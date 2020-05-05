Haber
Apple ve Google, COVID-19 savaşına dahil oluyor!
Apple ve Google, halk arasında koronavirüs olarak bilinen COVID-19 salgınına karşı kullanıcılarını bilinçlendirmek için işbirliği yapma kararı almıştı. İki dev şirketin pozitif vakaları takip etmek için oluşturduğu API ile ilgili ilk detaylar açıklandı.
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Google ve Apple, COVID-19 takip altyapısını yakında paylaşacak!
Google ve Apple’ın geliştirmeye başladığı API, akıllı telefon kullanıcılarının çevresindeki koronavirüs taşıyıcılarını tespit etmesini amaçlıyor. Exposure Notification adı verilen API ile ilgili resmi bilgilendirme, özelliğin kullanım alanını net şekilde ortaya koyuyor. Yalnızca hükümetlerin geliştirdiği uygulamalara entegre edilebilecek olan Exposure Notification, bir COVID-19 hastasına yaklaştığınızda sizi bildirim şeklinde uyaracak. Sisteme girilen hastaların görünürlüğü ise yakın dalga Bluetooth sinyalleri üzerinden yansıtılacak.
API’nin güvenlik tarafı ise kullanıcıların hassasiyeti doğrultusunda üst seviyede tutulmuş. Açıklamaya göre, yalnızca Bluetooth ile çalışan API’nin konum bazlı uygulamalarda kullanılması engellenecek. Ayrıca API’yı kullanmak isteyen uygulamalar, COVID-19 test sonuçlarıyla ilgili bilgileri yayınlamak için gerekli açık onay izni dışında herhangi bir erişim izni isteyemeyecek.
Google ve Apple, geliştiricilere yardımcı olması açısından kullanıcı arayüzüne ilişkin bir demo örneği de yayınladı. Örneğe göre yetkili kuruluşların doğruladığı verilerin girilebildiği arayüz, kullanıcıların kendi kendisini raporlamasına izin vermiyor. Böylece uygulamanın kötü niyetli kişiler tarafından suistimal edilmesinin de önüne geçiliyor.
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 için geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” uygulamasında da benzer bir özellik bulunuyor. Uygulamada yer alan sosyal mesafe özelliği ile son 1, 7 ve 14 gün içerisinde temas ettiğiniz riskli kişi sayısını öğrenebiliyorsunuz.
İşlemci
MediaTek, Helio G85 yonga setini resmi olarak tanıttı!
Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta, Redmi Note 9 modelinde kullanacağını açıkladığı MediaTek Helio G85 yonga seti resmi olarak tanıtıldı. Tayvanlı yonga seti üreticisi MediaTek, G85 modelinin detaylarını açıkladı. Helio G80 ile aynı işlem birimine sahip olacak olan model grafik yongası tarafında hız geliştirmeleri barındırıyor.
12 nm üretim teknolojisi ile geliştirilen Helio G85 yonga seti, 2.0 GHz saat hızlarında çalışan iki adet Cortex-A75 ile 1.8 GHz saat hızlarında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. Yonga setinde bulunan Mali-G52 grafik işlemcisi, geçtiğimiz yılın Helio G80 modelinin sunduğu 950 MHz saat hızını 1 GHz’e çıkarmış. MediaTek, kesintisiz bağlantı vaadiyle Wi-Fi ve LTE ağları arasında 13 ms içinde akıllı geçiş özelliğinin desteklendiğini duyurdu. Ayrıca yeni çip LTE bağlantılarını Cat 7 hızlarına kadar (300 Mbps/100 Mbps) sağlayabilecek. Yonga setinin diğer bağlantı özellikleri arasında 802.11 ac standardında Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 teknolojileri bulunuyor.
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MediaTek, Helio G85’de bulunan HyperEngine oyun teknolojisi sayesinde yonga setini kullanan cep telefonları ile baz istasyonları arasındaki bağlantıda ki tepki sürelerinin çok daha kısa olacağını vaadediyor. Ayrıca veri bağlantı hızları düşürülmeden oyunlar sırasında çağrıların ertelenmesi de bu teknoloji ile sağlanabilecek. Bunlara ek olarak yeni çip, geçtiğimiz yılın Helio G80 modelinde de bulunan ses ile uyandırma (Voice Wake Up) teknolojisini barındırıyor. MediaTek Helio G85, 16+16 MP çözünürlüklü çift veya 48 MP çözünürlüklü tek kamera konfigürasyonlarına da destek veriyor. G85, video tarafında en fazla 30 fps kare hızında videolar işleyebilecek.
