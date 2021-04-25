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iPhone depolama alanı nasıl boşaltılır? İşte ipuçları
iPhone sahipleri, akıllı telefon kullanıcıları arasında muhtemelen en çok depolama alanı sıkıntısı çekenlerin başında geliyor. Bu durumun ana iki nedeni var. Öncelikle, malumunuz, iPhone’da birçok Android telefonun aksine sd kart gibi harici bir yolla hafıza arttırılamıyor. İphone depolama alanı sıkıntısının bir diğer nedeni ise Apple’da yüksek depolama alanına sahip modellerin fiyatlarının bir hayli yüksek olması. Bundan dolayı, birçok iPhone kullanıcısı telefonlarını kullandıkları süre boyunca en az bir kez bu konuda sıkıntı yaşamıştır dersek çok da isabetsiz bir tahmin yapmış olmayız herhalde. Aslında, bu sorunu bir iCloud vb. bulut depolama hizmeti alarak basit bir şekilde çözmek mümkün. Ancak, gerek maddi yönü gerek güvenlik kuşkuları nedeniyle bazı kullanıcılar bu yöntemi tercih etmiyor. Biz de tam bu yüzden sizler için bu rehberi hazırladık. İşte “Diğer” kısmı ve başka yöntemlerle iPhone depolama alanı açma yolları…
iPhone depolama alanına nasıl bakılır?
Aslında bu işlem çok basit. Hatta, okuyucularımızın büyük bir kısmının depolama alanını rahatça kontrol edebildiğinden eminiz. Ancak, gelin yine de kısaca bir üstünden geçelim.
iPhone saklama (depolama) alanını görmek için izlemeniz gereken 3 adım şu şekilde:
1- Ayarlara gidin.
2- Genel seçeneğine tıklayın.
3- iPhone Saklama Alanı’na girin.
iPhone depolama alanı “Diğer” bölümü nedir, ne işe yarar?
İphone’unuzun saklama alanını incelerken büyük ihtimalle “Diğer” seçeneğine denk gelmişsinizdir. Bu seçeneğe yukardaki renkli saklama alanı barından bakabileceğiniz gibi, saklama alanı kısmında en alta kaydırarak da ulaşmanız mümkün.
Peki bu “Diğer” kısmı ne işe yarıyor? Bu klasör telefonunuzda tek başına kendi kısımlarını hak etmeyecek kadar az veri içeren içeriklerin toplandığı yer. Örneğin; cache’ler, kişisel ayarlarınız, kaydedilmiş mesajlarınız, sesli notlarınız vb. gibi küçük veriler bu kısımda saklanmakta. Yani, buradaki dosyaları teker teker belirleyip silmemiz mümkün değil. Ancak yine de, “Diğer” kısmını da temizlememiz mümkün. Gelin bunun nasıl yapılacağına bakalım.
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iPhone depolama alanındaki “Diğer” kısmı nasıl temizlenir?
Yukarda da söylediğimiz gibi, “Diğer” kısmı iOS deneyimimiz arttıran bazı önemli verileri saklamakta. Dolayısıyla, bu kısmı tam anlamıyla sıfırlamamız mümkün değil. Fakat, bu tabi ki de “Diğer” klasörünü küçültemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu nasıl yapacağımıza geçmeden önce, son olarak, normal bir “Diğer” kısmının nasıl gözükmesi gerektiğine değinelim. Ortalama bir kullanıcı için, bu kısmın 5-10 GB arası olması gayet normal ve idealdir. Eğer sizin de “Diğer” kısmınız bu aralıktaysa, çok fazla bir temizlik yapmanız mümkün olmayabilir. Ancak 10 GB’ı aşan her değer, sıkı bir temizlik yapabileceğiniz ve dolayısıyla iPhone’unuzun depolama alanını bu yöntemle boşaltabileceğiniz anlamına geliyor.
“Diğer” kısmının temizlenmeye değer olup olmadığını anlamak için, tabi, önce buraya ulaşmamız gerekiyor. Bu işlem yine çok basit:
1- Yukarda anlattığımız gibi, Ayarlar’dan iPhone Saklama Alanı!na gidip en alta kadar kaydırın.
2- Diğer seçeneğine tıklayın.
