Meta cephesi Instagram için radikal bir karar aldı. Instagram yapay zeka büyüsüne kapılan son platform oldu. Meta, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek ve insanlar arasındaki etkileşimi artırmak için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların yapay zeka (AI) kullanarak mesaj yazmalarına olanak tanıyacak. Instagram yapay zeka ile mesaj gönderme özelliğine kavuşuyor.

Instagram Yapay Zeka Destekli Mesajlaşma Sunmaya Hazırlanıyor, DM’den Yürümek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

Henüz detayları tam olarak paylaşılmamış olsa da, uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu yeni özelliğin Google’ın Magic Compose’una benzer şekilde mesajları farklı stillerde yorumlayabileceği tahmin ediliyor.

Daha önce benzer bir özellik Samsung Galaxy AI yapay zekasında da karşımıza çıkmıştı. Bu özellik sayesinde sizin yazmak istediğiniz mesajı, yapay zeka durumave isteklerinize uygun bir şekilde sizin için yeniden yazıyor. Bu, Meta’nın, kullanıcı deneyimlerini geliştirme ve insanlar arasında daha güçlü bağlar kurulmasını kolaylaştırma çabalarının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Meta’nın Meta AI adını verdiği yapay zeka asistanı, birebir sohbetler ve grup sohbetleri için zaten mevcut durumda. Meta AI, öneriler sunabilir, şakalar yapabilir, tartışmaları çözebilir ve soruları yanıtlayabilir. Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilen Meta AI ile etkileşime geçmek oldukça kolay.

Kullanıcılar, yeni bir mesaj başlatıp Meta’nın mesajlaşma platformlarından herhangi birinde “AI sohbeti oluştur”u seçebilir veya bir grup sohbetinde “@MetaAI” yazabilirler. Görünen o ki, Meta yapay zeka asistanı sonunda Instagram uygulamasına da gelecek.

Yapay zeka asistanı Meta AI, Instagram’ın yanı sıra WhatsApp ve Messenger’da da kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, popüler isimlerin yapay zeka karakterleriyle iletişim kurabilecekler. MrBeast, Charli D’Amelio, Tom Brady ve Naomi Osaka gibi ünlülerin yanı sıra çeşitli yapay zeka karakterleri, konuşmalara kendi benzersiz kişiliklerini ve uzmanlıklarını katacaklar.

Meta AI, kullanıcılara çeşitli araçlar ve tabiri caizse ilhamlar sunmayı amaçlıyor. Örneğin, Meta AI’nin Reels özelliği aracılığıyla kullanıcılar, yeni yerler keşfedebilir, dans rutinlerini öğrenebilir veya yaratıcı projeler için ilham alabilirler.

Yapay zeka destekli mesajlaşma özelliği, Instagram kullanıcılarına daha dinamik ve kişiselleştirilmiş bir sohbet deneyimi sunacak. Meta, yapay zeka yeteneklerini genişleterek ve inovasyon yapmaya devam ederek, çevrimiçi sosyal etkileşimlerin şekillenmesinde yapay zekanın giderek daha önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya ve yapay zeka ilişkisi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!