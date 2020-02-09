Foxconn, Coronavirus nedeniyle maske üretimine hazırlanıyor

Apple‘ın iPhone üreticisi olan dünya elektronik devi Foxconn, üretiminin bir kısmında cerrahi maskeler yapmak üzere alışılmışın dışında bir adım atıyor. Şirket, Coronavirus nedeniyle oluşan maske açığını kapatmak için test üretimlerine başladıklarını açıkladı.

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Çin‘in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkileri konuşulan Coronavirus salgını nedeniyle maskelere olan talebin arttığı görüldü. Bu da beraberinde dünya çapında malzeme sıkıntısına neden oldu. iPhone‘un yanı sıra iPad, Amazon Kindle ve PlayStation gibi teknolojik ürünlerin üreticisi olan Foxconn, oluşan maske açığını kapatmak için çalışmalara başladı. Şirket yaptığı açıklama ile amiral modellerin üretildiği Çin‘in güneyinde bulunan Shenzhen şehrindeki tesislerinde maskelerin test üretimine başlandığını belirtti.

Foxconn, sosyal medya platformu WeChat üzerinden Coronavirus ve maske üretimi ile ilgili bir açıklama yaptı

Şirket açıklamasında,

“Salgın hastalığına karşı bu savaşta her saniye önemlidir. İhtiyati tedbirleri ne kadar erken alırsak, virüsü ne kadar erken önleyebilirsek, hayatları ne kadar erken kurtarabilirsek, bunu da o kadar çabuk aşabiliriz. Maskeler ile ilk önce işçilerimizi ve çalışanlarımızı enfeksiyondan korumaya çalışmak, Foxconn‘un en büyük kurumsal sorumluluğu yanında aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzdur.“

ifadelerine yer verdi.

Foxconn ay sonuna kadar günde iki milyon maske üretmeyi hedefliyor. Tam üretim başladıktan sonra şirket dışındaki kişilere de maske temini sağlanacağı belirtildi. Firma ayrıca, işgücündeki olası herhangi bir Coronavirus enfeksiyonunun saptanmasına yardımcı olmak için tesislerinde yeni nesil kızılötesi sıcaklık ölçüm ekipmanı kullanacağını da söyledi. Diğer şirketler gibi Foxconn da salgına faaliyetlerinin çoğunu kapatarak yanıt vermek durumunda kalmıştı. Şirket şimdi ise kapalı tesislerde yeniden çalışmaya başlamak için yetkililerden izin istiyor.

Bunun yanı sıra ABD‘li otomobil üreticisi General Motors da cerrahi maske sıkıntısını çözme çabalarına katıldığını açıkladı. Ayrıca SAIC-GM-Wuling isimli Çin ortak girişimi olan otomotiv şirketi, günde 1.7 milyon maske yapmak amacıyla 14 üretim hattı kuracağını duyurdu.

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