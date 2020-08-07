Instagram’ın TikTok modunu test ettik! | TikTok kadar başarılı mı?

Siri ve Google Asistan’ın performanslarını karşılaştırdığımız bu videomuzda, iki sesli asistana da her türden sorular sormaya çalıştık. Bakalım, hangi asistan daha çok soruyu cevaplayabilmiş.

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Siri bildiğiniz üzere bu sene iOS 12 güncellemesiyle değişti ve gelişti. Robotize sesinden kurtulan sesli asistan, 2020 yılında karşısında Google Asistan olunca kaç soruya cevap verebiliyor? Test etmek istedik. Apple kanadında testlerimizi iPhone 11 modeliyle gerçekleştirirken, Google Asistan tarafında testlerimizi, günlük hayatta kullanmış olduğum Oppo Reno 3 modeli ile tamamladık.

Testimizin galibi kim oldu? Yeni Siri mi, Google Asistan mı?

Apple ve Android tarafından iki dişli sesli asistanı terlettik ve sonuçta havlu atan taraf Google Asistan oldu. Apple, senelerdir sürdürdüğü sesli dikte konusundaki iddiasını korumaya devam ediyor, Google Asistan kendini yine de soru cevaplama kısmında geliştirse de hala biraz daha yol alması gerekiyor.

Yeni Siri: 37 Doğru 8 Yanlış

Google Asistan: 32 Doğru 13 Yanlış

Yeni Siri’yi kullanmak isteyenler için YouTube kanalımızda iOS 14 inceleme videosu mevcut. Buradaki linke tıklayarak, ilgili videoyu izleyebilirsiniz.