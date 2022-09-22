Meta, Instagram’ın DM’lerdeki çıplak fotoğrafları otomatik olarak engellemesi için bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu, kullanıcıların sık sık istenmeyen fotoğraflarla karşılaşmasını önleyecektir. Bu özellik, Instagram’ın fotoğrafları kendi sunucularında taramasına gerek kalmadan çalışacak.

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀 ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 19, 2022

Instagram, geliştirici ve sızıntı yapan Alessandro Paluzzi’nin ekran görüntüsüne göre, bir fotoğrafın çıplaklık içerip içermediğini belirlemek için “cihazınızdaki teknolojiyi” kullanıyor. Instagram henüz bu özelliğin çalışıp çalışmadığı ve kullanım için cihaz gereksinimleri olup olmadığı konusunda ayrıntı vermedi.

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Instagram bu hamleyi The Verge‘e doğruladı ve önümüzdeki haftalarda özellik hakkında daha fazla açıklama yapacağını söyledi. Bu, uygulamada bir seçenek olacak ve kullanıcılar, özellik etkinleştirilmiş olsa bile fotoğrafı görüntüleme seçeneğine sahip olmaya devam edecek. Instagram’da istenmeyen kelimeler için zaten bir DM filtresi var.

Bu hamle sonunda kullanıcıların görebileceği istenmeyen çıplak fotoğrafların sayısını azaltmaya başlayacaktır. Özellikle birçok kadın kullanıcı platformda bu durumla karşı karşıya kalıyor. Instagram bu özelliği Çıplaklık Koruması olarak adlandıracak.