Intel, ulaşım planı uygulaması Moovit’i satın aldı!

Intel, yaptığı sürpriz açıklama ile İsrail merkezli ulaşım planlama uygulaması Moovit’i satın aldığını duyurdu. Bir süredir otonom sürüş ve mobilite üzerine çalışmalar yürüten şirket, bu hamlesi ile gelecek dönemde yeni kulvarlara açılacak!

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Moovit’i satın alan Intel, artık mobiliteye daha fazla odaklanacak!

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 102 ülkede faaliyet gösteren Moovit, sahip olduğu geniş veritabanı sayesinde kullanıcıların ulaşım planlarını oluşturmasına yardımcı oluyor. Bu sayede akıllı telefon kullanıcıları, başta toplu taşıma olmak üzere seyahat planlamasını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Intel ise bugün yaptığı sürpriz bir açıklama ile ulaşım uygulamasını 900 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.

Google, Apple, Uber ve Lyft gibi güçlü iş ortaklarına sahip olan girişimin satışının perde arkasında ise Intel’in otonom sürüş çalışmaları yatıyor. Otonom sürüş alanında teknolojiler geliştiren Mobileye firmasını 2017 yılında satın alan şirket, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 160 milyar dolarlık bir robotaksi pazarının oluşmasını bekliyor. Moovit de önümüzdeki dönemde Mobileye ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek bu projenin doğru şekilde çalışmasına katkı sağlayacak. Ayrıca uygulamanın elinde bulunan ve açık kaynaklı olmayan bazı ulaşım planlama verilerinin buna olumlu etki edeceği belirtiliyor.

2012 yılında kurulan Moovit, daha önce Intel’in de katıldığı 50 milyon dolarlık bir yatırım turunu başarıyla tamamlamıştı. Uygulamanın asıl odak noktası olan seyahat planlama hizmetine ise daha güçlü şekilde devam etmesi bekleniyor.