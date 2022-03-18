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İçindekiler
Cuma Raporu #198: Huawei Türkiye Lansmanı, Yeni A serisi ve dahası…
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Konu başlıkları;
00:00 Giriş ve lansman silsileleri
19:52 Huawei Türkiye lansmanı ve fiyatları
31:47 Samsung Galaxy A33, A53 ve A73 tanıtıldı
39:35 DxOMark’ın yeni lideri Honor Magic 4 Ultimate
46:23 Netflix, şifre paylaşanlara ceza sistemi test ediyor
50:58 Spotify ve Barcelona arasında tarihi anlaşma
55:24 Xiaomi 12 ailesinin global fiyatları açıklandı
58:30 Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin gümrük vergisi arttı
01:01:00 Google, YouTube Vanced’ın fişini çekiyor
01:06:50 Cem Bölükbaşı ve Google ile McLaren F1 sponsorluğu