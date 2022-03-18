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00:00 Giriş ve lansman silsileleri

19:52 Huawei Türkiye lansmanı ve fiyatları

31:47 Samsung Galaxy A33, A53 ve A73 tanıtıldı

39:35 DxOMark’ın yeni lideri Honor Magic 4 Ultimate

46:23 Netflix, şifre paylaşanlara ceza sistemi test ediyor

50:58 Spotify ve Barcelona arasında tarihi anlaşma

55:24 Xiaomi 12 ailesinin global fiyatları açıklandı

58:30 Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi arttı

01:01:00 Google, YouTube Vanced’ın fişini çekiyor

01:06:50 Cem Bölükbaşı ve Google ile McLaren F1 sponsorluğu