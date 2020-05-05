Uygulama
Intel, ulaşım planı uygulaması Moovit’i satın aldı!
Intel, yaptığı sürpriz açıklama ile İsrail merkezli ulaşım planlama uygulaması Moovit’i satın aldığını duyurdu. Bir süredir otonom sürüş ve mobilite üzerine çalışmalar yürüten şirket, bu hamlesi ile gelecek dönemde yeni kulvarlara açılacak!
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Moovit’i satın alan Intel, artık mobiliteye daha fazla odaklanacak!
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 102 ülkede faaliyet gösteren Moovit, sahip olduğu geniş veritabanı sayesinde kullanıcıların ulaşım planlarını oluşturmasına yardımcı oluyor. Bu sayede akıllı telefon kullanıcıları, başta toplu taşıma olmak üzere seyahat planlamasını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Intel ise bugün yaptığı sürpriz bir açıklama ile ulaşım uygulamasını 900 milyon dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.
Google, Apple, Uber ve Lyft gibi güçlü iş ortaklarına sahip olan girişimin satışının perde arkasında ise Intel’in otonom sürüş çalışmaları yatıyor. Otonom sürüş alanında teknolojiler geliştiren Mobileye firmasını 2017 yılında satın alan şirket, önümüzdeki 10 yıl içerisinde 160 milyar dolarlık bir robotaksi pazarının oluşmasını bekliyor. Moovit de önümüzdeki dönemde Mobileye ile ortak çalışmalar gerçekleştirerek bu projenin doğru şekilde çalışmasına katkı sağlayacak. Ayrıca uygulamanın elinde bulunan ve açık kaynaklı olmayan bazı ulaşım planlama verilerinin buna olumlu etki edeceği belirtiliyor.
2012 yılında kurulan Moovit, daha önce Intel’in de katıldığı 50 milyon dolarlık bir yatırım turunu başarıyla tamamlamıştı. Uygulamanın asıl odak noktası olan seyahat planlama hizmetine ise daha güçlü şekilde devam etmesi bekleniyor.
Genel
Zoom 300 milyon günlük kullanıcısı olmadığını kabul etti!
COVID-19 salgını sonrası etkileyici bir büyüme sergileyen Zoom geçtiğimiz günlerde 300 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştıklarını açıklamıştı. Daha sonra şirket bu rakamın günlük katılımcı sayısı olduğunu ve açıklamalarında bu ikisi arasında bir karışıklık yaşadıklarını ifade etti.
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Zoom 300 milyon günlük kullanıcısı olmadığını kabul etti!
Zoom geçtiğimiz günlerde Dünya genelinde 300 milyondan fazla insanın bu zorlu dönemde Zoom kullandığını belirtmişti. Ancak sonradan bu verileri açıklamasından sildi ve şimdi Zoom üzerinden yapılan yayınlara 300 milyon günlük katılımcısı olduğunu iddia ediyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı ve katılımcı sayısının birbirinden oldukça farklı veriler olduğuna dikkat etmeliyiz. Günlük toplantı katılımcıları birden çok kez sayılabilir. Örneğin gün içerisinde birden fazla Zoom toplantınız varsa her biri için katılımcı olarak sayılmanız anlamına gelecektir. Fakat günlük aktif kullanıcı sayısı verisi hesaplanırken kullanıcılar sadece bir kez sayılır. Bu veri hizmet kullanımını ölçmek için yaygın olarak kullanılır. Sadece toplantı katılımcılarını saymanın platform kullanımını olduğundan büyük göstermenin kolay ve yanıltıcı bir yolu olduğunu söyleyebiliriz. Yanıltıcı blog yazısı sayıların Dünya çapında manşetlere taşınmasından bir gün sonra 24 Nisan’da düzeltildi.
Şirket yaptıkları hatayı kabul eden bir not yayınladı ve şunları söyledi: “COVID-19 salgını sırasında günlük 300 milyondan fazla kişiye iletişim anlamında yardım etmekten gurur duyuyoruz. 22 Nisan’daki bir blog yazısında istemeden katılımcıları “kullanıcı” ve “kişi” olarak ifade ettik. Bu hatayı fark ettiğimizde ifadeyi “katılımcılar” olarak düzelttik.”.
Zoom geçtiğimiz günler gerçekten etkileyici bir büyüme yaşadı ve Aralık ayında 10 milyon olan katılımcı sayısı 300 milyona yükseldi. Bu olağanüstü büyümeye rağmen Microsoft Teams ve Google Meet gibi rakipleri aradaki mesafeyi kapatıyor. Microsoft dün günlük 75 milyon aktif Teams kullanıcısına sahip olduklarını ve bir ayda kullanıcı sayılarında %70’lik bir sıçrama olduğunu söyledi. Microsoft ayrıca bu ay tek bir günde 200 milyon katılımcı kaydetmeyi başardı. Google Meet ise her gün yaklaşık 3 milyon kullanıcıyı platformlarına ekliyor ve son zamanlarda günlük 100 milyondan fazla Meet katılımcısına sahip.