#1- Safari Cache’ini temizleyerek Diğer kısmını açabilirsiniz
Safari cache’leri “Diğer” bölümünü en çok dolduran verilerin başında geliyor. Bu cahce’leri ziyaret ettiğiniz sayfalar ve burdaki bazı işlemleriniz oluşturuyor. Bu bilgilerin tutulmasının nedeni ise çok basit: bir daha bu sayfaları ziyaret ettiğinizde işinizi kolaylaştırmak. Eğer ziyaret ettiğiniz web siteleri çok fazlaysa ve burada çok işlem yapıyorsanız, telefonunuzda yer açmak için Safari cache’lerini temizlemek iyi bir seçenek olabilir. ***Ancak, burada dikkat kesilmenizi rica ettiğimiz çok önemli bir uyarımız var: Eğer internet sayfalarındaki hesaplarınızın şifrelerini sadece Safari’de tutuyorsanız, bu işlem bu bilgilerin de gitmesine neden olacaktır. Fakat, Safari’ye ek olarak, şifre vb. bilgilerinizi iCloud veya Google Cloud gibi bir hizmetle saklıyorsanız, bu cache temizleme işlemini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz.***
Safari cache’lerini şu şekilde silebilirsiniz:
Son adımdan sonra ise karşınıza gelen ekranda “Tüm Web Sitesi Verilerini Sil” seçeneği gelecek. Bu seçeneğe tıklayıp onayladığınızda cache silme işlemimiz tamamdır.
#2- Netflix vb. dijital yayın servislerindeki izleme sürelerinizi düşürerek Diğer kısmında yer açabilirsiniz
Netflix, Amazon Prime Video, Spotify vb. gibi platformlardan içerik tüketmek de iPhone’unuzun “Diğer” adlı depolama alanı sekmesini şişiren aktivitelerden. Tabi, burada bu platformlardan daha sonra çevrimdışı izlemek için içerik indirmekten bahsetmiyoruz. Bu indirme işlemini yapmadan, sadece bir şeyler izleyip dinlemekle de iPhone’unuzun hafızasını doldurabilirsiniz. Ya da bu konudaki diğer bir seçenek yine cache temizlemek. Fakat bu sefer spesifik uygulamalar için. ***Yine uyarımızı yapalım: Bu işlemi yapmak tüm izleme geçmişinizin kaybolmasına yol açabilir***. Örneğin, Netflix’te çok içerik tükettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Sadece Netflix uygulamasının cache’ini temizlemeniz mümkün:
1- Ayarlar’da iPhone Saklama Alanına girip, Netflix seçeneğine tıklayın.
2- Burda “uygulamayı kaldır” opsiyonunu seçerseniz uygulamanın kapladığı yer boşalacaktır. İzleme geçmişi gibi verileriniz bu durumda saklanmaya devam edecek. Ancak bu durumda uygulamada telefonunuzdan silineceğini de hatırlatalım. iPhone’da bu konu ne yazık ki Android kadar kolay değil ve uygulamadan uygulamaya değişmekte. O yüzden her uygulamayı ayrı ayrı kontrol etmenizi öneririz.
Başka hangi yollarla depolama alanı açılır?
İphone depolama alanı açmanın yolları sınırsız. Tabi, bunlardan birçoğu sizin de ilk aklınıza gelen “kullanmadığın verileri ve uygulamaları silme” prensibine dayanıyor. O yüzden bunlar es geçeceğiz. Ancak bazı akla çok gelmeyen şu yöntemleri de deneyebilirsiniz:
- Uygulamaları silip tekrar yüklemek: Yine uygulama cache’ini temizlemek için işe yarayan yöntemlerden biri bu. Örneğin, podcast uygulamasını bu şekilde temizleyebilirsiniz.
- 30 günden eski mesajları silmek: Ayarlar’dan mesaj ve e-posta tutma süresini 30 güne indirebilirsiniz.
- Telefonunuzu yedekleyip resetlemek: Cache temizliği yapmanın bir başka yolu.
Kaynak: MakeUseOf
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Genel
Xiaomi Haylou Solar saate tema nasıl yüklenir?
Xiaomi Haylou Solar akıllı saatlere tema yüklemek oldukça merak ediliyor. Yeni güncelleme sonrası bu özelliğin nasıl kullanılacağına gelin birlikte bakalım.
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Xiaomi Haylou Solar saate tema nasıl yükleniyor?
