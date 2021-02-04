Intel üç yıldır ilk kez işlemci alanında AMD’yi geçti

Yeni bir rapora göre Intel 2020 son çeyreğinde işlemci pazar payında AMD firmasının önüne geçti. Bu atak ise sadece firmanın zaten baskın olduğu dizüstü bilgisayarlarda değil; aynı zamanda masaüstü cihazlarda da görülebiliyor. Bu da son zamanlardaki AMD’nin domine ettiği piyasada önemli bir gelişme.

Mercury Research 2020 yılının son çeyreği için işlemci piyasasıyla alakalı bilgileri paylaştı. Bu süreçte AMD her ne kadar Intel’e genel pazar payını kaptırmış gibi görünüyorsa da hala önemli bir kazanç elde etti. Bu durumda tabii ki mevcut salgının da etkisi olduğunu belirtmek gerek.

reklam

Mercury Research’e göre x86 işlemci piyasası 2020 son çeyrekte %20.1’lik büyük bir gelişme yaşadı. AMD tarafında ise masaüstü tarafında %19.3’e düşen pazar payını gözlemlemek mümkün. Bu rakam bir önceki çeyrek için %20.1 idi. Yine de AMD firması yıllık bazda hala gelişme göstermiş durumda. Çünkü 2019 son çeyreğinde firmanın piyasa payı %18.3 olarak karşımıza çıkıyordu.

Genel piyasadaki durumu da düşünürsek AMD aslında bu dönemde oldukça fazla gelir elde etti. Hatta 2019 yılına oranla %50 gibi bir kâr artışı gördüğümüz 2020 son çeyreği, firmanın en iyi dönemi oldu.

Yani Intel yanında AMD firmasının da hala iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki üç yıllık süre zarfında Intel’in ilk defa pazar payını AMD’nin elinden alması şaşkınlık yaratmadı da diyemeyiz. Bu durumun oluşmasında AMD’nin yaşadığı stok sıkıntısının yanında İntel’in yaptığı indirimlerin etkisinin olduğu da konuşuluyor.