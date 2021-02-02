Intel Alder Lake-P test sonucu, 14 çekirdekli işlemciyi ortaya çıkardı

Intel firmasının yeni 12.nesil mobil Alder Lake işlemcilerinin çıkışına birkaç ay kaldı. Ancak işlemciler hakkında bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bunların arasında 14 çekirdek ve 20 işlem parçacığını ortaya çıkartan bir test sonucu da var.

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İlk olarak BenchLeaks tarafından Twitter’da paylaşılan test sonucu Geekbench üzerinden görülebiliyor. Sonuçlara göre işlemci, 14 çekirdek ve 20 işlem parçacığına sahip. Bu da işlemcilerin çekirdeğinin genelde ikişer ikişer sekize kadar arttığını düşünürsek biraz olağandışı bir durum.

Bunun nedeni ise ARM tabanlı oluşturulan mobil işlemcilerin tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda big.LITLLE ismiyle de tanınan teknoloji yakın zamanda M1 çiplerinde de gördüğümüz üzere; işlemcilerde normal performans çekirdekleri ile beraber verimlilik odaklı daha küçük çekirdeklerin karışımına yer veriyor.

VideoCardz tarafından not edildiğine göre Intel Alder Lake-P için konuşacak olursak; işlemcide 12 işlem parçacıklı 6 performans çekirdeğinin yanında sekiz işlem parçacıklı sekiz verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu ise Alder Lake-S işlemcilerindeki ikisi için de sekiz çekirdek görülen sistemden iki tane daha az performans çekirdeği demek oluyor. Ancak tabii ki S serisinin masaüstü için tasarlandığını hatırlatmak gerek.

Bu arada uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Bununla beraber işlemcinin en yüksek saat hızının 4.69GHz olduğu görülebiliyor. Ortalama hızı ise listede yer almıyor. Onun yerine işlemcinin Iris Xe grafiklerinin OpenCL test sonucunun ortaya çıkardığı sayı 13,446.

Intel firmasının yıllardır domine ettiği masaüstü alanında son zamanlarda AMD’den biraz geride kaldığını paylaşmıştık. Mavi Takım bunun için çabalarken aynı zamanda dizüstü bilgisayar alanından da odağını esirgemiyor gibi. AMD firmasının da masaüstündeki başarısını buraya taşımak için gösterdiği çabayı düşünürsek bu rekabetin daha da kızışmasını bekleyebiliriz gibi duruyor.