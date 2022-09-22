İran hükümeti çarşamba günü vatandaşların Instagram ve WhatsApp’a erişimini kısıtladı. İranlı genç bir kadının ölümü üzerine ülkede meydana gelen büyük protestoları engellemek için Meta’nın sosyal ağları engelleniyor.

Bilgiler, dünya çapında çevrimiçi araçların kapatılmasını izleyen bir kuruluş olan NetBlocks tarafından yayınlandı. Site, geçen hafta ülkenin bazı bölgelerinde internet sinyallerinin kesilmeye başladığını, bugün ise uygulamaların ve mobil iletişim ağlarının kapatıldığını bildirdi.

NetBlocks’dan yapılan açıklamaya göre, “Kullanıcılar ayrıca 16 Eylül 2022 Cuma günü ilk kesintinin kaydedilmesinden bu yana çeşitli şehirlerde internet hizmetinin kesildiğini veya ciddi şekilde yavaşladığını bildirdiler. Ağ kesintileri muhtemelen halkın siyasi hoşnutsuzluklarını ifade etme ve özgürce iletişim kurma imkanlarını ciddi şekilde kısıtlayacaktır.”

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Kurum, hükümetin interneti kesintiye uğratması nedeniyle VPN ile bile yazılımlara erişimin mümkün olmadığını belirtti. Instagram ve WhatsApp’ın yanı sıra Twitter ve Facebook gibi diğer popüler sosyal ağlar da İran’da birkaç yıldır yasaklanmış durumda.

Mobil şebekeler söz konusu olduğunda, sinyaller esas olarak ülkenin ana mobil operatörü olan MCI’dan kesilmektedir. Bu bir sorun çünkü İranlıların çoğu sadece mobil ağları kullanıyor ve geniş bant internet erişimleri yok.

NetBlocks bunun, hükümetin özgürlük eksikliği ve otoriterliği protesto eden halkın internetini engellemeye başladığı Kasım 2019’dan bu yana İran’daki en büyük ağ kesintisi eylemi olduğunu iddia ediyor.

WhatsApp ve Instagram’a getirilen kısıtlama, henüz 22 yaşında genç bir İranlı kadın olan Mahsa Amini’nin ölümünün ardından hükümete yönelik yaygın protesto dalgasının ortasında geldi.

Kaynak: NetBlocks, Reuters