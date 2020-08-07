Segmentinin en iyisi mi? | Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi

Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi videosu ile karşınızdayız. Bakalım, 60 saate varan batarya ömrüyle ve berrak ses performansı ile bizlere neler sunabiliyor, hep birlikte görelim.

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Aynı fiyat bandındaki iddialı rakipleri Sony WH-CH510 ve JBL T500 modellerini alaşağı edebilecek ses ve malzeme kalitesine sahip olan, Anker’in Soundcore Life Q10 kablosuz kulaklık modeliyle ilgili tecrübelerimizi sizlere aktarıyoruz.

Cihazda, Anker tarafından vadedilen batarya ömrü 60 saat. Bizce bu rakam çok iddialı olmakla beraber, günlük kullanımda Life Q10 bu iddiayı karşılayamıyor. Buna rağmen 40-50 saat aralığındaki kullanım ömrü gerçekten tatmin edici. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip olan Life Q10, temiz ve berrak bir ses deneyimini bizlere sunabiliyor. Bas tonları her ne kadar dominant olsa da; gerekli ekolayzer ayarlarını yaparak tiz sesleri de öne çıkarabilmeniz mümkün.

Kulaklığın gerçekten ergonomik olduğunu da belirtmemiz lazım. Kafanızda bulunduğu sürede ise, Life Q10 herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Fakat maalesef bu kulaklık, ergonomik bir kulaklık olsa bile; spor kullanımları için pek de uygun değil. Bunda kulaklığın ağır olmasının büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. 60 saatlik kullanım vaadi de göz önüne alındığında, cihazın büyük bataryalara sahip olduğu da ortada. Haliyle, uzun batarya ömrü = daha ağır bir kulaklık.

Bazı dezavantajlara sahip gibi görünse de; Soundcore Life Q10 bizce kendi fiyat aralığındaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biri. İncelemelerimize devam edebilmemiz için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın!