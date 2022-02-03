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Instagram, Yakında Kullanıcıların 90 Saniyelik Reels Videolarını Kaydetmesine İzin Verebilir
İlgi çekici kısa video içeriği oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok Instagram Reels ipucu ve püf noktası olsa da, şu anda 60 saniyeden uzun Reels videoları yayınlayamazsınız. Ancak, Instagram şu anda kullanıcıların platformda daha uzun videolar paylaşmasına izin vermek için Reels‘lerin süresini uzatmaya çalıştığından bu durum yakında değişebilir.
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90 Saniyelik Reels’ler Yolda
Instagram, Alessandro Paluzzi’nin son Twitter gönderisine göre, Reels videolarının maksimum süresini 90 saniyeye çıkarmak için çalışıyor gibi görünüyor. Bunun, Reels için mevcut 60 saniye sınırının yerini alması muhtemeldir.
#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022
Bu gerçekleşirse, kullanıcılar daha uzun Reels‘ler oluşturabilecek ve bu da kısa videolarını daha ilginç hale getirmelerine ve daha fazla içerik içermelerine yardımcı olabilir. Unutulmaması gereken bir şey, Paluzzi’nin bu değişikliğe tersine mühendislik becerileri ile erişebildiği ve henüz erişemeyeceğinizdir. Ayrıca kararlı sürümün bir parçası olarak hepimize ulaşıp ulaşmayacağını henüz bilinmiyor.
Farkında olmayanlar için Instagram, 2020’de popüler kısa video uygulaması TikTok ile rekabet etmesi için Reels‘i tanıttı. Bu, uygulamanın aynı yıl yasaklandığı Hindistan’da bir TikTok alternatifi olarak işlev gördü. O zamandan beri, Meta‘ya ait şirket, karşılaştırılabilir bir platform haline getirmek için Reels‘e birkaç TikTok benzeri özellik ekledi. Ancak Instagram, TikTok geçen yıl sınırını 3 dakikaya çıkarmasına rağmen, Reels’in 60 saniyelik süresine bağlı kalmaya devam ediyor.
TikTok ile tepeden tırnağa rekabet ettiğinden, Instagram‘ın bu özelliği yakında bir güncelleme ile kullanıma sunmasını bekliyoruz. Yeni 90 saniyelik Reels süresi hakkında ne düşünüyorsunuz? İçerik oluşturucular ve izleyiciler için faydalı olacağını düşünüyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi bize bildirin.
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