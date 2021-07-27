Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G Oyun Testi | MediaTek Dimensity 700 Performansı!
Ülkemizde diğer akıllı telefonlara göre farklı bir işlemciyle gelen Redmi Note 10 5G içerisinde MediaTek’in yeni nesil işlemcilerinden Dimensity 700 işlemcisini kullanıyor. Yeni bir işlemci olmasının yanında merak edilenlerden bir noktası da işlemcinin oyunlardaki performansıydı. Bizler de bu işlemcinin oyun performansını sizlere göstermek için 2 saat boyunca oyun oynadık. Bir saat PES 2021 bir saatte PUBG Mobile oynadık. PES 2021’de Standart grafik ayarında, 60fps kare hızında oynadık. PUBG Mobile’da ise HD grafik ayarında, Yüksek fps kare hızında oynadık.
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Öncelikle %100 şarj ile oyuna giriş yapıyoruz. Her 10 dakikada bir sıcaklık, her 30 dakikada bir pil yüzdesini kontrol ediyoruz. PES 2021 oyunuyla başlıyoruz. PES2021 telefonların işlemcilerini zorlayan oyunlardan bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Oyun oynamadan önceki sıcaklığın 31.9 olarak ölçtük. Havanın sıcaklığının etkisiyle bu sıcaklığın normal olduğunu söyleyebiliriz. İlk on dakikalık oyunda maksimum sıcaklığın 39.7 olarak ölçtük. Herhangi bir şekilde elde sıcaklık hissi rahatsız edici düzeyde değil.
İkinci on dakikalık oyun sürecinde yani yirminci dakikada sıcaklık 40.8 e yükseldi. 1 derecelik ısı artışı fiziksel olarak da hissedilir hale geldi.
Yarım saatlik dilimin sonunda en yüksek sıcaklığı 41.3 olarak ölçtük. Şarj yüzdemiz ise %100’den %94 e düştü.
Kırkıncı dakika itibariyle sıcaklığın 40.6’ya düştüğünü gördük.
Ellinci dakikayla birlikte 41 derece sıcaklığında olduğunu görüyoruz. Bakalım Bir saat sonunda sıcaklık ve şarj durumu ne olacak?
Bir saatlik PES 2021 oynadıktan sonra sıcaklığın 42.4 derece olduğunu ve şarj yüzdesinin de %86’ya indiğini görüyoruz. Yani toplamda 1 saat oyunla Redmi Note 10 5G %14 pil tüketti. Şimdi de PUBG’ye geçelim.
PUBG’de ilk on dakikalık oyun sonunda 40.8 derecelik sıcaklığına ulaştı. Ayrıca desteklenen en yüksek ayarlarda HD çözünürlük ve Yüksek FPS değerinde oynadığımızı hatırlatalım.
İkinci on dakikalık oyun sürecinde ise yine 40.8 derecelik sıcaklığı görüyoruz. Buradan itibaren sıcaklığın sabitlendiğini görüyoruz.
PUBG’de ilk yarım saatlik oyunda Redmi Note 10 5G’nin bataryasının %86 dan %79’a indiğini ve sıcaklığında 40.7 olduğunu gözlemledik.
Kırkıncı dakikada yani toplamda 1 saat 40 dakika sonrasında sıcaklığın sabitlendiğini ve yine 40.8 derece sıcaklıkta olduğunu görebiliyoruz.
1 saat 50 dakika sonunda sıcaklığın 39.9 olarak görmek şaşırtıcı oldu. Sıcaklığın 1 derece azalması işlemci verimliliğine de etki ediyor.
Toplamda 2 saatlik oyun oynadıktan sonra Redmi Note 10 5G’nin bataryası %100 den %70 e inmiş oldu ve son ölçüm sıcaklığında 40.4 olarak görmüş olduk.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 özellikleri detaylanıyor!
Samsung akıllı telefonları içinde bir kilometre taşı sayılabilecek modelleri Z Fold ve Z Flip modellerinin yeni versiyonlarının teknik özellikleri ve detayları netleşmeye başladı. Dikkat çeken özellikleri ile kullanıcıları bu sefer de heyecanlandıracak gibi gözüküyor.
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Galaxy Unpacked etkinliğinde üç haftadan kısa bir süre kala, Twitter üzerinde sızıntılar yapan Evan Blass (@evlaks), eski sızıntıları doğrulayan bazı önemli Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ayrıntılarını paylaştı.
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Samsung Galaxy Z Fold 3 detayları
Evan Blass Samsung Galaxy Z Fold 3’ün 7.6 inç katlanabilir ekrana ve kapalı halindeyken 6.2 inç ekranına sahip olacağını bildirdi. Bu boyutlara göz attığımızda hemen hemen her sızıntıyla birbiriyle örtüşüyor diyebiliriz. Her iki panelde de adaptif bir 120Hz yenileme hızının destekleneceği beklense de, bu konuda hiçbir ek ayrıntı bulunmuyor. Ayrıca, dahili ekranın bir panel altı selfie kameraya sahip olması bekleniyor. Kameralardan bahsetmişken Evan Blass da bu konu hakkında da bilgiler verdi. Katlanabilir ekranın altında 4 megapiksellik bir sensör bulunuyor. Günümüz akıllı telefonlarına göre şaşırtıcı derecede düşük bir çözünürlük olduğunu da belirtelim.
Ön tarafta ekranının üzerinde 10 megapiksel selfie kamerası olması arkada üçlü 12 megapiksel kamera kurulumu olması bekleniyor. Ek olarak bu arka kameralar muhtemelen ana, ultra geniş ve telefoto kamera işlevlerine sahip olacak. Genel olarak Samsung, kameraları geliştirmek yerine diğer bölümlerde iyileştirmelere öncelik vermiş gibi görünüyor. Yani Galaxy Z Fold 3 yine de iyi fotoğraflar çekecek olsa da, 2021’in en iyi kameralı telefonlarından biri olması beklenmiyor.
