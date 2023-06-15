AMD, EPYC Bergamo işlemcilerinde AMD Zen 4C çekirdeklerinin ayrıntılarını paylaştı. Bergamo CPU’ları, daha küçük bir ayak izine sahip olacak ve yoğunluğu iki katına çıkaracak olan Zen 4C çekirdeklerini içerecek. Yeni slaytlarda, Genoa CPU’larla karşılaştırma yapılırken, Bergamo CPU’ların güç verimliliği ve çekirdek yoğunluğuna odaklandığı görülmektedir. Zen 4C çekirdekleri, daha küçük bir alan kaplayarak daha yüksek çekirdek ve yoğunluk sağlar.

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Zen 4C çekirdekleri, Zen 4 ve Zen 4C arasındaki büyük değişiklikleri içerir. Çekirdek başına düşen L3 önbelleği 4 MB’den 2 MB’a düşürüldü. Bununla birlikte, diğer özellikler aynı kaldı ve Zen 4C’nin Intel’in E-Core ve P-Core varyasyonlarından tamamen farklı bir mimari olmadığı düşünülüyor.

Tek bir kalıpta 16 Zen 4C çekirdeği bulunurken, 8 CCD’de toplamda 128 çekirdek elde edilir. Benzer şekilde, Zen 4 çekirdeklerine dayalı bir yapılandırmada 64 çekirdek bulunur. Ancak Zen 4C işlemcileri daha yüksek verimlilik sağlayabilir.

128 Zen 4C Çekirdeğe Kadar

Tutarlı x86 ISA

82 Milyar Transistör

En Büyük vCPU Yoğunluğu

En İyi Enerji Verimliliği

Aynı İşlemle %35 Daha Küçük Çekirdek Kalıp Alanı

Cloud-Native Iş Yüklerinde Sapphire Rapids’ten 2,6 Kata Kadar Daha Hızlı

Bergamo CPU’ları, Intel’in Sierra Forest ile gelecek yıl sunmayı planladığı E-Core teklifleriyle rekabet edecek. AMD’nin mevcut ve gelecekteki Zen tabanlı teklifleri, Intel’in E-Core tekliflerine karşı rekabetçi olabilir.

Bergamo CPU’ları, mevcut SP5 (LGA 6096) soketini desteklerken, 400W’a kadar SKU TDP’leri, 12 kanallı DDR5 EEC bellek desteği ve geniş G/Ç özelliklerini koruyacak. AMD, Zen 4C çekirdeklerine sahip EPYC Bergamo CPU’larını şu anda ilk müşterilere göndermeye başladı ve bu yıl sonunda daha fazla yaygınlaşmasını bekliyor.