Microsoft, geçen yıl Windows 10 işletim sisteminin çoğu sürümü için Internet Explorer 11 web tarayıcısının kullanımdan kaldırıldığını duyurdu. Microsoft, şimdi Internet Explorer 11 desteğinin 15 Haziran 2022’de biteceğine dair bir hatırlatma yayınladı.

Windows Release Health web sitesindeki bir mesaj, kullanıcıları ve yöneticileri, bir masaüstü uygulaması olarak Internet Explorer 11’in yaklaşan sonu hakkında bilgilendirdi.

Daha önce duyurulduğu gibi, Windows’ta Internet Explorer’ın geleceği Microsoft Edge’de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlar. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10’un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022’de kullanımdan kaldırılacaktır. Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir hata durumunda Microsoft Edge’e yönlendirileceği anlamına gelir.

Microsoft‘a göre Internet Explorer 11, 15 Haziran 2022’de kullanımdan kaldırılacak. Masaüstü uygulaması kullanımdan kaldırıldıktan sonra artık başlatılmayacak ve bunun yerine Microsoft Edge yüklenecek. Microsoft Edge, ileriye dönük tek Microsoft tarayıcısı olacak.

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Microsoft Edge, Google Chrome‘un temel aldığı kaynak olan Chromium‘u temel aldığından daha iyi web uyumluluğu sunuyor. Microsoft‘a göre Edge, Internet Explorer ile karşılaştırıldığında daha iyi güvenlik ve koruma sağlıyor.

Ek olarak Internet Explorer‘ın kullanım payı uzun süredir düşüşteyti. Statcounter verilerine göre Internet Explorer tarayıcı pazarının %0,47‘sinde görüyor. Bir yıl önce, şirkete göre Internet Explorer‘ın kullanım payı %0,81 idi.