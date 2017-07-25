Internet Dünyasındaki İki Fenomen: Deep ve Dark Web… Peki Bunlar Tam Olarak Nedir ve Nasıl Uzak Durursunuz?

Bazıları Deep Web ve Dark Web terimlerini şehir efsaneleri sansalar da bu iki terim de fazlasıyla gerçek. Peki bu terimler ne anlama geliyor ve aralarındaki farklar nelerdir?

Deep Web

Dark Web’e geçmeden önce Deep Web hakkında açıklama yapalım. Öncelikle, Dark Web ile Deep Web’i kesinlikle karıştırmamanızı öneririz. Bu ikisi, internetin çok ama çok farklı kısımları. Deep Web, Tor Sunucuları tarafından korunan şifrelenmiş bir korumalı ağdır. Deep web sitelerinde, resmi kurumların, veritabanları ve gizli dosyaları bulunur. Söz konusu dosyalar sıkı şekilde korunur. Koruma yazılımı olarak genelde Tor Network’den faydalanılır ve siz kırmaya çalışmadıkça yasa dışı bir ögeye rastlamanız neredeyse imkansızdır.