Cuma Raporu #263 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; ZTE Nubia Serisi ve Red Magic Modelleri Türkiye’ye Geliyor!
İçindekiler
Cuma Raporu #263: Nubia, Red Magic Türkiye’ye geliyor, otomobil zamları ve dahası
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Cuma Raporu #263 zaman çizelgesi
00:00 Giriş
01:56 ZTE Nubia Serisi ve Red Magic Modelleri Türkiye’ye Geliyor!
26:17 Segway-Ninebot Türkiye’de
42:08 Tivibu Arayüzü de yenilendi
46:24 Jack Dorsey: Türkiye defalarca Twitter’ı kapatmakla tehdit etti
51:29 Xiaomi 13 Ultra ve HONOR 90 Avrupa pazarına çıkıyor
59:09 iPhone 15 serisi 200 dolar daha fazla fiyatla gelebilir
01:02:44 Vision Pro için kullanım zorluğu ve ucuz model iddiası
01:08:17 Nothing Phone (2) geliyor
01:10:22 Zamlar otomobillere de sıçradı
01:18:29 Microsoft’un Activision Blizzard satın alımı geçici olarak engellendi
01:21:16 Aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanılabilecek