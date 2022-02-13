Xiaomi’ye Ne Önerirsiniz? #1

Nesini Seviyorsunuz serisinden sonra konsepti değiştirdiğimiz seri Ne Önerirsiniz’in ilk konuğu Xiaomi oluyor. Sizden gelen yorumlarla birlikte Xiaomi’ye olan önerilerinizi Eren ve Aydoğan değerlendiriyor.

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00:00 Giriş

01:05 Yazılım, yazılım, yazılım…

05:22 Yakınlık sensörü konusunda tüketiciyi mağdur etmemeyi, orta segmentde arka ve ön kamerayı iyileştirmeyi, aynı telefonu 15 farkl ülkede farklı telefon ve model gibi tanıtmayı bırakmayı, güncelleme konusunda 100.000 km ileriye daha yol almasını tavsiye ediyorum.

09:22 Ön (Selfie) kamerası konusunda firmanın baya bir geliştirmesi lazım kendini.

10:24 Daha az, daha öz telefonlar çıkarıp fiyatlarını olabildiğince her pazara hitap edecek şekilde düşürmelerini istiyoruz.

11:53 Yazılım ve ekosistemin geliştirilmesini ve yakınlık sensörü extradan yeni yazılım güncellemelerinin redmi ve poco cihazlara daha erken gelmesi.

15:00 Kullanıcılarını telefon alırken “şanslıysam sensör bozuk çıkmaz, şanslıysam pilde sorun çıkmaz, şanslıysam ahizede sorun çıkmaz…” Gibi şans faktörlerine bırakmasınlar. Her modelde mutlaka kronik bi sıkıntı çıkmasın. Gerekirse daha seyrek model çıkarılsın ama kronik sıkıntı olmamasına özen gösterilsin. Arz ederim.

17:17 Sadece premium telefonlara değil, bütün telefonlarına 3 yıl güncelleme vermesi çok iyi olur.

19:43 Her sene telefonların şekillerini (kamera dizilimleri, ön kamera yeri, kavisli ekran vb) değiştirmesinler. Seneye çok değişir alacağım eskir diyip her sene bekliyor kullanıcılar.

24:06 Xiaomi’ye önerim. Çin’de tanıtım yaptıktan sonra globale çok geç kalıyorlar.bence hızlandırmalılar.

26:39 Güçlü işlemcili küçük boyutlu bir telefon. 28:10 Global-Çin ayrımı olmasın. samsungun exynos,avrupa/snapdragon, amerika yaptığı gibi.

31:10 Bence kendi yazılımını kurması (Apple gibi), kendi işlemcilerini (ısınmayan ve performanslı) çıkarması lazım. Böyle olursa Apple kadar kafa tutabilir.

32:27 Stok sorununu halletsinler önce. Xiaomi 12 çıktı ama piyasada mi 11 yok, kendi resmi satış sitesinde 11T pro yok , açgözlü , dolandırıcı alışveriş siteleride ellerinde kalan az sayıda telefonu absürt rakamlara satıyor, teknoloji mağazalarında incelemek için model bulamıyoruz model ! İki üç tane alt seviye redmi, poco serisi var sadece, ayda 1 model duyuracaklarına stok getirsinler!

35:00 Poco Reis’e Poco lansmanı sunma fırsatı vermeliydiler…

36:21 Kaçak girişlerin önüne geçmeliler . Telefonun ikinci eli para etmiyor. Gidip o kadar para veriyorsun alıyorsun orjinal olsun diye satarken elinde kalıyor. 37:35 Xiaomi’ye; Türkiye’de resmi satışı olmayan mi 11 ultra modelini getirmesini, mi 11 T ve 11 T Pro cihazını, android-amiral gemi fiyatlarıyla benzer fiyata satmamasını öneriyorum.

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