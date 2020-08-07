Kulaklık
Segmentinin en iyisi mi? | Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi
Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi videosu ile karşınızdayız. Bakalım, 60 saate varan batarya ömrüyle ve berrak ses performansı ile bizlere neler sunabiliyor, hep birlikte görelim.
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Aynı fiyat bandındaki iddialı rakipleri Sony WH-CH510 ve JBL T500 modellerini alaşağı edebilecek ses ve malzeme kalitesine sahip olan, Anker’in Soundcore Life Q10 kablosuz kulaklık modeliyle ilgili tecrübelerimizi sizlere aktarıyoruz.
Cihazda, Anker tarafından vadedilen batarya ömrü 60 saat. Bizce bu rakam çok iddialı olmakla beraber, günlük kullanımda Life Q10 bu iddiayı karşılayamıyor. Buna rağmen 40-50 saat aralığındaki kullanım ömrü gerçekten tatmin edici. Hi-Res Audio sertifikasına da sahip olan Life Q10, temiz ve berrak bir ses deneyimini bizlere sunabiliyor. Bas tonları her ne kadar dominant olsa da; gerekli ekolayzer ayarlarını yaparak tiz sesleri de öne çıkarabilmeniz mümkün.
Kulaklığın gerçekten ergonomik olduğunu da belirtmemiz lazım. Kafanızda bulunduğu sürede ise, Life Q10 herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Fakat maalesef bu kulaklık, ergonomik bir kulaklık olsa bile; spor kullanımları için pek de uygun değil. Bunda kulaklığın ağır olmasının büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. 60 saatlik kullanım vaadi de göz önüne alındığında, cihazın büyük bataryalara sahip olduğu da ortada. Haliyle, uzun batarya ömrü = daha ağır bir kulaklık.
Bazı dezavantajlara sahip gibi görünse de; Soundcore Life Q10 bizce kendi fiyat aralığındaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biri. İncelemelerimize devam edebilmemiz için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın!
Aksesuar
ROG Theta 7.1: Gerçek 7.1 deneyimi sunan kulaklık
ROG Theta 7.1 modeli incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncular arasında “ses kasmak” deyimini en doğru ve en gerçekçi şekilde yaşatabilen Theta, gerçek çevresel ses deneyimini sunmayı başarıyor. Özellikle mikrofon performansına bayıldık!
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Üstün ses kalitesi ile ROG Theta 7.1
Ürün, 8 ayrı Essence sürücünün yanı sıra bir de güçlü sanal basa sahip. Kulaklıkta yer alan 7.1 DAC ve dört yüksek çözünürlüklü ESS 9601 kulaklık sürücüsüyle bambaşka bir deneyim yaşatan Theta, PC, konsollar ve mobil oyunlarda yardımcınız olacak.
650 gram ağırlığı ile “ağır” kategorisinde sayılacak kafa üstü kulaklığı olan Theta, üzerindeki yastıklar ve pedler ile bu ağırlığı hissetmenizin önüne geçiyor. Üzerindeki toplam 8 sürücü bu ağırlığı sağlarken 2 adet 40 mm ve 6 adet 30 mm sürücüler ile geliyor. Diğer rakiplerde toplamda 10 adet sürücü olsa da küçük ve bastan ödün vermek yerine 8 adet daha güçlü sürücüler ile farkı ve çevresel ses deneyimini tam manasıyla ortaya koyuyor.
Yapay zeka ile gürültü engelleme
Özellikle RTX Voice teknolojisiyle Nvidia RTX ekran kartı kullananların deneyimleme bağladığı yapay zeka ile mükemmel gürültü engelleme sistemi ROG Theta 7.1 ile herkes tarafından kullanılabilir. RTX Voice sistemi RTX serisi ekran kartlarından ciddi bir güç tüketimi sağlarken Theta ile rahatça her ekran kartı ve sistemde mükemmel bir sessizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. 50 milyonun üzerindeki arka plan gürültüsü tipini de ortadan kaldıran Theta, bu alanda net bir rakipsiz ürün olmayı başarmış. RTX Voice kanadında tam gürültü engelleme sırasında ses robotikleşirken ROG Theta’da bu sorun olmuyor.
Armoury II ve bağlantı
Asus’un oyuncu ekipmanlarına özel geliştirilen Armoury II ile kontrol edilebilen ROG Theta 7.1 modeli ses ve çevresel ses düzeyi, mikrofonun yapay zeka ile gürültü engelleme sistemi gibi tüm kontrollerini buradan yapabilmeniz sağlanmış. Bağlantı tarafına geldiğimizde ürün dijital olarak USB-C bağlantısı ile geliyor. Bir diğer yandan uzatma kablosu olarak da kullanabileceğiniz uzun bir Tip-A dönüştürücüsü de mevcut. Bu sayede Tip-C bağlantısı olmayan cihazlarda da sorunsuz kullanım vadediyor. Akıllı telefonlarda da rahat kullanılabilen cihazda 2.1 ve 7.1 arasında fiziksel geçiş yapabileceğiniz bir anahtar da mevcut.
