

Alfa Romeo = aerfa luomiou

Mitsubishi = san ling

Opel = ou bao

McLaren = mai kailun

Aston Martin = asidung mading

Volkswagen = da zhong

Bentley = binli

Land Rover = lu hu

Rolls-Royce = laosi-loisi

Bunlar sadece birkaç örnek. Videoda şaşırıp kalınacak cinsten, bir sürü farklı telaffuz yer alıyor.

Kaynak: YouTube