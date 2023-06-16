Intel, müşteri bilgi işlem markasında önemli bir güncelleme yaparak iki yeni işlemci markası olan Intel Core Ultra ve Intel Core’i tanıttı. Bu yeni markaların tanıtımı, yakında piyasaya sürülecek olan Meteor Lake işlemcileriyle başlayacak.

Meteor Lake, Intel’in istemci işlemci yol haritasında önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu işlemci, yeni Intel 4 işlem düğümünde üretilecek ve Foveros’un gelişmiş 3D paketleme teknolojisi ile desteklenen bir yonga tasarımına sahip olacak.

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Bu yeni tasarım, güç verimliliği ve grafik performansı gibi alanlarda iyileştirmeler sunacak ve ayrıca Intel AI Boost adı verilen bir yapay zeka motorunu da içerecek. Intel AI Boost, işlemcinin yapay zeka işlemlerinde daha yüksek performans sağlamasını sağlayacak.

Intel Core markalarının önünde “nesilleri” kullanmaktan uzaklaşmak.

Katmanlama, mimari ve tasarım gelişmelerini vurgulamak için Intel Core Ultra işlemcilerin lansmanında “i”yi düşürecektir.

Hem Intel Core Ultra hem de Intel Core işlemciler Intel Arc grafiklerini destekler.

Intel’in yaklaşmakta olan yeni nesil işlemcilerinin piyasaya sürülmesiyle başlayan Intel’in 3/5/7/9 işlemci katmanlarına geçiş.

Intel Evo Edition platform markasını Evo-verified tasarımlarını kapsayacak şekilde ilerletmek.

Kriterleri karşılayan ticari sistemler artık Intel vPro Enterprise ve Intel vPro Essentials etiketlerini kullanabilir.

Markalaşmadaki bu değişiklikler, Intel’in marka portföyünü basitleştirmeyi ve müşterilerin doğru müşteri çözümlerini belirlemesini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Intel Core markası, PC endüstrisindeki uzun süredir varlığını vurgulayarak öne çıkmaya devam ediyor.

Intel, yeni markalaşma yapısının müşteri istekleriyle uyumlu olduğunu ve tasarım, üretim ve mimaride önemli ilerlemeler sunduğunu belirtti. Liderliği ve ana akım teklifleri farklılaştırarak ürün stratejisini netleştirir.

2023’ün ikinci yarısından başlayarak;

Nesil mesajlaşma artık Intel Core markasının önünde pazarlamada veya silikonda kullanılmayacak.

Nesil bilgileri yine de işlemci numarasına dahil edilecektir.

Bu değişiklikler, Meteor Gölü’nden başlayarak ileriye dönük tüm müşteri ürünleri için geçerli olacaktır.

2023’ün ikinci yarısından başlayarak katmanlama ve adlandırma ile ilgili olarak;

‘I’, Meteor Lake ve sonraki ürünlerden başlayarak istemci işlemcilerdeki işlemci katmanlamasından kaldırılacak.

Core i3/i5/i7/i9, Core 3/5/7/9’a kayacaktır.

Marka dizeleri, metin ve rozetler bu değişiklikleri gösterecektir.

Meteor Lake’den başlayarak Intel Core işlemciler için yeni marka şunları içerir;

Ana İşlemci Marka Adı: Intel Core işlemci.

Katmanlama Düşüyor ‘i’: Intel Core 5 işlemci.

Yeni İşlemci Numaralandırması: Tercih edilir – işlemci numarasını “işlemci” kelimesinin ardından yerleştirin; Intel Core 5 işlemci ##xx (Son işlemci numaralandırması belirlenecektir).

2023’ün ikinci yarısından itibaren Intel Core Ultra işlemciler için yeni marka şunları içerir;

Yeni Premium İşlemci Markası: Intel Core Ultra işlemci.

Katmanlama Düşüyor ‘i’: Intel Core Ultra 7 işlemci.

Yeni İşlemci Numaralandırma: ‘işlemci’ kelimesinden sonra işlemci numarası;

Intel Core Ultra 7 işlemci ##xx (Son işlemci numaralandırması belirlenecek).