MediaTek, Helio G85 yonga setini üreticilere sağlamaya uzun zaman önce başladı. Bu sebeple önümüzdeki günlerde 200$ fiyat bandında tanıtılacak olan orta seviye kategorisindeki akıllı telefon modellerinin söz konusu yonga setini kullanması bekleniyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Samsung Exynos 1000, rakiplerinden çok daha hızlı olacak
Samsung tarafından yakın zamanda tanıtılması beklenen Exynos 1000 yonga setinin en önemli rakibi Snapdragon 865‘ten 3 kat daha hızlı olacağını iddia edilen test sonuçları ortaya çıktı.
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Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıkmıştı. Buna rağmen Samsung Exynos işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.
Samsung‘la işlemci devi AMD ortaklığından çıkacak Radeon temelli Samsung Exynos 1000 işlemci hakkında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl içinde çıkması planlanan ve 5 nm üretim sürecinde olan yonga seti geliştirme aşamasında RDNA-Exynos adıyla karşımıza çıkıyor.
Samsung’un yeni yonga seti RDNA GPU sayesinde, Exynos 1000’in Manhattan testlerinde 181 FPS puan aldığı görüldü. Bu skor ile Snapdragon 865 Adreno 650 GPU‘sundan oldukça yüksek.
Exynos 1000, daha yüksek işlemci testi Aztek‘te ise 138 FPS almayı başardı. Yine bu da, Snapdragon 865‘in neredeyse 2.5 katı. Son olarak yine Aztek’in FPS testinde ise Exynos 1000‘in kare hızı Snapdragon 865‘in neredeyse 3 katı olan 58 FPS’ye kadar ulaştı.
Yeni işlemci Samsung Exynos 1000, bu senenin ikinci yarısında gelmesi beklenen Galaxy Note20 modeline yetişmesi zor. Ancak gelecek sene tanıtılacak olan yeni Galaxy S serisinde bu işlemciyi görme ihtimalimizin oldukça yüksek.
Genel
Yeni nesil Peugeot 308, dört çeker ve hibrit bir seçenekle gelebilir!
2022 yılında karşımızda olacak olan yeni nesil Peugeot 308, yüksek performanslı modelinde 300 beygirin üstünde bir gücü hibrit üniteyle sunabilir. Hem de dört tekerlekten çekişle.
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Yeni 308’de, eski neslinde kullanılan EMP2 platformunun güncellenmiş bir versiyonu kullanılacak. Motor seçenekleri arasında 1.6 litre benzinli ünite içeren, önden çekişli plug-in hibrit bir ünite bulunacak.
Yeni nesil 308 ailesinin en üstünde yer alacak, yüksek performanslı bir model de gelecek. Autocar‘ın haberine göre bu modelin, 1.6 litre turbo benzinli üniteye sahip hibrit motoruyla ön tekerleklere, ikinci bir elektrik motoruyla ise arka tekerleklere güç veren bir sisteme sahip olacağı iddia ediliyor.
Performans modeline genel olarak baktığımızda ise tork vektörleme sistemi ve dört çekeriyle, 300 beygirin üzerinde güç değeri bekleniyor. Aracın, “Peugeot Sport Engineered” alt markasıyla geleceği ve yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen Peugeot 508’in performans versiyonundan sonra geleceği söyleniyor. Fakat efsane GTi rozetli 308 modeliyle ilgili henüz bir bilgi yok. Ateşli yeni 308’lerin “5 kapılı hatchback” ve “station” karoserleriyle gelmesi bekleniyor.
Standart motor seçeneklerinde, bir dizi benzinli ve dizel seçeneğinin geleceği söyleniyor. Ayrıca Peugeot patronu Jean-Philippe Imparato‘nun eski konuşmalarında, 308’in tamamen elektrikli versiyonunun gelebileceğini de söylemişti. Fakat onunla ilgili henüz kesinleşmiş, resmi bir bilgi bulunmuyor.
Söz konusu açıklama ise şu şekildeydi:
“308 ilk önce plug-in hibrit olacak fakat ilerleyen zamanlarda tam elektrikli bir aktarma organına sahip olabilir. Kompakt ve orta boy araçlarımızda plug-in hibrit kullanmak bizim için oldukça faydalı olacak. Çünkü içten yanmalı ünitelerden elektriğe geçmenin daha kolay, başka bir yolu yok.”
NOT: Haber görsellerindeki araç, güncel 308 GTi’dır.