Genel değerlendirme
Asus ROG Theta 7.1 tam manasıyla profesyonel çaptaki oyuncuların sesin nereden geldiğini milimetrik olarak anlayabilecekleri bir ürün. Ayrıca müzik meraklılarının ve sinemaseverlerin bile bambaşka bir deneyim yaşayabileceği gerçek manada özel bir kulaklık olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle yapay zekalı gürültü engelleyici mikrofonu ise bu işi gerçekten bambaşka bir noktaya taşımış durumda. Bu konuda oyuncu kulaklıkları arasında net rakipsiz ve en başarılı kulaklık olmayı başarmış Theta. Fiyatı çok yüksek olsa da bunun karşılığını çok ama çok rahat veriyor.
Kulaklık
HONOR Magic Earbuds, Türkiye’de satışa çıktı!
Honor Magic Earbuds Türkiye’de satışa çıktı. Model olarak Huawei’nin Freebuds 3i’siyle aynı olan tam kablosuz kulaklığımız 32 db’e kadar “Aktif Gürültü Engelleme” sunabiliyor.
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HONOR, Türkiye’de satışa sunduğu akıllı ürünlerine HONOR Magic Earbuds ile bir yenisini daha ekledi. HONOR’un aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip ilk kulaklığı olan Magic Earbuds, bugün itibarıyla satışa sunuluyor.
32dB’e kadar gürültü engelleme teknolojisi!
HONOR Magic Earbuds, barındırdığı iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engelliyor. İleri beslemeli mikrofon, çevresel gürültüyü engellerken, geri beslemeli mikrofon ise kulağınızdaki istenmeyen gürültüyü ortadan kaldırıyor. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlediğiniz sese odaklanmanızı sağlıyor. HONOR Magic Earbuds ile sevdiğiniz şarkılarda en ince detayları kaçırmıyor, telefon görüşmelerinde ise karşınızdakini net bir şekilde duyabiliyorsunuz.
Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip HONOR Magic Earbuds ile tüm telefon görüşmeleriniz de yüksek kaliteye ulaşıyor. Sesinizi hassas şekilde alan iki harici mikrofon, arka plan gürültüsünü kulağınızın içindeki sesi alarak yok eden bir iç mikrofon sayesinde, yoğun rüzgâr veya arka plan gürültüsü olan ortamlarda bile sesiniz karşı tarafa sorunsuz ve net bir şekilde aktarılıyor.
HONOR Magic Earbuds ile 14,5 saate kadar müzik oynatma!
Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen Magic Earbuds, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip. Bununla birlikte şarj kutusu ile toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC kapalı şekilde sunuyor.
Şarj kutusuyla birlikte sadece 62 gram ağırlığında olup rahatça cebinize sığıyor.
Magic Earbuds, İnci Beyazı ve Mavi renk seçenekleriyle 799 TL fiyatıyla farklı satış noktasında tüketicileri bekliyor.
Aksesuar
Huawei Freebuds 3i incelemesi | 799 TL’ye aktif gürültü engelleme sunan kulaklık!
Huawei Freebuds 3i incelemesi ile karşınızdayız. Huawei’nin Freebuds Lite ve Freebuds 3 modelleri arasında konumlandırılan ve aktif gürültü engelleme sistemi sunan kablosuz kulaklığın detayları videomuzda.
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Huawei Freebuds 3i incelemesi
Freebuds 3i, tasarımsal olarak Freebuds Lite modelini andırsa da çok daha yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. Şarj kutusunun 80.7 x 35.4 x 29.2 mm boyutlarında ve 51 gram ağırlığında olan cihazın kulaklıkları ise 41.8 x 23.7 x 19.8 mm boyutlarında ve 5,5 gram ağırlığında.
Sadece beyaz renk seçeneği ile alınabilen Freebuds 3i, Bluetooth 5.0 desteğiyle geliyor. Her iki kulaklığın ayrı ayrı kullanılabildiği modelde ANC, yani aktif gürültü engelleme sistemi ve çağrı sesi önleme özellikleri mevcut. Bunu üç mikrofon ile yapan Freebuds 3i kulaklığın altında, üstünde ve içinde konumandırdığı bu mikrofonlar ile fiyatına göre kabul edilebilir bir gürültü engelleme sağlıyor.
Çağrı kalitesinde hiç de fena olmayan Freebuds 3i, 800 TL fiyatıyla satışa çıkmış durumda. Ancak 900 TL ve hatta altına bulunabilen Freebuds 3 varken tercih konusunda Freebuds 3i biraz zorluk yaşayacak gibi görünüyor. Bir diğer rakibi ise Apple AirPods 2. nesil olduğunu da belirtelim.
İyi seyirler…