Google, Microsoft, Facebook ve diğerleri hala yeni özellikler ve hizmetlerle Zoom’u yakalamaya çalışıyor. Google, Meet servisinin ücretsiz olacağını bu hafta duyurdu ve tasarım anlamında geri kalan özellikleri konusunda iyileştirmelere gitti. COVID-19 salgını nedeniyle çok fazla ihtiyaç duyulan video konferans uygulamaları arasındaki rekabet her geçen gün artarak devam ediyor.
Google’ın adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace kapatılıyor!
Google’ın her yıl onlarca yeni projesini iptal ettiğini daha önce de görmüştük. Son olarak bu uygulamalar arasına sosyal ağ uygulaması olan Shoelace katıldı.
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Google daha önce adını hiç duymadığımız sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatıyor!
Google geçtiğimiz Temmuz’da test etmeye başladığı sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatma kararı aldı. Uygulama yakınınızdaki insanlar ile spor, gösteri gibi etkinliklere katılmanıza olanak sağlıyordu. Uygulama henüz sadece New York’ta test edilmekteydi fakat Google 12 Mayıs’ta Shoelace sunucularını kapayacağını söyledi. Google’ın potansiyeli olan yeni fikirleri test etmek için New York’u kullandığını daha önce de görmüştük. Google açıklamasında “mevcut sağlık krizi göz önüne alındığında bu projeye daha fazla yatırım yapmak için doğru bir zaman olduğunu düşünmüyoruz” dedi. Ayrıca gelecekte Shoelace uygulamasını yeniden başlatmayı düşünmediklerini ekledi.
Uygulamanın etkinliklere katılmak için yeni insanlarla tanışmaya vakti olmayan kişiler için oldukça iyi bir fikir olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra uygulama üzerinden editörlerin düzenlediği etkinliklere katılmak ve yaşadığınız bölgede benzer etkinlikleri yapmaktan keyif alan insanlar ile tanışmak mümkündü. Fakat mevcut COVID-19 salgını nedeniyle uygulamanın çok fazla kullanıcıya erişememesi oldukça anlaşılabilir. Google’ın yaptığı açıklamasında uygulamayı yeniden denemeyeceklerini duymak oldukça şaşırtıcı. Çünkü geçirdiğimiz bu zor günlerden sonra bu tip uygulamalar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi çekici bulunabilirdi. Bu uygulama ile birlikte Google’ın uygulama mezarlığına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şirketin sürekli olarak yeni uygulamalar denemesi ve zaman zaman bu şekilde tamamen iptal etmesi giderek alıştığımız bir durum haline geldi.
Uygulama
Huawei AppGallery, HERE Maps’i bünyesine kattı
Amerika’nın uyguladığı ticaret ambargosu nedeniyle büyük bir yara alan Huawei, yaklaşık 1 yıldır piyasaya sürdüğü yeni modellerinde Google servislerini kullanamıyor. Bu açığı gidermek adına kendi ekosistemini oluşturmaya başlayan şirket, AppGallery uygulama marketine popüler harita uygulaması HERE WeGo’yu dahil etti.
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HERE WeGo, AppGallery marketinin uygulamaları arasına dahil oldu
Google Mobil Hizmetleri’ne (GMS) erişim hakkını kaybeden bazı Huawei ve Honor cihazları, bir süredir AppGallery adlı uygulama marketini kullanıyor. Kullanıcılarına bu süreci en sorunsuz şekilde yansıtmaya çalışan şirket, bunun için kendi mağazasına yeni uygulamalar eklemeye devam ediyor. Gün geçtikçe büyüyen AppGallery’nin son üyesi ise popüler harita uygulaması HERE WeGo oldu. Eski adı HERE Maps olan uygulama, aynı zamanda Huawei’nin uygulama mağazası için önerdiği ilk harita uygulaması olarak dikkat çekiyor.
Dünyanın en çok kullanılan ikinci harita uygulaması HERE WeGo, 100’den fazla ülke ve 1.300’e yakın şehri bünyesinde barındırıyor. Bu anlamda Google Haritalar’ın en ciddi rakiplerinden olan uygulama, Huawei AppGallery’nin en büyük sorunlarından harita eksikliğini de çözmüş gibi görünüyor.
Son dönemde özellikle yerel servisleri mağazasına kazandıran Huawei, kullanıcılarına önümüzdeki günlerde daha büyük uygulamaları sunma konusunda da emin konuşuyor. Öte yandan, TomTom ile harita konusunda daha önce başka bir anlaşma yapan Huawei’nin kendi uygulamasını geliştirip geliştirmeyeceği ise bilinmiyor.