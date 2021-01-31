Intel üretimi yeni masaüstü grafik kartları AMD sistemlerinde çalışmayacak!

Intel üretimi yeni masaüstü grafik kartları XE serisi dün piyasaya çıktı. Gelen bilgiler bu grafik kartlarının AMD destekli sistemlerde çalışmayacağı yönünde. Nvidia ve AMD üretimi masaüstü grafik kartları genellikle Intel ve AMD işlemcili cihazlarda sorunsuz çalışıyordu. Intel’in aldığı bu kararla birlikte şirket 20 yıldır ilk kez özel bir BIOS’a ihtiyaç duyacak.

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Bir Intel sözcüsü yaptığı açıklamada bu grafik kartlarının önceden oluşturulmuş sistemlerin bir parçası olduğunu söylüyor. Bu anakartlar Intel Iris Xe’yi destekleyen özel bir BIOS gerektiriyor. Bu yüzden diğer sistemlerle uyumlu olmayacak.

Intel AMD desteği sunmayacak

Intel ilk Iris Xe masaüstü GPU’larıyla genel kullanıma yönelik bilgisayarlarda geliştirme yapmayı amaçlıyor. Standart iş odaklı bilgisayarların çoğu entegre grafik kartlarıyla birlikte geliyor. Çoklu ekran desteği ve diğer konular için ekran kartlarının önemi daha çok artmış durumda. Şirket bu sebeplerden dolayı donanım hızlandırmayı ve diğer çözümleri de içeren bir iyileştirme sunmaya çalışıyor.

Yeni nesil grafik kartlarının oyun geliştirmek ya da oyun oynamak için tasarlanmadığını belirtmemizde fayda var. Bu kartlar daha çok gündelik işler için tasarlanmış birimler olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte şirket, gelecek için Xe–HPG isimli mimari üzerinde çalıştığının sinyallerini de bizlere veriyor. Bu AMD ve Nvidia ile rekabet edebilecek kartlar üretmesi konusunda umut verici bir haber.

Elbette tüm bu geliştirmeler heyecan verici. Ancak dileriz yeni çıkacak grafik kartlarını şirket sadece Intel sistemleriyle sınırlı tutmaz. Diğer markaların sistemlerine sahip kullanıcılar da rahatlıkla kullanmaya devam edebilir.

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