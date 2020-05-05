Apple ve Google, COVID-19 savaşına dahil oluyor!

Apple ve Google, halk arasında koronavirüs olarak bilinen COVID-19 salgınına karşı kullanıcılarını bilinçlendirmek için işbirliği yapma kararı almıştı. İki dev şirketin pozitif vakaları takip etmek için oluşturduğu API ile ilgili ilk detaylar açıklandı.

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Google ve Apple, COVID-19 takip altyapısını yakında paylaşacak!

Google ve Apple’ın geliştirmeye başladığı API, akıllı telefon kullanıcılarının çevresindeki koronavirüs taşıyıcılarını tespit etmesini amaçlıyor. Exposure Notification adı verilen API ile ilgili resmi bilgilendirme, özelliğin kullanım alanını net şekilde ortaya koyuyor. Yalnızca hükümetlerin geliştirdiği uygulamalara entegre edilebilecek olan Exposure Notification, bir COVID-19 hastasına yaklaştığınızda sizi bildirim şeklinde uyaracak. Sisteme girilen hastaların görünürlüğü ise yakın dalga Bluetooth sinyalleri üzerinden yansıtılacak.

API’nin güvenlik tarafı ise kullanıcıların hassasiyeti doğrultusunda üst seviyede tutulmuş. Açıklamaya göre, yalnızca Bluetooth ile çalışan API’nin konum bazlı uygulamalarda kullanılması engellenecek. Ayrıca API’yı kullanmak isteyen uygulamalar, COVID-19 test sonuçlarıyla ilgili bilgileri yayınlamak için gerekli açık onay izni dışında herhangi bir erişim izni isteyemeyecek.

Google ve Apple, geliştiricilere yardımcı olması açısından kullanıcı arayüzüne ilişkin bir demo örneği de yayınladı. Örneğe göre yetkili kuruluşların doğruladığı verilerin girilebildiği arayüz, kullanıcıların kendi kendisini raporlamasına izin vermiyor. Böylece uygulamanın kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmesinin de önüne geçiliyor.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 için geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” uygulamasında da benzer bir özellik bulunuyor. Uygulamada yer alan sosyal mesafe özelliği ile son 1, 7 ve 14 gün içerisinde temas ettiğiniz riskli kişi sayısını öğrenebiliyorsunuz.