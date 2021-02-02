İşlemci
Intel Alder Lake-P test sonucu, 14 çekirdekli işlemciyi ortaya çıkardı
Intel firmasının yeni 12.nesil mobil Alder Lake işlemcilerinin çıkışına birkaç ay kaldı. Ancak işlemciler hakkında bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bunların arasında 14 çekirdek ve 20 işlem parçacığını ortaya çıkartan bir test sonucu da var.
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İlk olarak BenchLeaks tarafından Twitter’da paylaşılan test sonucu Geekbench üzerinden görülebiliyor. Sonuçlara göre işlemci, 14 çekirdek ve 20 işlem parçacığına sahip. Bu da işlemcilerin çekirdeğinin genelde ikişer ikişer sekize kadar arttığını düşünürsek biraz olağandışı bir durum.
Bunun nedeni ise ARM tabanlı oluşturulan mobil işlemcilerin tasarımı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda big.LITLLE ismiyle de tanınan teknoloji yakın zamanda M1 çiplerinde de gördüğümüz üzere; işlemcilerde normal performans çekirdekleri ile beraber verimlilik odaklı daha küçük çekirdeklerin karışımına yer veriyor.
VideoCardz tarafından not edildiğine göre Intel Alder Lake-P için konuşacak olursak; işlemcide 12 işlem parçacıklı 6 performans çekirdeğinin yanında sekiz işlem parçacıklı sekiz verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bu ise Alder Lake-S işlemcilerindeki ikisi için de sekiz çekirdek görülen sistemden iki tane daha az performans çekirdeği demek oluyor. Ancak tabii ki S serisinin masaüstü için tasarlandığını hatırlatmak gerek.
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Bununla beraber işlemcinin en yüksek saat hızının 4.69GHz olduğu görülebiliyor. Ortalama hızı ise listede yer almıyor. Onun yerine işlemcinin Iris Xe grafiklerinin OpenCL test sonucunun ortaya çıkardığı sayı 13,446.
Intel firmasının yıllardır domine ettiği masaüstü alanında son zamanlarda AMD’den biraz geride kaldığını paylaşmıştık. Mavi Takım bunun için çabalarken aynı zamanda dizüstü bilgisayar alanından da odağını esirgemiyor gibi. AMD firmasının da masaüstündeki başarısını buraya taşımak için gösterdiği çabayı düşünürsek bu rekabetin daha da kızışmasını bekleyebiliriz gibi duruyor.
İşlemci
Intel Core i9-10900K kutusunu fiyattan kısmak için küçültüyor
Intel firması Core i9-10900K işlemcisinin satış kutusunu standart bir karton kutuyla değiştireceğini açıkladı. Yani i9-10900K serisi işlemciler artık 10850K ile aynı kutuya sahip olacaklar. Değişim ise 28 Şubat tarihinden sonra hayata geçecek. Aynı zamanda firma değişimi hem Çin hem de dünya genelindeki satış kutularına uygulayacak.
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Bu durum Intel açısından bir ilk teşkil etmiyor. İşlemci firması daha önce de i9-9900K işlemcilerinin kendine has on iki kenarlı kutularını; paket ve taşıma kolaylığı için daha basit bir kutuya çevirmişti. Şimdiki i9-10900K işlemcisinde de aynı neden görülebiliyor. Paketteki değişiklik, i9-10900K için depolamadaki boyut gerekliliklerini azaltmaya yardımcı olacak. Böylelikle Intel, palet başına kullanacağı kutu sayısını tam %237.2’lik bir artışla 480’den 1620’ye çıkarmayı planlıyor.
Intel firmasının 11.nesil Rocket Lake-S işlemcilerinin gelişi için Mart ayı tarih gösteriliyor. Yani Core i9-10900K gibi Comet Lake-S işlemcilerinin nesli bitmek üzere. Bu nedenle de firmanın taşıma politikasında değişikliğe gidip daha fazla Comet Lake-S işlemcisini elden çıkararak odağını yeni Rocket Lake-S işlemcilerinin taşınmasına yöneltmek istemesi gayet normal bir durum.
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Aynı zamanda firmanın yeni paketlere ve onların taşınmasına harcayacağı para azalacağından dolayı, Comet Lake-S Core i7 ve Core i5 işlemcileriyle aynı sade karton kutuda gelecek olan i9-10900K işlemcilerinde fiyat düşüşü görmemiz de muhtemel.
Akıllı Telefonlar
Huawei ve diğer 89 firma, yerel yarı iletken üretimini genişletecek!
