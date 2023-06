Instagram, Yapay Zeka (AI) ile yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor olabilir. Cuma günü (16), Alessandro Paluzzi, yapay zeka yardımıyla yorumların oluşturulmasına izin veren sözde bir aracı ortaya çıkardı. Sızıntılarıyla ünlü uygulama uzmanı, Twitter profilinde yeni özelliğin bir çıktısını yayınladı.

Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi’nin bilgilerine göre, Instagram’da yorumlar kısmına yapay zeka gelecek.

Yayında Paluzzi şöyle diyor: “#Instagram #AI ile yorum üretme yeteneği üzerinde mi çalışıyor?”. Görselde, yorum kutusunun yanında, yapay zeka tabanlı içerik üretimi için yaygın olarak kullanılan parıltı sembollü bir düğme gözlemlemek mümkün.

#Instagram is working on the ability to generate comments with #AI 👀 pic.twitter.com/JNKq8FHCfP

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2023