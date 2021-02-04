İşlemci
Intel üç yıldır ilk kez işlemci alanında AMD’yi geçti
Yeni bir rapora göre Intel 2020 son çeyreğinde işlemci pazar payında AMD firmasının önüne geçti. Bu atak ise sadece firmanın zaten baskın olduğu dizüstü bilgisayarlarda değil; aynı zamanda masaüstü cihazlarda da görülebiliyor. Bu da son zamanlardaki AMD’nin domine ettiği piyasada önemli bir gelişme.
Mercury Research 2020 yılının son çeyreği için işlemci piyasasıyla alakalı bilgileri paylaştı. Bu süreçte AMD her ne kadar Intel’e genel pazar payını kaptırmış gibi görünüyorsa da hala önemli bir kazanç elde etti. Bu durumda tabii ki mevcut salgının da etkisi olduğunu belirtmek gerek.
Mercury Research’e göre x86 işlemci piyasası 2020 son çeyrekte %20.1’lik büyük bir gelişme yaşadı. AMD tarafında ise masaüstü tarafında %19.3’e düşen pazar payını gözlemlemek mümkün. Bu rakam bir önceki çeyrek için %20.1 idi. Yine de AMD firması yıllık bazda hala gelişme göstermiş durumda. Çünkü 2019 son çeyreğinde firmanın piyasa payı %18.3 olarak karşımıza çıkıyordu.
Genel piyasadaki durumu da düşünürsek AMD aslında bu dönemde oldukça fazla gelir elde etti. Hatta 2019 yılına oranla %50 gibi bir kâr artışı gördüğümüz 2020 son çeyreği, firmanın en iyi dönemi oldu.
Yani Intel yanında AMD firmasının da hala iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki üç yıllık süre zarfında Intel’in ilk defa pazar payını AMD’nin elinden alması şaşkınlık yaratmadı da diyemeyiz. Bu durumun oluşmasında AMD’nin yaşadığı stok sıkıntısının yanında İntel’in yaptığı indirimlerin etkisinin olduğu da konuşuluyor.
Ekran Kartı
AMD ekran kartı ve işlemcilerinin Linux sisteminde kullanımı artıyor
Konu Linux işletim sisteminde oyun oynamak olunca, AMD bu konuda oldukça çaba sarf ediyor. Son gelen rapora göre özellikle de AMD ekran kartı ve işlemcilerinin masaüstü bilgisayarlara olan uyumuyla alakalı.
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AMD ve Nvidia arasındaki rekabet bir süredir zaten dikkat çekici bir hal aldı. Ancak bu rekabetin Linux tarafını da görmek daha da ilginç bir manzara veriyor. Boiling Steam de ProtonDB’den aldığı bilgilerle tam olarak bunu sağladı.
Boiling Steam’in not ettiği üzere Steam donanım raporu çok detaylı bir rapor sunmuyor. Oyunların Valve Proton ile uyumunu ölçen ProtonDB ise bu konuda daha kısıtlı ama daha kullanışlı.
ProtonDB üzerinden 110.000 Linux oyuncusundan alınan bilgilere göre, ekran kartlarında Nvidia hala önde. Ancak eskisi kadar baskın olmadığı görülebiliyor.
Ocak 2021 itibariyle Linux oyuncularının %37.5’luk kısmı AMD tercih etmiş durumda. Bu da Nvidia için %62.5’luk bir market payı demek. Ancak yakın zamanda bu alanda %80 payı görülen Nvidia için bir gerileme olduğu çok açık. Ya da AMD bu konuda bir adım atmış da diyebiliriz. Örneğin Boiling Stats 2019 verilerine bakacak olursak Linux üzerinde AMD’nin %25 payı var. Dolayısıyla bu da iki senede %50’lik büyük bir artış demek oluyor.
Genel olarak Linux oyuncularının AMD ekran kartı tercihini görebiliyoruz. Bunda AMD sürücülerinin açık kaynak olmasının ve firmanın oyuncularla kurduğu iletişimin de etkisinin olduğu bariz.
Linux oyuncularının işlemci tercihinde de AMD öne çıkmış durumda
İşlemci alanında ise iki firmanın yarı yarıya market payına sahip olduğunu gözlemleyebiliyoruz. İki yıl önce bu rakamlar AMD için %27, Intel için ise %73 idi. Dolayısıyla bu alanda da önemli çabaların sonucu görülebiliyor. Ki Ryzen işlemcilerinde son zamanlarda görülen önemli gelişmeleri düşününce bu durum çok da şaşırtıcı değil.
