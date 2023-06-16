Cuma Raporu #263 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; ZTE Nubia Serisi ve Red Magic Modelleri Türkiye’ye Geliyor!

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Cuma Raporu #263 zaman çizelgesi

00:00 Giriş

01:56 ZTE Nubia Serisi ve Red Magic Modelleri Türkiye’ye Geliyor!

26:17 Segway-Ninebot Türkiye’de

42:08 Tivibu Arayüzü de yenilendi

46:24 Jack Dorsey: Türkiye defalarca Twitter’ı kapatmakla tehdit etti

51:29 Xiaomi 13 Ultra ve HONOR 90 Avrupa pazarına çıkıyor

59:09 iPhone 15 serisi 200 dolar daha fazla fiyatla gelebilir

01:02:44 Vision Pro için kullanım zorluğu ve ucuz model iddiası

01:08:17 Nothing Phone (2) geliyor

01:10:22 Zamlar otomobillere de sıçradı

01:18:29 Microsoft’un Activision Blizzard satın alımı geçici olarak engellendi

01:21:16 Aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanılabilecek