Sosyal medya devi Instagram, influencer’ların takipçileriyle etkileşimini kolaylaştırmak için yeni bir yapay zeka destekli özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, influencer’ların doğrudan mesajlara yerleştirilebilecek AI sohbet robotları aracılığıyla takipçileriyle etkileşime geçmelerine olanak tanıyacak. Instagram yapay zeka furyasına katılıyor.

Instagram, Influencer’ların Takipçileriyle Etkileşimi İçin Yapay Zeka Destekli Sohbet Robotu Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Gelen son bilgilere göre, Meta’nın sahibi olduğu Instagram, Creator AI programını platformda önemli bir takipçi kitlesine sahip popüler influencer’lara sunuyor. Program, influencer’ların DM’lerine yerleştirilecek yapay zeka sohbet robotları aracılığıyla takipçileriyle etkileşime geçmelerine olanak sağlayacak. Bu özellik, influencer’ların çok sayıda mesaja yanıt verme zorluğunu hafifletmeyi amaçlıyor.

Program, influencer’ların mesajlaşma tarzlarını öğrenmek için çeşitli verilerle eğitilecek. Influencer’lar, gönderileri, altyazıları, yorumları ve mesaj geçmişleri gibi veriler üzerinde kontrol sahibi olacaklar. Bu sayede yapay zeka, influencer’ların kişisel tarzını taklit edebilecek ve takipçileriyle etkileşimi daha organik hale getirebilecek.

Meta, daha önce Kylie Jenner, Bay Beast ve Snoop Dogg gibi popüler ünlülere dayanan yapay zeka avatarlarını piyasaya sürmüştü. Bu avatarlar, gerçek kişiliklere benzer şekilde davranarak Instagram ve Facebook sayfalarını yönetiyorlar. Kullanıcılar, bu yapay zeka karakterleriyle mesajlaşarak, ünlülerle konuşma deneyimini yaşayabiliyorlar.

Bu yeni özellik, kamuoyu algısına bağlı olarak farklı şekillerde değerlendirilebilir. Bazı kullanıcılar, favori influencer’larıyla daha yakın bir bağlantı kurma fırsatı olarak görebilirken, diğerleri ise bu tür deneyimlere şüpheyle yaklaşabilirler. Ancak, yapay zeka teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, bu tür özelliklerin sosyal medya platformlarında daha yaygın hale gelmesi muhtemel.

Büyük ihtimalle gelecekte başka uygulamalarda da bunu göreceğiz. Snapchat gibi uygulamalar zaten benzer sistemleri entegre etmiş durumdalar. Bizler de bu deneyimin Türk influencerlar için nasıl bir yenilik olacağını merak ediyoruz.

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