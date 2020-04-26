Yeni iPhone SE modelinden şaşırtan Benchmark sonuçları

Yeni iPhone SE modeli CPU ve GPU‘ya yönelik Benchmark testlerinde, amiral gemileri Samsung S20 Ultra ve Pixel 4’ü yeniyor. Ekran çözünürlüğünün daha düşük olması faktörü sebebiyle, iPhone SE yoğun GPU testlerinde iPhone 11 modelini bile geride bırakmayı başarıyor.

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Apple’ın son amiral gemisi iPhone 11’de, A13 Bionic işlemci kullanıldığını biliyoruz. Fakat iPhone SE modelinin daha küçük boyutlarda olması ve daha düşük fiyatta sunulmasına rağmen, yine de iPhone 11 ile aynı işlemciye sahip olması dikkat çekiyor. Ayrıca SE modeli, 4 çekirdekli bir Apple GPU tarafından da destekleniyor, ancak cihazda iPhone 11’in 4GB’lık Ram kapasitesine karşı, 3 GB Ram bulunuyor. Bu noktada, iOS işletim sistemine sahip olan cihazların, Android’de olduğu gibi 12GB gibi Ram miktarlarına ihtiyacı yok. Bu yüzden iPhone SE, düşük Ram kapasitesine rağmen, Android cihazlara karşı daha iyi performans gösterecek kadar Ram’e sahip.

Yapılan testlerde ilk kriterler Javascript performansını içeriyordu ve iPhone SE, Speedometer 2.0’da iPhone 11 modelinin hemen arkasındaydı. Ancak model, JetStream 2’de iPhone 11’i geride bıraktı. Bu kriterlere göre SE modeli, Samsung Galaxy S20’den tam olarak iki kat hızlı bir biçimde testi tamamladı. Başka bir tarayıcı tabanlı web performansı ölçütü olan WebXPRT 3’te ise iPhone SE, iPhone 11’den daha iyi performans gösterdi.