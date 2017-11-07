Intel ve AMD Ortaklığıyla Mobil İşlemciler Yolda!

Intel ve AMD’nin yaptığı açıklamaya göre AMD Vega grafik işlem birimini kullanacak yeni nesil Intel mobil işlemciler yolda.

Donanım dünyasının ezeli rekabete tutuşan iki firması Intel ve AMD, Nvidia’ya karşı güç birliği yapmaya hazırlanıyor. Intel kanadından gelen resmi açıklama ile beraber 2018 yılında Intel’in Coffee Lake H versiyonuna sahip ve AMD Vega tabanlı grafik birimine sahip yeni yonga setleri geliyor.

HBM2 ile güçlenecek bu yonga setleri, normal sete göre daha küçük ve daha ince yapıda bulunacak. Böylece yakın zamanda ince ama güçlü dizüstü bilgisayarları görebileceğimizin sinyalleri veriliyor.

Intel ve AMD ortaklığıyla bir yonga seti görecek olmak elbette donanım ve oyun dünyasını heyecanlandırıyor. Normalde alışıla gelen Intel işlemci ve Nvidia grafik kullanma durumu mobil tarafında Intel’in Intel Graphics yerine Vega’yı tercih edecek olması gerçekten önemli. 14nm yapıda olacak olan bı yonga setleri 2018 yılında ortaya çıkmış olacak. Bakalım performans açısından AMD ve Intel ortaklığı ne gibi sonuçlar doğuracak.