Apple
IOS 13.5’te, yüzünüzde maske olsa bile Face ID stabil çalışacak
IOS 13.5 üzerinde çalışan Apple, radikal değişiklikler yerine, bazı düzeltmeler üzerine çalışıyor. Bazı Covid-19 takip uygulamalarının tutarlı çalışabilmesi için yapılacak birtakım değişiklikler ile beraber; Face ID, yüzünüzde maske varken bile daha tutarlı çalışacak.
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Maske giyerken, Face ID ile kilit açmak IOS 13.5 ile daha kolay olacak
İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını günlerinde, bazı geri bildirimler sonucunda Face ID için bazı düzeltmeler yapma kararı aldı. Hali hazırda Apple, bu özelliği maske takıyorken de stabil olarak kullanabilmenizi sağlayacak güncellemeler yapıyor. Ayrıca, maske yüzünüzü çok fazla kapattığı için Face ID ile ekran kilidi açılışı başarısız olur ise; pop-up şeklinde belirecek olan yerde şifrenizi girerek ekran kilidini şifreniz ile de açabileceksiniz. IOS 13.5 ile gelecek bu güncellemede, Covid-19 takip uygulamalarında kullanılan; Bluetooth ile sosyal mesafe takibi sağlayan uygulamaların daha stabil çalışması için yapılan düzenlemeler de mevcut. Ülkemizde de “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması ile, Bluetooth teknolojisi üzerinden, gün içinde kaç kişi ile sosyal mesafeyi aşıp aşmadığınızı kontrol edebilirsiniz.
IOS 13.5’te, bunların dışında sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşımı ile ilgili bazı güncellemeler de mevcut. Henüz beta sürecinde olan güncelleme, önümüzdeki günlerde duyurularak; Apple tarafından kullanıcılara sunulacaktır.
Siz maske kullanırken iPhone’unuzun ekran kilidini açmak ile ilgili sıkıntı yaşıyor musunuz? Tecrübelerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
iPhone 8 kamerası iPhone SE 2020’de sorunsuz çalışabiliyor!
iPhone SE, her ne kadar iPhone 8‘e benzese de, iç donanımda farklılık merak ediliyordu. İşte bu merakı PBKreviews isimli YouTube kanalı giderdi.
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iPhone SE komple parçalara ayrıldı!
Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone SE, adından söz ettirmeye devam ediyor. Fiyat performans oranı neredeyse çok iyi olan cihaz, parçalara ayrıldı. PBKreviews isimli YouTube kanalı, her zaman olduğu gibi parçalara ayırdığı telefonlar arasına iPhone SE‘yi de ekledi. Genelde tamirinin nasıl olacağı konusunda merak uyandıran cihazların içini açan ve değerlendirme yapan platform, aynı prosedürü Apple‘ın yeni cihazı içinde uyguladı. Özellikle iPhone 8 ile olan benzerliği gündemde olan cihazın içini açan kanal, işlemin ardından cihazın sadece dış görünüş olarak değil, iç tasarımının da iPhone 8‘e oldukça benzediğini kullanıcılarına gösterdi. Ayrıca işlem sırasında bu benzerlikten kaynaklı kamera değişimi de yapıldı. iPhone 8‘in kamerasının iPhone SE cihazına takıldığında sorunsuz çalıştığının gözlemlenmesi de bir hayli sürpriz oldu.
Elde edilen sonuç karşısında, iPhone 8 cihazının ileride kurtarıcı olabileceği de düşünüldü. Ancak bu kurtarıcılık meselesi tabi ki de kullanıcıların bireysel olarak yapabileceği hamleler ile mümkün olabilir. Zira Apple‘ın, yeni çıkan cihazı için, olası arıza durumlarında iPhone 8‘i kullanması pek mümkün gözükmüyor. Yine de bu tarz bir deneyin olumlu sonuçlanması izleyenler tarafından da oldukça şaşırtıcı oldu. Apple‘ın fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan cihaz, ülkemiz içerisinde de diğer Apple ürünü akıllı telefonlara kıyasla oldukça uygun ve alınabilir bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Apple
Apple, TikTok üzerinde resmi hesap açtı
Apple, kullanıcıların kısa videolar paylaşmasına izin vermek için tasarlanmış TikTok üzerinde resmi hesap oluşturdu. Şirketin resmi TikTok hesabında henüz bir içerik bulunmuyor.
Popüler sosyal medya uygulaması, artık sadece kısa eğlence videolarının paylaşıldığı sosyal bir platform olmanın ötesine geçti. Büyük çaplı şirketler, kullanıcılar ile iletişime geçmek için TikTok hesabı açıp platforma katılıyor.
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Amerikalı teknoloji devi, özellikle son yıllarda sosyal ağlarda daha aktif hale geldi. Instagram üzerinde görseller paylaşıp, Twitter üzerinden de Apple desteği ve hizmetleri için hesaplar açtı. Şirket ayrıca YouTube üzerinde de dijital lansmanlarını gerçekleştirmeye başladı.
Apple’ın açmış olduğu hesap, doğrulama rozeti veya diğer adıyla mavi tik olması bu hesabın gerçekten Apple’a ait olduğunu gösteriyor. Ancak açılan TikTok hesabından şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı. Şirket, önümüzdeki günlerde bu platform üzerinden de paylaşımlarına başlayacak ve ürün tanıtımlarını, TikTok üzerinden de paylaşacağı tahmin ediliyor.
TikTok, öncelikli olarak eğlenceli videolara odaklanırken, Apple büyük olasılıkla iPhone ile çekilen ve düzenlenen içerikleri paylaşması bekleniyor. Şirketin global pazarda 1 milyarın üzerinde indirme başarısı yakalayan TikTok’a dahil olması ticari anlamda oldukça mantıklı bir hamle olmuş.
Apple, TikTok’ta paylaşım yapmaya başladıktan sonra bu hesabın popülaritesinin yükselmesi ve daha çok kullanıcı tarafından takip edilmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Music‘in de hali hazırda TikTok hesabının olduğunu söylemek gerekiyor. 204 bin takipçili hesapta 34 adet video bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2020, AnTuTu puanı ortaya çıktı!
Apple‘ın yeni cihazı iPhone SE 2020 oldukça hareketli günler yaşatmıştı akıllı telefon piyasasına. Cihazın ayrıca AnTuTu test sonuçları da ortaya çıktı.
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iPhone SE 2020’den iddialı sonuçlar!
iPhone SE 2020, bir çok açıdan Apple hayranları için sevilen bir telefon olacakmış gibi gözüküyor. Eski tarz tasarım anlayışının geri dönmesi ve boyut olarak da küçük olması sebebiyle çok övülen cihaz bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. AnTuTu platformunda teste sokulan yeni iPhone, aldığı puan ile ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. 492 bin puan alan cihaz, iPhone XS Max modelini geride bıraktı. A13 Bionic işlemcisinin yer aldığı cihazın bu sonuçlara ulaşması tabi ki anormal değil. Ancak Apple‘ın bir nevi fiyat performans cihazını bu kadar güçlü yapması da dikkatlerden kaçmadı. 3 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olan cihazın teste tabi tutulduğu afişte de görüldü.
iPhone 11 ailesine oldukça yakın puanlar alan cihaz, kendinden konuşturmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın 64 GB depolama seçenekli hali 5299 TL‘lik bir fiyat etiketine sahip. Hali hazırda yeni gelen bilgilere göre Plus modelinin de beklendiği serinin 2020 bu yıl akıllı telefon rekabetinde çok etkili olacağa benziyor. Bakalım cihaz dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilen bir cihaz haline gelecek mi, bekleyip göreceğiz.