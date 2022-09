Meta, Instagram’ın DM’lerdeki çıplak fotoğrafları otomatik olarak engellemesi için bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu, kullanıcıların sık sık istenmeyen fotoğraflarla karşılaşmasını önleyecektir. Bu özellik, Instagram’ın fotoğrafları kendi sunucularında taramasına gerek kalmadan çalışacak.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀

ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022