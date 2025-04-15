iOS 18.5 beta sürümü, Apple cephesinden gelen yeni hamleyle teknoloji gündemini adeta salladı. Geliştiricilere özel olarak yayımlanan iOS 18.5 beta, kullanıcı deneyimini iyileştirecek ince ayarlarla sahneye çıkıyor. İlk beta sürümünün üzerinden yalnızca iki hafta geçmişken, iOS 18.5 beta için ikinci versiyonun yayına alınması beklentileri daha da yukarı taşıdı. iOS 18.5 beta ile birlikte, iPhone’ların performansı ve kullanıcı dostu arayüzü yeniden şekillenmeye hazırlanıyor.

iOS 18.5 beta güncellemesi geliştiricilere sunuldu

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 18.5 beta sürümü, şimdilik Mail uygulaması ve AppleCare detaylarına odaklanan ufak ama işlevsel değişiklikler getiriyor. Özellikle iOS 18.5 beta ile Mail uygulaması içinde yer alan kişi fotoğraflarını tamamen kaldırma seçeneği, eski sade görünümü sevenler için hoş bir nostalji yaratıyor. Bununla beraber, AppleCare bilgilendirmeleri artık daha kolay erişilebilir bir şekilde sunuluyor. Bu değişiklikler, iOS 18.5 beta sürümünü kullanıcıların aradığı stabil ve kişiselleştirilebilir deneyime bir adım daha yaklaştırıyor.

iOS 18.5 Beta Yenilikleri Neler Sunuyor?

iOS 18.5 beta, ilk bakışta minimal güncellemeler sunsa da perde arkasında birçok hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi barındırıyor. Özellikle iPhone kullanıcıları için daha akıcı bir deneyim hedefleyen iOS 18.5 beta, stabilite sorunlarını azaltarak pil tüketimini optimize ediyor. Apple’ın bu yeni iOS 18.5 beta sürümü, Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izleyerek indirilebiliyor ve uyumlu cihazlarda test edilmeye başlandı bile. Öte yandan, Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılması beklenen iOS 19 için de geri sayım başlamış durumda.

Görünen o ki, iOS 18.5 beta küçük detaylarıyla kullanıcı deneyimini derinlemesine zenginleştirirken, Apple ekosisteminin her geçen gün daha stabil ve daha sezgisel bir hale gelmesi için köprü vazifesi görüyor. Şimdiden birçok geliştirici ve kullanıcı, iOS 18.5 beta ile cihazlarının performansında olumlu değişimler yaşadıklarını belirtiyor.

İlginizi Çekebilir: iPhone fiyatı yine artabilir! ABD gümrük vergileri hakkında kahreden açıklama geldi!

Siz iOS 18.5 beta hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.