Samsung Galaxy Z Flip 3 detayları
Daha küçük ve daha renkli dikey olarak katlanabilen model Galaxy Z Flip 3 de yolda ve bugünün sızıntısı da zaten şimdiye kadar olan bildiklerimizi doğrular nitelikte. Yani ekran tarafında 6,7 inç ana ekrana ve 1,9 inç kapak ekranına (bildirim ekranı) sahip. Önceki modellerde olduğu gibi üst tarafta ikili kamera kurulu ile gelmesi bekleniyor. Muhtemelen ana ve ultra geniş kamera olacak bu ikili 12 megapiksel sensörden ve 10 megapiksel ön kameradan oluşan çift kamera kurulumunda olacak.
Galaxy Z Fold 3 gibi, Galaxy Z Flip 3 de IPX8 su geçirmezlik sertifikasına sahip olacak. Toz direncinin olmaması, korunmasına rağmen küçük parçacıkların menteşe kısmına girebileceğinden herhangi bir sertifikaya sahip olmayacak.
Samsung Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3 fiyatları ne olacak?
Katlanabilir akıllı telefonlar şu anda uygun fiyatlı olmaktan çok uzak olduğunu biliyoruz. Ancak Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleriyle geleceğe yatırım olarak bakabilirse fiyatları bir nebze olsun aşağıda tutabilir. Söylentiye göre Samsung, her iki modelde de fiyatları %20 oranında düşürecek. Bu da Galaxy Z Flip 3 modelinin 1.099 dolar, Galaxy Fold 3 modelinin ise 1.599 dolar olabileceği konuşuluyor.
Aslına bakılırsa Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 Ultra’dan daha uygun fiyatlı olacak. Yani Samsung’un bir amiral gemisinden daha ucuz olan ilk katlanabilir ürün olabilir. Bu da yeni tasarım dilinin ve Samsung’un bu alanda ilerleyeceğini de gösterebilir. Öte yandan Galaxy Z Fold 3, geleneksel bir amiral gemisinden biraz daha pahalı olsa da, 1.999 dolarlık Galaxy Z Fold 2’den çok daha uygun fiyatlı olacak. Sizce katlanabilen akıllı telefonlar daha da yaygın hale gelecek mi? Siz olsanız katlanabilen akıllı telefon tercih eder misiniz?
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Akıllı Telefonlar
Dünyanın ilk manyetik şarjlı Android telefonu realme’den geliyor!
GSMArena’nın yaptığı habere göre Realme Flash, manyetik şarjlı ilk Android telefon olacak gibi gözüküyor. Bu teknoloji bildiğiniz gibi daha önce Apple’ın iPhone 12 serisinde Magsafe olarak karşımıza çıkmıştı. Realme’nin yeni telefonu resmi olarak render görselleriyle birlikte teknik özellikleri de sızdırıldı.
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Birkaç gün önce, şarj olması için telefona manyetik olarak takılarak Apple MagSafe’in işlevselliğini taklit etmesi beklenen Realme’nin MagDart şarj cihazlarının görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise, GSMArena’daki editörlerden yeni bir sızıntı, manyetik şarjı destekleyecek ilk Android telefona göz atmamıza olanak sağlıyor.
Realme tarafından atılan tweet’te onaylandığı gibi, Realme Flash, Android ekosistemine yeni bir teknoloji olarak manyetik şarjı getirecek. Telefonun sızdırılan görselleri, Snapdragon 888 yonga setinden güç alan bir amiral gemisi olacağını gösteriyor. Telefonun “Telefon Hakkında” sayfasını gösteren bir resim, Realme Flash’ın muhtemelen en üst versiyon olarak 12GB RAM ve 256GB depolama olacağını gösteriyor. Ayrıca Android 11 ile geleceği de konuşulanlar arasında.
In our quest to be the pioneers of technology, we created #realmeFlash.
It’s the world’s first Android Phone with Magnetic Wireless Charging!
RT if you can’t wait for it. #realmeTechCharging #DareToLeap pic.twitter.com/v2qNNsXkaw
— realme (@realmeIndia) July 27, 2021
Kıvrımlı köşelere sahip bir tasarımı olan telefonun ön tarafında sol üst köşeye yerleştirilen ön kamera deliği bizleri karşılıyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi olduğunu görüyoruz ancak kameranın hangi konfigürasyonlara ve sensörlere sahip olduğu hakkında kesin bir bilgi bulunuyor. MagDart adını verdikleri telefonun arka tarafına takılan objenin pekte göze hoş gelmediğini söylersek yanlış olmaz. GSMArena’nın dediğine göre bu manyetik şarjın en az 15W hızıyla telefonu şarj etmesi bekleniyor. Ek olarak bunun şimdiye kadar olan en hızlı manyetik şarj olması da beklentiler içerisinde. Duyumlara göre hala geliştirme aşamasında olan bu teknoloji ileride kablolu şarjlar kadar hızlı olacak.
Manyetik şarj cihazında ayrıca bir USB-C konektörü bulunuyor. Daha önce, cihaza yerleşik bir kablosu olan ve 15W şarj hızı sunduğuna inanılan, disk şeklinde daha küçük bir manyetik şarj cihazı da görülmüştü. Realme’nin önümüzdeki günlerde Realme Flash hakkında daha fazla ayrıntı açıklamasını bekliyoruz. Peki sizler bu teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? İleriki zamanlarda diğer Android üreticileri böyle bir teknolojiyi benimseyecek mi?
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