Xiaomi‘nin yeni uygun fiyatlı akıllı saati Haylou Solar beklenen güncellemeye kavuştu. Fiyat performans açısından uygun fiyatıyla dikkat çeken akıllı saat, tema desteği konusunda büyük bir eksikliğe sahipti. Ancak saate gelen son güncelleme ile tema sayısı arttırılırken, aynı zamanda üçüncü parti tema yükleme imkanı da ortaya çıktı. Şimdi gelin hep birlikte akıllı saatinize yeni bir hava nasıl katabilirsiniz bir inceleyelim.
Dip not: Üçüncü parti tema yükleme işlemi ne yazık ki sadece Android cihazlar için geçerli. Bu nedenle iOS cihazlar yeni eklenen temalar dışında şu an için ilave yükleme yapamıyorlar ne yazık ki.
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Haylou Fit uygulaması ile Haylou Solar saate nasıl tema yüklenir?
Rehbere, firmanın resmi uygulaması ile başlıyoruz. Her ne kadar resmi uygulama olsa da işlemler size biraz uzun gelebilir. Öncelikle akıllı telefonunuza Haylou Fit uygulamasını indirin. Ardından saatinizi telefonunuza bağlayın. Gerekli işlemlerin ardından ilk olarak “Cihaz” sekmesinden “Arama ayarı” bölümüne ilerleyerek, güncelleme ile eklenen temaları cihazınıza yükleyebilirsiniz.
Ancak üçüncü parti temaları yüklemek isterseniz işler biraz değişmekte. Öncelikle “Arama ayarı” bölümünde yer alan bir temayı cihazımıza yüklüyoruz. Ardından WatchFacebook isimli internet sitesinden isteğiniz bir temayı telefonunuza indirmeniz gerekmekte. Saatinize Haylou Fit aracılığıyla yüklediğiniz temayı, telefonunuzda bulunan dosya yönetici uygulamanızdan “Android – Data – com.yc.hayloufit – files” yolunu izleyerek bulun. Ardından yüklediğiniz temanın ismini kopyalayıp dosyayı silin. Temanın ismini kopyalamak için dosyaya basılı tutup yeniden adlandır demeniz yeteli. Böylece dosya adını kopyalayabilirsiniz.
Bu işlemin ardından WatchFacebook isimli internet sitesinden seçtiğiniz temayı, telefonunuzun dosya yönetici uygulamasından bulun. Daha önceden Haylou Fit‘ten yüklediğiniz ve ismini kopyaladığınız dosya adını internetten indirdiğiniz .bin uzantılı dosyaya yapıştırınız. İsmini değiştirdiğiniz dosyası “Android – Data – com.yc.hayloufit – files” yolunu izleyerek uygulamanın dosyaları arasına atınız. Bu işlemlerin ardından Haylou Fit uygulamasına dönerek “Arama ayarı” bölümünde bulunan “Aradıklarım” sekmesi üzerinden aynı temayı bir kez daha saatinize yükleyiniz. Ve işlem tamam!
Hello Haylou uygulaması ile akıllı saate nasıl tema yüklenir?
Haylou Fit‘e nazaran daha kolay ancak ücretli bir yöntem ile karşı karşıyayız. Hello Haylou isimli bağımsız geliştiriciler tarafından piyasaya çıkan bu uygulama ile bu işlemi daha da hızlı yapabilirsiniz. İndirmesi ücretsiz olan bu uygulamanın tüm özelliklerini kullanmak için 15 TL ödemeniz gerekiyor. İlk olarak indirdiğiniz ve saatinizi bağladığınız uygulamanın alt tarafında yer alan “Daha” sekmesine basıyoruz. Açılan pencereden “Saat Arayüzü” bölümüne ilerliyoruz. Burada tıpkı Haylou Fit‘te olduğu gibi ön yüklü olan temaları da kullanabilirsiniz. Ancak biz “Custom File” sekmesine ilerleyerek üçüncü parti tema yükleyeceğimiz alana giriyoruz.
Bu sekmede yer alan yeşil daireye basarak daha önceden indirdiğimiz temayı uygulama içine atıyoruz. İsim değişikliği ile uğraşmadan kolayca uygulama sayesinde yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama içinde görüntülenen temanın üstüne basarak arayüzü yüklüyoruz. Kısa bir beklemenin ardından işlem tamamlanacaktır.
Böylelikle merak edilen Xiaomi Haylou Solar akıllı saatlere tema nasıl yüklenir sorusunu geride bıraktık. Eğer tüm işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirirseniz, saatinizin yeni görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.
