Apple
iMac 2021 benchmark testine göre Apple Intel’i tamamen bırakmadı
Intel Core i9-10910 işlemcili ve AMD Radeon Pro 5700XT’li bir sistem benchmark testlerinde ortaya çıktı. Mevcut bütün bilgiler ise yeni nesil iMac bilgisayarına işaret ediyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
- Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Yakın zamanda çıkan söylentilere göre Apple firması; 2021 yılında gelmesi beklenen yeni iMac bilgisayarında Intel yerine kendi M1 işlemcilerine cihazlarında yer verecekti. Bunun yanı sıra bir Bloomberg raporu da M1 çiplerinin daha verimli ve daha az soğutmayla çalışabilmesi nedeniyle bu durumun firmaya bilgisayarları inceltmesinde yardımcı olacağından bahsediyordu.
Ancak Tom’s Guide tarafından bazı Ashes of Singularity benchmark testlerinde tespit edildiğine göre; şirket yine de şimdilik Intel işlemcilerini kullanmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Testlerde gözüken sistem 10 çekirdekli 20 işlem parçacıklı Intel Core i9-10910 çip ile yer alıyor. Bu işlemci ise iddialara göre Apple’a özel üretilen bir işlemci. Yine sızıntıya göre bu işlemcinin temel ve artırılmış hızları sırasıyla 3.6GHz ve 5GHz olarak görülebiliyor. Diğer yandan işlemci Isıl Enerji Tasarımı ihtiyacı ise 95W–125W arasında.
Her ne kadar bu benchmark testleri bizlere işlemcilerin performanslarıyla alakalı net bir bilgi vermese de; i9-10910 işlemcisi, önceden sızmış olan Geekbench 5 testine göre, i9-10900 çipine nazaran %10 daha hızlı.
Sızıntı aynı zamanda bilgisayarın henüz duyurulmamış AMD Radeon Pro RX 5700 XT kartını da gösteriyor. Bu kartın da Apple firmasına özel olması yüksek ihtimal.
iMac 2021 yeni bir tasarım da sunabilir
İç bileşenleri dışında gelecek iMac bilgisayarında yeniden tasarıma gidilmesi de olası. Söylentiler, 2019 Mart ayından beri fazla bilgi gelmeyen bilgisayarın Pro Display benzeri kenarları olacağını bildiriyor. Firmanın mevcut 21.5inç’lik model ile aynı boyuta indireceği 23 inçlik bir ekran da cihaza eşlik edecek.
Apple firmasının hard diskleri terk edip tamamen SSD kullanılan bir sisteme geçiş yapma isteğinin ihtimalini hatırlatacak olursak; yeni bilgisayarın böylelikle Fusion sürücülerinin sonu olacağı da konuşulanlar arasında.
Aksesuar
17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı!
iPod touch, resmi olarak şimdiye kadar Wi-Fi bağlantısına sahip tek Apple iPod’tur. Ancak ya diğer eski iPod’ların da bir internet bağlantısı ve akış hizmetlerine erişimi varsa? Guy Dupont adında bir kullanıcının, yerleşik Wi-Fi ve Spotify uygulamasıyla modifiye ettiği 17 yıllık 4. nesil Apple iPod’ta tam olarak yapabildiği şey buydu.
İlginizi çekebilir: Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!
17 yıllık iPod’ta Spotify çalıştırdı
4. nesil iPod, 2004 yılında Click Wheel ve gerçekten küçük bir ekranla, kablosuz bağlantı olmadan piyasaya çıktı. Bu durum, Dupont’un iPod’larından birini Spotify’daki şarkılara bile erişebilen modern bir cihaza dönüştürmesini engelleyemedi.
Modifiye edilen cihazda aslında orijinal iPod’un pek bir parçası kalmadı. Çünkü, geliştiricinin bunu başarması için neredeyse tüm dahili bileşenleri değiştirmesi gerekti. Ancak ikonik Click Wheel ile orijinal kasayı korudu. İç tasarım değişmiş olsa bile, nihai sonuç oldukça ilginç ve kullanımı oldukça eğlenceli gözüküyor.
İndirimli ve kullanışlı ürünleri, sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Dupont tarafından adlandırılan sPot, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı barındırıyor. Bunların yanı sıra renkli bir ekrana ve dahili 1.000 mAh bataryaya sahip. Geliştirici, sadece 10 ABD doları değerinde Raspberry Pi Zero W ve Mikro USB konektörü kullanarak, klasik iPod arayüzüne benzeyen bir Spotify sürümü (Spotify’ın resmi API’larını kullanarak) oluşturdu ve iPod’a yüklemeyi başardı.
Dupont, Spotify çalıştıran ve Bluetooth üzerinden sesi harici hoparlöre aktaran modifiyeli iPod’unu YouTube üzerinden paylaştı.
Apple
Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!
Apple, dünya tablet endüstrisindeki en üst sırada bulunan yerini 2020’de de korumayı başardı. Şirket, geçtiğimiz yılın sadece 4. çeyreğinde tahmini rakamla 19,2 milyon adet iPad modeli sattı.
İlginizi çekebilir: AMD tabanlı Samsung Exynos için yeni iddia! A14’ten iyi mi?
Analiz firması Canalys’in yeni verilerine göre iPad sevkiyatları yıldan yıla %40 artış gösterdi. Bununla birlikte Apple, 2020’nin 4. çeyreğinde küresel tablet pazarında %36 paya sahip oldu.
Apple’ın piyasadaki liderliği oldukça güçlü. Şirketin en yakın rakibi Samsung , %19 pay ve tahmini 9,9 milyon tablet sevkiyatıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada bulunan Amazon ise pazarın %12‘sine ve 6,5 milyon gönderiye sahip.
