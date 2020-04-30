IOS 13.5’te, yüzünüzde maske olsa bile Face ID stabil çalışacak

IOS 13.5 üzerinde çalışan Apple, radikal değişiklikler yerine, bazı düzeltmeler üzerine çalışıyor. Bazı Covid-19 takip uygulamalarının tutarlı çalışabilmesi için yapılacak birtakım değişiklikler ile beraber; Face ID, yüzünüzde maske varken bile daha tutarlı çalışacak.

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Maske giyerken, Face ID ile kilit açmak IOS 13.5 ile daha kolay olacak

İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını günlerinde, bazı geri bildirimler sonucunda Face ID için bazı düzeltmeler yapma kararı aldı. Hali hazırda Apple, bu özelliği maske takıyorken de stabil olarak kullanabilmenizi sağlayacak güncellemeler yapıyor. Ayrıca, maske yüzünüzü çok fazla kapattığı için Face ID ile ekran kilidi açılışı başarısız olur ise; pop-up şeklinde belirecek olan yerde şifrenizi girerek ekran kilidini şifreniz ile de açabileceksiniz. IOS 13.5 ile gelecek bu güncellemede, Covid-19 takip uygulamalarında kullanılan; Bluetooth ile sosyal mesafe takibi sağlayan uygulamaların daha stabil çalışması için yapılan düzenlemeler de mevcut. Ülkemizde de “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması ile, Bluetooth teknolojisi üzerinden, gün içinde kaç kişi ile sosyal mesafeyi aşıp aşmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

IOS 13.5’te, bunların dışında sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşımı ile ilgili bazı güncellemeler de mevcut. Henüz beta sürecinde olan güncelleme, önümüzdeki günlerde duyurularak; Apple tarafından kullanıcılara sunulacaktır.

Siz maske kullanırken iPhone’unuzun ekran kilidini açmak ile ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz? Tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!