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Google Chrome saniye başı kare (FPS) sayacını geri alıyor
FPS terimi özellikle oyun ve video performanslarında sıkça kullanıldığı için artık bilinen bir terim. Ancak buna rağmen Google; geçtiğimiz Temmuz ayında Google Chrome tarayıcısındaki FPS sayacını farklı bir ölçü şekliyle değiştirmişti. Sitedeki FPS sayısını göstermek yerine artık sitedeki kare sayısının zamansal yüzdesi gözüküyordu.
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Google sistemin ismini de değiştirdikten sonra eski sistemin daha iyi olduğuna dair tepkilerle karşılaştı. Bu tepkiler karşısında da firma eski FPS sayacını geri getirdi.
Tarayıcıdaki FPS sayacı sitelerin performansını ölçmek için kullanılıyor. Bu yönden hedefi daha çok geliştiriciler olsa da özellik genel kullanıcıların da dikkatini çekebiliyor. Dolayısıyla böyle bir geri dönüşün daha iyi bir seçim olduğunu söyleyebiliriz.
Google Chrome üzerinde FPS sayacı nasıl açılır?
Tarayıcı üzerinden FPS sayacının nasıl açılacağına denk gelmediyseniz bu durum oldukça doğal. Ne de olsa Geliştirici Araçları üzerinden açılabilen özelliği genel olarak da bilen kişi sayısı az.
İşleve erişmek için tarayıcıdaki sağ üstteki üç noktayla temsil edilen Chrome Menüsünü açmak gerekiyor. Ardından ise Diğer Araçlar kısmından Geliştirici Araçlarına tıklamalısınız. Bu adımları Ctrl+Shift+I kombinasyonunu kullanarak daha hızlı bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Sonrasında çıkacak panelden ise Ctrl+Shift+P kombinasyonuyla arama kısmını açmanız gerekiyor. Arama yerine “show frame” yazmanızın ardından çıkacak olan “Show frames per second (FPS) meter” yazısına tıklamanız durumunda saniye başı kare sayısını gösteren yüzen bir pencere ekranınızda belirecektir.
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Chrome tarayıcısının sekme kaydırma özelliği nasıl açılır?
Siz de bir Google Chrome kullanıcısı iseniz açılan onlarca sekmenin kontrolünün zorluğunu az çok biliyorsunuzdur. Bunu yönetmek için birçok eklenti mevcut olsa da Google da bu konuda boş durmuyor. Firmanın tarayıcıya getirmeye çalıştığı yeni sekme seçenekleri, gizli bir ayar ile açılabiliyor. Böylelikle sekmeler çubuğa sığmayacak kadar fazla olduklarında aralarında mouse ile kaydırılarak geçiş yapılabiliyor.
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Chrome tarayıcısının bu özelliğini kullanmak için beta versiyonuna gerek duyulmuyor. Ancak işlev varsayılan olarak açık gelmiyor. Özelliğin çalışması için ise Chrome 88 versiyonunun kullanılması olması gerekiyor. Sonrasında özellik şu adımları izleyerek aktifleştirilebiliyor:
- Chrome tarayıcısını açtıktan sonra chrome://flags adresine gidin
- Çıkan arama kısmına Scrollable TabStrip yazın
- Scrollable TabStrip başlığının yanındaki alta açılabilen menüden Enabled seçimini yapın
- Bununla beraber Scrollable TabStrip Buttons kısmını da Enabled yaparsanız; farenizle kaydırabilmenizin yanında üst çubukta kaydırabilmeniz için iki ok işareti de belirecektir
- Ardından Relaunch kısmına basarak tarayıcıyı yeniden başlatırsanız değişiklikler tarayıcıya uygulanmış olacaklar
Bununla beraber Chrome 90 versiyonunda fazladan bazı seçenekler de mevcut. Bu adımlar izlendikten sonra kullanıcı bu versiyonda sekme kaydırma açıldığında sekmelerin ne kadar küçültüleceğini de ayarlayabiliyor. Bu bahsettiğimiz farklı seçenekler Scrollable TabStrip kısmında açılıyor. Enabled dışında görülebilen dört farklı seçeneğe göre sekmelerin küçültülüp küçültülmeyeceğini ve küçültme boyutlarını da ayarlayabiliyorsunuz.
Ayarlarla size hangisinin uyacağını bulabilmek için denemeler yapabilirsiniz. Ancak bunun deneysel bir özellik olduğunu ve sabit versiyonda görülmeyebileceğini hatırlatmak gerek.
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