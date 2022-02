Instagram, Yakında Kullanıcıların 90 Saniyelik Reels Videolarını Kaydetmesine İzin Verebilir

İlgi çekici kısa video içeriği oluşturmak için kullanabileceğiniz birçok Instagram Reels ipucu ve püf noktası olsa da, şu anda 60 saniyeden uzun Reels videoları yayınlayamazsınız. Ancak, Instagram şu anda kullanıcıların platformda daha uzun videolar paylaşmasına izin vermek için Reels‘lerin süresini uzatmaya çalıştığından bu durum yakında değişebilir.

Instagram, Alessandro Paluzzi’nin son Twitter gönderisine göre, Reels videolarının maksimum süresini 90 saniyeye çıkarmak için çalışıyor gibi görünüyor. Bunun, Reels için mevcut 60 saniye sınırının yerini alması muhtemeldir.

#Instagram is working on the possibility of creating #Reels lasting 90 seconds 👀 pic.twitter.com/M0KgJzQ90O

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 1, 2022