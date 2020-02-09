Sosyal medya

Genel

Foxconn, Coronavirus nedeniyle maske üretimine hazırlanıyor

foxconn

Apple‘ın iPhone üreticisi olan dünya elektronik devi Foxconn, üretiminin bir kısmında cerrahi maskeler yapmak üzere alışılmışın dışında bir adım atıyor. Şirket, Coronavirus nedeniyle oluşan maske açığını kapatmak için test üretimlerine başladıklarını açıkladı.

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Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkileri konuşulan Coronavirus salgını nedeniyle maskelere olan talebin arttığı görüldü. Bu da beraberinde dünya çapında malzeme sıkıntısına neden oldu. iPhone‘un yanı sıra iPad, Amazon Kindle ve PlayStation gibi teknolojik ürünlerin üreticisi olan Foxconn, oluşan maske açığını kapatmak için çalışmalara başladı. Şirket yaptığı açıklama ile amiral modellerin üretildiği Çin‘in güneyinde bulunan Shenzhen şehrindeki tesislerinde maskelerin test üretimine başlandığını belirtti.

Foxconn, sosyal medya platformu WeChat üzerinden Coronavirus ve maske üretimi ile ilgili bir açıklama yaptı

Şirket açıklamasında,

Salgın hastalığına karşı bu savaşta her saniye önemlidir. İhtiyati tedbirleri ne kadar erken alırsak, virüsü ne kadar erken önleyebilirsek, hayatları ne kadar erken kurtarabilirsek, bunu da o kadar çabuk aşabiliriz. Maskeler ile ilk önce işçilerimizi ve çalışanlarımızı enfeksiyondan korumaya çalışmak, Foxconn‘un en büyük kurumsal sorumluluğu yanında aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzdur.

ifadelerine yer verdi. 

foxconn maske

Foxconn ay sonuna kadar günde iki milyon maske üretmeyi hedefliyor. Tam üretim başladıktan sonra şirket dışındaki kişilere de maske temini sağlanacağı belirtildi. Firma ayrıca, işgücündeki olası herhangi bir Coronavirus enfeksiyonunun saptanmasına yardımcı olmak için tesislerinde yeni nesil kızılötesi sıcaklık ölçüm ekipmanı kullanacağını da söyledi. Diğer şirketler gibi Foxconn da salgına faaliyetlerinin çoğunu kapatarak yanıt vermek durumunda kalmıştı. Şirket şimdi ise kapalı tesislerde yeniden çalışmaya başlamak için yetkililerden izin istiyor.

Bunun yanı sıra ABD‘li otomobil üreticisi General Motors da cerrahi maske sıkıntısını çözme çabalarına katıldığını açıkladı. Ayrıca SAIC-GM-Wuling isimli Çin ortak girişimi olan otomotiv şirketi, günde 1.7 milyon maske yapmak amacıyla 14 üretim hattı kuracağını duyurdu.

Coronavirus, akıllı telefon üretimini etkileyecek mi?

Bazı analistler, akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl küresel bazda %10 kadar düşebileceğini belirttiler. Bu düşüşün Apple‘ın iPhone modellerinde, özellikle de yeni iPhone 11‘de sıkıntıya neden olabileceğini tahmin ediyorlar. 2020 yılının sonlarına doğru şirketlerin açıklayacağı veriler doğrultusunda bu tahminlerin ne kadar tutarlı olduğu ortaya çıkacak. Şu an için en önemli hususun Coronavirus salgınından dünya olarak bir an önce kurtulmak olduğu açık olarak gözüküyor. Teknoloji devlerinin de çeşitli önlemler almak amacıyla çaba içerisinde olmaları bu bağlamda sevindirici diyebiliriz.

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Genel

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri ihlali yapanlara 14 milyon lira ceza kesti

9 Şubat 2020

Yazan:

kişisel verileri koruma kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri güvenliği ile ilgili sorumlulukları yerine getirmeyen ve bu ihlalleri belirlenmiş olan sürede bildirmeyen sorumlular hakkında toplamda 14 milyon 100 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Para cezası uygulanan sorumlular arasında kuruculuğunu Mark Zuckerberg‘in yaptığı sosyal paylaşım sitesi Facebook da bulunuyor.

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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016‘da yürürlüğe girdi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise veri güvenliği sağlanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar doğrultusunda 12 Ocak 2017 tarihi itibariyle göreve başladı.

Anadolu Ajans‘ın geçtiği habere göre; kişisel verileri işlenen şahısların şikayetleri üzerine inceleme başlatan Kurum, gerekli hallerde yaptığı tüm incelemeler sonunda kural ihlali yapan sorumlulara idari para cezası kesti. Geçen yıl sonu itibarıyla 167’si veri ihlali bildirimi olmak üzere toplamda 3 bin 585 başvuru yapıldığı ve yapılan başvurulardan 2 bin 401‘inin sonuçlandırıldığı bildirildi. Kurum,  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında “veri ihlali yapan” ve “ihlalleri belirlenen 72 saat içinde bildirmeyen” sorumlulara toplamda 14 milyon 100 bin Türk Lirası idari para cezası kesti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook’a 1 milyon 650 bin Türk Lirası idari para cezası uyguladı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu‘nun idari para cezası uyguladığı veri sorumluları arasında uluslararası alanda çalışmalar yürüten şirketler de bulunuyor. Üçüncü parti uygulamalar sayesinde kullanıcı fotoğraflarının paylaşımını sağlayan bir “API hatası” nedeniyle Facebook da veri ihlali yapan ve cezaya çarptırılan sorumlular arasında yer aldı. Facebook’a 1 milyon 650 bin Türk Lirası idari para cezası kesildi.

facebook'a ceza

Türkiye‘den ise bu ihlallerden 1.286 kişinin etkilendiği, 155 kişinin pasaport numarasına erişildiği veri ihlali nedeniyle Hong Kong merkezli ulusal hava yolu şirketi Cathay Pacific‘e de toplam 550 bin Türk Lirası idari para cezası kesildiği bildirildi. Kurum, bir kişinin cep telefonuna izinsiz reklam içerikli mesaj gönderen doktoru da veri güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 50 bin Türk Lirası idari para cezasına çarptırmıştı.