Bu bilgilere rağmen Linux oyuncularının azınlığı oluşturduğunu unutmamak gerek. Hatta gelen veriler Linux oyuncularının toplam piyasanın aşağı yukarı %1 veya %2’lik kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Yine de bu gelişmelerin benzerlerinin genel anlamda da görülmesi olası.
İşlemci
Intel Alder Lake-P test sonucu, 14 çekirdekli işlemciyi ortaya çıkardı
Intel firmasının yeni 12.nesil mobil Alder Lake işlemcilerinin çıkışına birkaç ay kaldı. Ancak işlemciler hakkında bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bunların arasında 14 çekirdek ve 20 işlem parçacığını ortaya çıkartan bir test sonucu da var.
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İlk olarak BenchLeaks tarafından Twitter’da paylaşılan test sonucu Geekbench üzerinden görülebiliyor. Sonuçlara göre işlemci, 14 çekirdek ve 20 işlem parçacığına sahip. Bu da işlemcilerin çekirdeğinin genelde ikişer ikişer sekize kadar arttığını düşünürsek biraz olağandışı bir durum.
Bunun nedeni ise ARM tabanlı oluşturulan mobil işlemcilerin tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda big.LITLLE ismiyle de tanınan teknoloji yakın zamanda M1 çiplerinde de gördüğümüz üzere; işlemcilerde normal performans çekirdekleri ile beraber verimlilik odaklı daha küçük çekirdeklerin karışımına yer veriyor.
VideoCardz tarafından not edildiğine göre Intel Alder Lake-P için konuşacak olursak; işlemcide 12 işlem parçacıklı 6 performans çekirdeğinin yanında sekiz işlem parçacıklı sekiz verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu ise Alder Lake-S işlemcilerindeki ikisi için de sekiz çekirdek görülen sistemden iki tane daha az performans çekirdeği demek oluyor. Ancak tabii ki S serisinin masaüstü için tasarlandığını hatırlatmak gerek.
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Bununla beraber işlemcinin en yüksek saat hızının 4.69GHz olduğu görülebiliyor. Ortalama hızı ise listede yer almıyor. Onun yerine işlemcinin Iris Xe grafiklerinin OpenCL test sonucunun ortaya çıkardığı sayı 13,446.
Intel firmasının yıllardır domine ettiği masaüstü alanında son zamanlarda AMD’den biraz geride kaldığını paylaşmıştık. Mavi Takım bunun için çabalarken aynı zamanda dizüstü bilgisayar alanından da odağını esirgemiyor gibi. AMD firmasının da masaüstündeki başarısını buraya taşımak için gösterdiği çabayı düşünürsek bu rekabetin daha da kızışmasını bekleyebiliriz gibi duruyor.
İşlemci
Intel Core i9-10900K kutusunu fiyattan kısmak için küçültüyor
Intel firması Core i9-10900K işlemcisinin satış kutusunu standart bir karton kutuyla değiştireceğini açıkladı. Yani i9-10900K serisi işlemciler artık 10850K ile aynı kutuya sahip olacaklar. Değişim ise 28 Şubat tarihinden sonra hayata geçecek. Aynı zamanda firma değişimi hem Çin hem de dünya genelindeki satış kutularına uygulayacak.
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Bu durum Intel açısından bir ilk teşkil etmiyor. İşlemci firması daha önce de i9-9900K işlemcilerinin kendine has on iki kenarlı kutularını; paket ve taşıma kolaylığı için daha basit bir kutuya çevirmişti. Şimdiki i9-10900K işlemcisinde de aynı neden görülebiliyor. Paketteki değişiklik, i9-10900K için depolamadaki boyut gerekliliklerini azaltmaya yardımcı olacak. Böylelikle Intel, palet başına kullanacağı kutu sayısını tam %237.2’lik bir artışla 480’den 1620’ye çıkarmayı planlıyor.
Intel firmasının 11.nesil Rocket Lake-S işlemcilerinin gelişi için Mart ayı tarih gösteriliyor. Yani Core i9-10900K gibi Comet Lake-S işlemcilerinin nesli bitmek üzere. Bu nedenle de firmanın taşıma politikasında değişikliğe gidip daha fazla Comet Lake-S işlemcisini elden çıkararak odağını yeni Rocket Lake-S işlemcilerinin taşınmasına yöneltmek istemesi gayet normal bir durum.
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Aynı zamanda firmanın yeni paketlere ve onların taşınmasına harcayacağı para azalacağından dolayı, Comet Lake-S Core i7 ve Core i5 işlemcileriyle aynı sade karton kutuda gelecek olan i9-10900K işlemcilerinde fiyat düşüşü görmemiz de muhtemel.
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