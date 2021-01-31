İşlemci
Intel üretimi yeni masaüstü grafik kartları AMD sistemlerinde çalışmayacak!
Intel üretimi yeni masaüstü grafik kartları XE serisi dün piyasaya çıktı. Gelen bilgiler bu grafik kartlarının AMD destekli sistemlerde çalışmayacağı yönünde. Nvidia ve AMD üretimi masaüstü grafik kartları genellikle Intel ve AMD işlemcili cihazlarda sorunsuz çalışıyordu. Intel’in aldığı bu kararla birlikte şirket 20 yıldır ilk kez özel bir BIOS’a ihtiyaç duyacak.
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Bir Intel sözcüsü yaptığı açıklamada bu grafik kartlarının önceden oluşturulmuş sistemlerin bir parçası olduğunu söylüyor. Bu anakartlar Intel Iris Xe’yi destekleyen özel bir BIOS gerektiriyor. Bu yüzden diğer sistemlerle uyumlu olmayacak.
Intel AMD desteği sunmayacak
Intel ilk Iris Xe masaüstü GPU’larıyla genel kullanıma yönelik bilgisayarlarda geliştirme yapmayı amaçlıyor. Standart iş odaklı bilgisayarların çoğu entegre grafik kartlarıyla birlikte geliyor. Çoklu ekran desteği ve diğer konular için ekran kartlarının önemi daha çok artmış durumda. Şirket bu sebeplerden dolayı donanım hızlandırmayı ve diğer çözümleri de içeren bir iyileştirme sunmaya çalışıyor.
Yeni nesil grafik kartlarının oyun geliştirmek ya da oyun oynamak için tasarlanmadığını belirtmemizde fayda var. Bu kartlar daha çok gündelik işler için tasarlanmış birimler olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte şirket, gelecek için Xe–HPG isimli mimari üzerinde çalıştığının sinyallerini de bizlere veriyor. Bu AMD ve Nvidia ile rekabet edebilecek kartlar üretmesi konusunda umut verici bir haber.
Elbette tüm bu geliştirmeler heyecan verici. Ancak dileriz yeni çıkacak grafik kartlarını şirket sadece Intel sistemleriyle sınırlı tutmaz. Diğer markaların sistemlerine sahip kullanıcılar da rahatlıkla kullanmaya devam edebilir.
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İşlemci
Ryzen 7 Pro AMD için gerekli ivmeyi verebilir
AMD görünüşe göre dizüstü bilgisayarları için yeni bir Ryzen 5000U mobil işlemci serisini hazırlıyor. Gelen bilgiler ise işlemcinin Intel için önemli bir rakip olabileceğini gösteriyor.
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Yeni AMD Ryzen işlemcileri Pro serisi ismine sahip olacaklar. Aynı zamanda daha çok iş kullanıcılarına hitap edecek olan işlemciler gelişmiş bazı özellikler sunacaklar. Önemli bilgileri korumak ve Microsoft cloud desteği sağlamak için sistem hafızası şifreleme de bunların arasında.
Ryzen 7 5850U Pro benchmark verisini ise @TUM_APISAK adlı Twitter kullanıcısı UserBenchmark üzerinden tespit etti. Testin gösterdiğinden çıkarabildiğimiz üzere yeni 5800U, Ryzen 7 5800U temeline sahip. Çünkü sekiz çekirdekli ve on altı işlem parçacıklı işlemcinin temel saat hızı 1.9GHz olarak görülebiliyor. Yani 5800U ile aynı. Çıkan sonuçta maksimum hız yer almasa da ortalama yükselmiş hızı 3.65GHz olarak geçiyor. UserBenchmark üzerinden test edilen diğer işlemcilere oranla oldukça yüksek bir not aldığını söyleyebiliriz.
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Bunun yanı sıra aynı kullanıcı, HP sitesinde şu anda ulaşılamayan bir özellik belgesini de paylaştı. Orada da iki yeni SKU işlemcisi görülebiliyor: Ryzen 7 5850U ve Ryzen 5 5650U. Bu iki işlemcinin belgede görülen maksimum hızları ise sırasıyla 4.4 ve 4.2GHz.
Ryzen 5 5650U işlemcisi için bir benchmark sonucu bulunmamakta. Çünkü Ryzen 5000U Pro işlemcileri henüz resmi olarak açıklanmadılar. Dolayısıyla işlemcilerin Pro serisi için başka SKU işlemcilerinin gelip gelmeyeceği hakkında net bir şey söylemek zor.
Bununla beraber dizüstü kullanımının da kat kat arttığını düşünecek olursak AMD firmasının masaüstü cihazları için yakın zamanda yakaladığı ivmeyi burada da yakalamak için önemli bir çaba göstereceğini tahmin edebiliyoruz.
Akıllı Telefonlar
AMD tabanlı Samsung Exynos için yeni iddia! A14’ten iyi mi?
Samsung Exynos yongalarının GPU performanslarını iyileştirmek için AMD ile iş birliği yapacağını açıkladı. İddialara göre yeni işlemci A14 Bionic’ten bile daha iyi sonuçlar veriyor.
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Samsung Exynos 2100, CPU performansı söz konusu olduğunda Qualcomm Snapdragon 888 ile rekabet edebiliyor. Ancak, grafikler söz konusu olduğunda hala bir dezavantaja sahip. Bunu düzeltmek için Samsung, AMD ile işbirliği yaptı. Şirket RDNA grafik mimarisini lisanslayacağını açıkladı. Yapılan bu ortaklığın ilk meyvelerini bu yıl görmeyi umuyoruz. Sızdırılan karşılaştırma puanları, AMD tabanlı Exynos silikonun Snapdragon yongalarından daha iyi performans vereceğini gösteriyordu. Şimdi ise yeni raporlar, Apple’ın Bionic yongasını bile geride bırakacağını ima ediyor.
Güney Kore forumlarında yer alan gönderiye göre, piyasaya sürülmemiş bir Samsung çipi, muhtemelen şu anda test edilmekte olan Exynos 9925, 3D grafik karşılaştırma veritabanı GFXBench’te Apple A14 Bionic‘ten daha fazla puan aldı. İddiaya göre AMD destekli Exynos çipinin performansı şu şekilde:
Manhattan 3.1: 181,8 Fps
Aztek Normal: 138,25 Fps
Aztek Yüksek: 58 Fps
iPhone 12 Pro’nun grafik performansı şu şekilde:
Manhattan 3.1: 120,8 Fps
Aztek Normal: 80,0 Fps
Aztek Yüksek: 30.0 Fps
Bu sonuç Apple için yeterince endişe verici değilse bile, raporda performansın daha da iyileşeceği belirtiliyor. Bununla birlikte, bu sonuçlar doğrulanabilir bir kaynaktan gelmiyor. Yani kıyaslama sonuçları gerçek performansı doğru bir şekilde göstermiyor.
Yakın tarihli bir rapor, Samsung ve AMD’nin gelecek çeyrekte yeni GPU’ları duyurabileceğini öne sürüyor. Bununla beraber lansmanın üçüncü çeyreğe itilebileceği konusunda da söylemler var. Yeni GPU’lar, bir sonraki amiral gemisi ve orta seviye Exynos yongalarıyla gelecek. Galaxy Z Fold 3‘ün tanıtımı için ise, yeni premium çipin zamanında hazır olup olmayacağı henüz belli değil.
Samsung ve AMD’nin şu anda çipin optimizasyonu üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Görünüşe göre, çözülmesi gereken bazı güç tüketimi sorunları var.
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Donanım
Intel Core i5 Rocket Lake-S işlemci testlerde AMD’ye yetişemedi
Intel Core i5-11400 Rocket Lake-S Geekbench test platformu üzerinden görüntülendi ve sonuçlar kullanıcılara yeni işlemciler hakkında diğer sızıntılar gibi bazı fikirler veriyor.
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Videocardz tarafından keşfedildiği üzere Geekbench listesinde görüntülenen Core i5-11400, 6 çekirdek ve 12 işlem parçacığına sahip. Mimarisi ise Intel firmasının çift haneli komut sayısı sağlayacağını söylediği 14nm Cypress Cove olarak karşımıza çıkıyor.
Saat hızlarında Intel Core Rocket Lake-S i5-11400 işlemcisi 2GHz ana saat hızı ve 4.4GHz turbo hıza sahip. Bir önceki nesil işlemci i5-10400 ise 2.9GHz ile daha yüksek bir temel saat hızına sahipken turboda 4.3GHz ile bir tık aşağıda kalıyor.
Firmanın masaüstü işlemcisi tek çekirdek skorunda 1248 alırken çoklu çekirdekte ise 6197 sayısına ulaşıyor. Ayrıca Videocardz’ın belirttiğine göre görülen cihaz bir ES2 mühendislik numunesi. Dolayısıyla asıl parçalarla aynı olmasa bile benzer özellikleri göstermesi muhtemel.
Bu sayılar bizlere i5-10400 işlemcisine nazaran daha düşük temel saat hızına sahip olmasına rağmen yeni işlemcinin tek çekirdekte %12, çoklu çekirdekte ise %9’luk bir gelişim gösterdiğini söylüyor.
İşlemci diğer nesil ve markalarla karşılaştırılacak olursa i7-8700K ile oldukça yakın bir performans gösterirken, AMD Ryzen 5 5600X çipine o kadar da yaklaşamıyor; Geekbench 5 testinde boy gösteren Zen 3 mimarili işlemci tekli ve çoklu çekirdekte yaklaşık %30 daha yüksek bir performans gösteriyor.
Intel Rocket Lake-S masaüstü işlemcilerinin dağıtımına bu ay gelecek Intel 500 serisi ana kartların ardından Mart ayı gibi başlanması planlanıyor.
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