Huawei, geçtiğimiz aylarda Amerika ambargosu sebebiyle akıllı telefon departmanında bazı sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Şirket, Çin pazarında hala sağlam bir yere sahip. Hatta Rusya gibi pazarlarda da firmanın oldukça önemli başarıları mevcut. Bununla birlikte, markanın Kirin yonga setini üretmekte yaşadığı sıkıntılar sebebiyle mobil departmanın geleceği şimdilik belirsiz. Amerika‘nın TSMC baskısı sonucu şirketin yarı iletken çip üretimi büyük bir sıkıntıya girdi. Bu gelişme, Çin‘in akıllı telefon pazarındaki kritik durumunu ortaya çıkardı. Bu durumun sonucunda, Çinli firmalar birleşip yakın zaman içinde yeni yarı iletken tesisleri üzerinde çalışacaklar.
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Huawei ve diğer firmalar, bu atılım ile neyi hedefliyor?
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre 90 şirket, Ulusal Entegre Devre Standardizasyon Teknik Komitesi‘nin kurulması için başvuru yaptı. Çin‘in yarı iletken endüstrisi, elektronik üretimindeki en zayıf halkalardan birisidir. Huawei ve ZTE‘nin ABD teknolojisine erişimine gelen engel, yerel çip pazarının güvenlik açığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, yasağın yarattığı boşluğu doldurmak isteyen SMIC’e de aynı yasaklar uygulanmaya başladı. Yarı iletken dökümhanelerinin zayıflığı nedeniyle Çinli firmaların gruplar halinde bu işe ortak olmaları gerekiyor.
Şimdiye kadar 90 Çinli firma, bu konsorsiyuma dahil oldu. Bu firmalar arasında Huawei, Xiaomi, HiSilicon, Datang Semiconductor, ZTE Microelectronics, China Mobile, Tencent ve SMIC gibi büyük firmalar yer alıyor. Bu firmaların amacı, ABD teknolojisine bağımlı olmadan kendi teknolojilerini üretmek. Ayrıca bu doğrultuda üretim bandını günümüze uygun hale getirmek de ikinci temel öncelik olacak.
İşlemci
Intel üretimi yeni masaüstü grafik kartları AMD sistemlerinde çalışmayacak!
Intel üretimi yeni masaüstü grafik kartları XE serisi dün piyasaya çıktı. Gelen bilgiler bu grafik kartlarının AMD destekli sistemlerde çalışmayacağı yönünde. Nvidia ve AMD üretimi masaüstü grafik kartları genellikle Intel ve AMD işlemcili cihazlarda sorunsuz çalışıyordu. Intel’in aldığı bu kararla birlikte şirket 20 yıldır ilk kez özel bir BIOS’a ihtiyaç duyacak.
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Bir Intel sözcüsü yaptığı açıklamada bu grafik kartlarının önceden oluşturulmuş sistemlerin bir parçası olduğunu söylüyor. Bu anakartlar Intel Iris Xe’yi destekleyen özel bir BIOS gerektiriyor. Bu yüzden diğer sistemlerle uyumlu olmayacak.
Intel AMD desteği sunmayacak
Intel ilk Iris Xe masaüstü GPU’larıyla genel kullanıma yönelik bilgisayarlarda geliştirme yapmayı amaçlıyor. Standart iş odaklı bilgisayarların çoğu entegre grafik kartlarıyla birlikte geliyor. Çoklu ekran desteği ve diğer konular için ekran kartlarının önemi daha çok artmış durumda. Şirket bu sebeplerden dolayı donanım hızlandırmayı ve diğer çözümleri de içeren bir iyileştirme sunmaya çalışıyor.
Yeni nesil grafik kartlarının oyun geliştirmek ya da oyun oynamak için tasarlanmadığını belirtmemizde fayda var. Bu kartlar daha çok gündelik işler için tasarlanmış birimler olarak karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte şirket, gelecek için Xe–HPG isimli mimari üzerinde çalıştığının sinyallerini de bizlere veriyor. Bu AMD ve Nvidia ile rekabet edebilecek kartlar üretmesi konusunda umut verici bir haber.
Elbette tüm bu geliştirmeler heyecan verici. Ancak dileriz yeni çıkacak grafik kartlarını şirket sadece Intel sistemleriyle sınırlı tutmaz. Diğer markaların sistemlerine sahip kullanıcılar da rahatlıkla kullanmaya devam edebilir.
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