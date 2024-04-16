Hızlı teslimat şirketi Getir hakkında çıkan BiTaksi ve FreshDirect satış iddiaları hakkında netlik kazanıyor. İngiltere merkezli haber kaynağı Sky News‘in ortaya attığı iddia, Getir’in BiTaksi ve FreshDirect’i satmayı düşündüğü yönündeydi. Ancak Getir’e yakın kaynaklar, bu iddiaları yalanlıyor.

İçindekiler Getir BiTaksi ve FreshDirect Satacak İddiaları Yalanlandı

Getir BiTaksi ve FreshDirect Satacak İddiaları Yalanlandı

Sky News’in haberine göre, Getir’in azınlık hisselerine sahip olan Abu Dabili yatırımcı Mubadala, şirketin bazı varlıklarını satma talebinde bulundu. Bu varlıklar arasında, Getir’in daha önce satın aldığı BiTaksi ve FreshDirect de bulunuyordu. Mubadala ayrıca, şirketin yeniden yapılandırılması önerisinde bulundu.

Getir’e yakın kaynaklar, bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Şirketin bir sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Sky News’in iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Ancak Getir’den resmi bir açıklama henüz gelmedi. Şimdilik bu konu hakkındaki son gelişmeleri finans alanında haber yapan kaynaklardan takip edebiliyoruz.

Şu anda Getir Türkiye dahil olmak üzere 5 ülkede hizmet vermeye devam ediyor. Daha önce hatırlayacağınız üzere Getir Avrupa’dan çekilecek iddiaları da ortaya çıkmış ve şirket ilk etapta bu iddiaları yalanlasa da, Avrupa’da birçok pazardan çekilmek zorunda kalmıştı. Yine de şu anda şirket 5 ülkede operasyonlarını güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Bu bağlamda, şirket açıklama yapmadan BiTaksi ve FreshDirect satışı hakkında kesin bir şey söylemek zor. Bizler de şirket cephesinden bir açıklama geldiğinde sizlerle güncelleme olarak bu açıklamaları paylaşacağız. Türkiye’nin en büyük girişimlerinden birinin geleceği hakkındaki açıklamaları merakla takip ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iddialar doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!