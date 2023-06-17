Instagram, Yapay Zeka (AI) ile yeni bir özellik üzerinde daha çalışıyor olabilir. Cuma günü (16), Alessandro Paluzzi, yapay zeka yardımıyla yorumların oluşturulmasına izin veren sözde bir aracı ortaya çıkardı. Sızıntılarıyla ünlü uygulama uzmanı, Twitter profilinde yeni özelliğin bir çıktısını yayınladı.

Teknoloji dünyasından bilgileri sızdıran yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi’nin bilgilerine göre, Instagram’da yorumlar kısmına yapay zeka gelecek.

Yayında Paluzzi şöyle diyor: “#Instagram #AI ile yorum üretme yeteneği üzerinde mi çalışıyor?”. Görselde, yorum kutusunun yanında, yapay zeka tabanlı içerik üretimi için yaygın olarak kullanılan parıltı sembollü bir düğme gözlemlemek mümkün.

#Instagram is working on the ability to generate comments with #AI 👀 pic.twitter.com/JNKq8FHCfP — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2023

Paluzzi’nin söylediğine göre, bu butona basınca, yapay zeka, sizin adınıza bir yorum yazıyor. Kabul ettiğiniz takdirde metni gönderebiliyorsunuz.

Instagram’da Yapay Zeka

Geçtiğimiz hafta, geliştirici Meta’nın sosyal ağı için yapay zeka ile ilgili bir başka yeniliği de sızdırdı. Paluzzi’ye göre şirket, kullanıcıların soruları yanıtlayabilecek ve tavsiyelerde bulunabilecek 30 kişilik arasından seçim yapabilecekleri “daha eğlenceli ve etkileşimli bir deneyim” sunmak için Instagram’ın sohbetine botlar eklemek üzerinde çalışıyor olacak.

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Sızıntıların hiçbiri Instagram tarafından doğrulanmamış olsa da, bu araçların gerçekten test edildiğine inanmak zor değil. Geçtiğimiz aylarda Google, Apple ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketleri uygulamalarında jeneratif yapay zeka kullanımına ilişkin haberler duyurmuştu.