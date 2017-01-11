Instagram Yeni Bir Yerde Daha Reklam Göstermeyi Hedefliyor

Dün Facebook’un artık videoların arasına reklam alacağı ortaya çıktıktan sonra benzer bir haber Instagram tarafından da geldi.

Facebook’un bu haberinden sonra Instagram’dan da benzer şeylerin konuşulmaya başlaması hiç şaşırtmadı. Popüler fotoğraf paylaşma platformu Snapchat’ten birebir olarak kopyaladığı Hikayeler bölümünden kullanıcılara reklam gösterecek. Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Hikayeler kısmına reklam gösterimi resmen gelecek.

Uygulamanın hikayeler kısmında kullanıcılar arkadaşlarının anlık olarak paylaştığı fotoğrafları görebiliyor. Bu fotoğraflar bir kere gösteriliyor ve daha sonra kayboluyor. Burada yer alan reklamlar tıpkı fotoğraflar gibi tam ekran fotoğraf ya da video olacak. Bir kişinin paylaştıklarını izledikten sonra diğerine geçerken reklam yer alacak. Ad Age isimli firma daha önce bu reklamların geldiğini duyurmuştu.

Bu platform için önemli bir uygulama çünkü bu Facebook’un reklam için daha çok yerinin olduğunu gösteriyor. Çünkü yakın zamanda Facebook’un Haber Kaynağı bölümünde reklam gösterecek yeri kalmamıştı. Şimdi ise yeni bir yer daha açıldı.

Yapılan açıklamalara göre Hikayeler oldukça sık kullanılan bir bölüm. Ekim ayında bir günde 100 milyon gösterim barajı açıldı. Bu Snapchat’in kullanıcı havuzuna eşit. Şu anda bu bölüme reklam veren 30 şirket bulunuyor. Yakında uluslararası reklamlarda kullanıma açılacak.