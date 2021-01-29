iMac 2021 benchmark testine göre Apple Intel’i tamamen bırakmadı

Intel Core i9-10910 işlemcili ve AMD Radeon Pro 5700XT’li bir sistem benchmark testlerinde ortaya çıktı. Mevcut bütün bilgiler ise yeni nesil iMac bilgisayarına işaret ediyor.

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Yakın zamanda çıkan söylentilere göre Apple firması; 2021 yılında gelmesi beklenen yeni iMac bilgisayarında Intel yerine kendi M1 işlemcilerine cihazlarında yer verecekti. Bunun yanı sıra bir Bloomberg raporu da M1 çiplerinin daha verimli ve daha az soğutmayla çalışabilmesi nedeniyle bu durumun firmaya bilgisayarları inceltmesinde yardımcı olacağından bahsediyordu.

Ancak Tom’s Guide tarafından bazı Ashes of Singularity benchmark testlerinde tespit edildiğine göre; şirket yine de şimdilik Intel işlemcilerini kullanmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Testlerde gözüken sistem 10 çekirdekli 20 işlem parçacıklı Intel Core i9-10910 çip ile yer alıyor. Bu işlemci ise iddialara göre Apple’a özel üretilen bir işlemci. Yine sızıntıya göre bu işlemcinin temel ve artırılmış hızları sırasıyla 3.6GHz ve 5GHz olarak görülebiliyor. Diğer yandan işlemci Isıl Enerji Tasarımı ihtiyacı ise 95W–125W arasında.

Her ne kadar bu benchmark testleri bizlere işlemcilerin performanslarıyla alakalı net bir bilgi vermese de; i9-10910 işlemcisi, önceden sızmış olan Geekbench 5 testine göre, i9-10900 çipine nazaran %10 daha hızlı.

Sızıntı aynı zamanda bilgisayarın henüz duyurulmamış AMD Radeon Pro RX 5700 XT kartını da gösteriyor. Bu kartın da Apple firmasına özel olması yüksek ihtimal.

iMac 2021 yeni bir tasarım da sunabilir

İç bileşenleri dışında gelecek iMac bilgisayarında yeniden tasarıma gidilmesi de olası. Söylentiler, 2019 Mart ayından beri fazla bilgi gelmeyen bilgisayarın Pro Display benzeri kenarları olacağını bildiriyor. Firmanın mevcut 21.5inç’lik model ile aynı boyuta indireceği 23 inçlik bir ekran da cihaza eşlik edecek.

Apple firmasının hard diskleri terk edip tamamen SSD kullanılan bir sisteme geçiş yapma isteğinin ihtimalini hatırlatacak olursak; yeni bilgisayarın böylelikle Fusion sürücülerinin sonu olacağı da konuşulanlar arasında.