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Genel

Google Podcasts artık masaüstünde!

8 Şubat 2020

Yazan:

Google Podcasts artık masaüstünde

Bir süredir hayatımızda yer alan ancak sadece Android işletim sisteminde görebildiğimiz Google Podcasts artık masaüstünde de kullanılabilecek.

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Google Podcasts bizlere neler sunuyor?

Oldukça sade ve anlaşılması kolay bir arayüze sahip olan Google Podcasts, geniş bir veri tabanına sahip. Aynı zamanda YouTube Music ile uzaktan yakından benzerliği olmayan site mevcut Android uygulamasına da benzememekte. Ancak tek sorun maalesef ki bu değil. Google Podcasts‘in masaüstü versiyonunda ne yazık ki abone olma ve liste oluşturma gibi seçenekler yer almamakta. Dinlemek istediğiniz yayını arama barından bulmak dışında pek bir seçeneğiniz olmuyor. Liste oluşturamama konusu ise podcast dinleyip koleksiyon yapan insanların pek hoşuna gidecek bir gelişme değil maalesef. Bir diğer önemli eksiklik ise, servisin Android uygulamasında kaydettiğiniz ve abone olduğunuz yayınların da masaüstü versiyonda açılmaması ve tekrar oynat seçeneğinin site içinde bir türlü senkron olamaması.

Google Podcasts artık masaüstünde

An itibariyle bilgisayar üzerinden podcast dinleyip koleksiyon yapmak isteyen kullanıcıların ilk tercihlerinden olmayan servis, çok net bir şekilde geliştirilmeyi bekliyor. Haliyle masaüstünde podcast dinlemek isteyen kullanıcıların zaten dinledikleri yayınların kendi sitelerine ulaşabilmeleri gibi bir durum da söz konusu iken, Google Podcasts‘in önünde uzun ve meşakkatli bir yol varmış gibi gözüküyor. Yine de denemenizi ve yorumlarınızı beklediğimiz Google Podcasts‘e dair yorumlarınızı bizlere ulaştırmayı unutmayın.

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Genel

Huawei Topluluk Türkiye’de kullanıma açıldı

7 Şubat 2020

Yazan:

Huawei Topluluk

Huawei, takipçilerini ve kullanıcılarını bir araya getiren Huawei Topluluk forum sitesini Türkiye‘deki kullanıcılarına açtı.

Forum niteliği taşıyan Huawei Topluluğa üye olacak kullanıcılar güncel teknoloji haberleri, marka ile ilgili bildirimler, ipuçları gibi birçok konu hakkında fikir sahibi olabilecekler. Ayrıca akıllarındaki soruları da sorarak hem teknik destek alabilecekler hem de fikir alışverişinde bulunabilecekler.

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Huawei Topluluk

Huawei’nin tek resmi forum web sitesi olan Huawei Topluluk; ek bir kayıt olmadan doğrudan Huawei kimliği ile kullanılabilen, doğrudan Huawei ekipleriyle iletişim kurulabilen ve kullanıcıların kendi seslerini duyurabilecekleri bir platform.

Huawei kimliği olan kullanıcı, yeni bir kayıt işlemine gerek olmadan bu kimliğini topluluğa giriş yapmak için kullanabiliyor. Huawei kimliği yoksa, forum sayfasının sağ üst köşesindeki “Giriş/Kayıt” simgesini tıklayarak kaydolabiliyor.

Huawei

Huawei Topluluk ödül dağıtıyor

Şirket, Türkiye’de kullanıma açtığı platformda paylaşılan bilgi ve desteğin yanında yarışmalar da düzenleyecek. Huawei Topluluk kullanıcılarının, kampanya ile ilgili açılacak olan başlığın altına kullandıkları telefon modelini ve istedikleri Huawei modelini yazarak yorum bırakması yeterli olacak. 18 yaşını doldurmuş olan herkese açık olan “Huawei Arkadaşını Bul” yarışması, 6 Şubat saat 10.00’dan 21 Şubat saat 23.59’a kadar devam edecek.

Forum üzerinden açılan başlıkta yorumları en fazla beğeni toplayan katılımcılara aşağıdaki ödüller verilecek:

1.lik ödülü: 1 adet HUAWEI Mate 30 Pro

2.lik ödülü: 1 adet HUAWEI P Smart Pro

3.lük ödülü: 1 adet HUAWEI P30 Lite 64 GB

4.- 6. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Watch GT 2 Akıllı Saat

7.- 10. Kazananlar: 1 er adet HUAWEI Freebuds 3 Kulaklık

Katılımcıların sırası Huawei Topluluk yönetimi tarafından belirlenecek ve kazananlar 24 Şubat 2020 günü başlığın bulunduğu sayfa üzerinden açıklanacak. Kazananlarla yarışma bittikten sonraki 7 gün içinde Huawei Topluluğu forumundaki özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek.

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