Canalys, 2020 boyunca Apple’ın 2019’a göre %24 artışla yaklaşık 58,8 milyon tablet sattığını tahmin ediyor. Yıl boyunca, Samsung’un %19 ve Huawei’nin %10‘unun çok ötesinde %37’lik pazar payını korumayı başardı.
Canalys’in raporu, tablet satış rakamlarına ek olarak, kişisel bilgisayarları, tabletleri ve Chromebook’ları bir araya getiren dünya çapındaki PC pazarına ilişkin veriler de sundu.
Apple, bilgisayar pazarında Lenovo’nun hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Cupertino teknoloji devi, 2020’nin 4. çeyreğinde 26,4 milyon birim bilgisayar ve tablet satarak yıllık %42’lik bir büyümeyi temsil etti. Pazarda %18’lik bir paya sahipti, ancak Lenovo’nun %20’sine karşılık biraz geride kaldı.
Veriler, 2020 yılı boyunca Apple’ın toplam 81,4 milyon iPad ve Mac modeli sattığını gösteriyor.
Apple artık bireysel birim satışlarını bildirmese de, Çarşamba günü 2020 4. çeyrek sonuçlarını paylaştı. Rekor kıran toplam gelire ek olarak Apple, Mac için tüm zamanların 4. çeyrek rekorunun kırıldığı ve iPad gelirlerinde %41 artış yaşandığını bildirdi.
İndirimli ve kullanışlı ürünleri, sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Apple
Apple, Çin dışı iPhone ve iPad üretimini artırıyor!
Eski ABD yönetiminin Çin’e karşı başlattığı ticari savaş, Huawei gibi dev üreticileri zor durumda bırakmıştı. Trump hükümetinin politikasını destekleyen Apple ise Çin dışındaki iPhone ve iPad üretimini artırmaya hazırlanıyor!
İlginizi çekebilir: TikTok Hindistan operasyonunu sonlandırıyor.
Apple, Vietnam ve Hindistan’daki üretimini artıracak!
Nikkei Asia News’in iddiasına göre; Apple bazı modellerinin üretimini Çin’den taşımayı gözden geçiriyor. Haberin odak noktasında ise Pegatron ve Foxconn’un Hindistan’da açmayı planladığı yeni üretim tesisleri var. Önümüzdeki aylarda Hindistan pazarına yönelik iPhone 12 modellerinin yeni tesislerde üretilmesi planlanırken, Vietnam’da da yeni iPad serisi için ayrı bir fabrika kuruluyor. Dolayısıyla Apple’ın Çin’de üretim yapan büyük iş ortaklarının rotasını Çin dışına kaydırması söz konusu.
Raporda ayrıca Apple’ın Hindistan’daki üreticisi olan Wistron’un yeni yatırım planı da dikkat çekiyor. Tayvanlı şirket; bir süredir Hindistan’ın silikon vadisi olarak tanımlanan Bengaluru’da iPhone 12 üretmeyi hedefliyordu. Ekim ayında tamamlanması planlanan tesiste kısa vadede 1.000 işçinin istihdam edileceği belirtiliyor. Ancak tam kapasiteli üretime geçilmesiyle beraber Wistron’un 10.000’den fazla çalışan hedefi var. Apple, bu hamle ile Hindistan’da hatırı sayılır bir üretim hattına kavuşacak.
Apple’ın Çin dışındaki ülkelerde üretim yapma planı ise 2018 yılını buluyor. “Made in India” programı kapsamında 3 yıl önce Hindistan’da üretime başlayan Apple; iPhone 6S, iPhone XR ve iPhone SE üretiminin bir bölümünü Güney Asya ülkesine taşıdı. Ayrıca koronavirüs sürecinde iPhone 11 serisinin Hindistan’daki üretimi de başladı. Bütün bu çabaya rağmen teknoloji devinin kısa vadede Çin’den tamamen çıkabilmesi ise oldukça zor. Çünkü Foxconn ve Pegatron’un Çin’de gerçekleştirdiği iPhone üretimi, hala bütün üretimin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Son olarak Apple’ın; kısa vadede toplam iPhone üretiminin %30’luk bölümünü Çin toprakları dışında gerçekleştirmek istediğini de belirtelim.
Sizin için seçtiğimiz kulak içi kulaklık modellerini buradaki Trendyol listemizden ve buradaki Hepsiburada listemizden inceleyebilirsiniz.
Forumdan Son Mesajlar
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 5 gün önce
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: Metin Murat, 6 gün önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 6 gün önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 7 gün önce
Xiaomi Black Shark 4 Google Play Console’a uğradı!
Microsoft 365 önemli bir güvenlik desteği alıyor
Windows 10 yeni güncellemesi kullanışlı bir işlevi kaldırıyor
Apple, yeni bir periskop kamera patenti aldı!
Realme 7i Avrupa’ya aslında Narzo 20 olarak geliyor
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Kendinden VPN’li router! | Asus RT-AX68U inceleme
İLK KULLANDIĞIMIZ TELEFON NEYDİ? | #vLog
Klasik Saate Boşa Para Vermemek İçin 5 Neden!
POCO M3 fiyatını neden beğenmedim? (VİDEO)
5 yıllık iPhone 6’dan iPhone SE 2020’ye geçmek (Caner Özyurt)
Kendinden VPN’li router! | Asus RT-AX68U inceleme
İLK KULLANDIĞIMIZ TELEFON NEYDİ? | #vLog
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.