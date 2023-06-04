Daha öncesinde Bing ile ChatGPT’yi kullanmış ve hikaye yazdırmıştık. Şimdi ise ChatGPT iOS uygulaması çıktı. Yazım tabanlı olan uygulamaya istediğiniz her soruyu sorup karşılık alabiliyorsunuz. Biz de birbirinden zorlayıcı sorular sorarak nasıl cevap vereceğini merak ettik.

Böylece artık her alanda işinize yarayacak olan yapay zekayı kullanabilir, birçok işinizde kolayca kullanabileceksiniz. Peki siz ChatGPT hakkında neler düşünüyorsunuz, yapay zekayı ileriki günlerde daha fazla kullanacak mıyız, kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

ChatGPT’ iOS uygulamasına erişmek için; https://hwp.to/3ISIbiw

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