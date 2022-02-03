Facebook Son Çeyrekte İlk Kez Günlük Kullanıcı Kaybetti!

Kuruluşundan bu yana, Facebook kullanıcı sayısı ve şirketim büyümesi her zaman yukarı yönlü oldu. Ancak Çarşamba (dün) günü, hisse senetlerinin takribi yüzde 20 düşmesine neden olan, beklenenden daha düşük reklam büyümesiyle birlikte, küresel olarak ilk üç aylık günlük kullanıcı düşüşünü bildirdi.

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Yaklaşık 200 milyar dolarlık piyasa değerini anında silen devasa hisse senedi düşüşü, Facebook’un kurumsal olarak Meta olarak yeniden markalaşmasının, yatırımcıları ana işi sosyal medyadaki sorunlardan uzaklaştırmak için yeterli olmadığını gösteriyor. Geçen çeyrekte Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta kullanıcı büyümesi tutarlı bir seviyede değildi. Aynı zamanda ana Facebook uygulaması, reklamcılık yoluyla en çok para kazandığı Kuzey Amerika’da günlük 1 milyon kullanıcı kaybetti. Küresel olarak Facebook’un günlük kullanıcılarında genel bir düşüşe de yol açtı. Bu düşüşü şirket sözcüsü, şirket tarihindeki ilk ardışık düşüş olduğunu doğruladı.

Önceki çeyrekte 1,93 milyar olan günlük kullanıcı sayısının 1,929 milyara düşmesi, muhtemelen Facebook’un gençlere olan ilgisizliğinin bir yansıması. Meta, Instagram’ın kullanıcı sayılarını katmıyor, ancak tüm uygulamalarındaki günlük kullanıcılar, üçüncü çeyrekten yalnızca 10 milyon kullanıcı ekleyerek, neredeyse 2,82 milyara yükseldi.

Meta hala kârlı

Şirket yalnızca geçen yıl, çoğunlukla reklamlardan yaklaşık 40 milyar dolar kâr etti. Ama aynı zamanda Quest VR başlığı, VR yazılımı, yakında çıkacak AR gözlükleri ve metaverse ile ilgili diğer girişimlerden sorumlu bölüm olan Reality Labs’da milyarlarca dolar kaybediyor. Bu bölüm geçen yıl 10.2 milyar dolar kaybetti ve 2.3 milyar dolar gelir elde etti. Meta, Quest satışlarının sayısını henüz açıklamadı, fakat analistler, sayının 10 milyon birim civarında olduklarını düşünüyor . Zuckerberg, Çarşamba günü yatırımcılarla yaptığı bir görüşmesinde, Meta’nın bir sonraki VR kulaklığının bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini ve “fiyat yelpazesinin en yüksek noktasında” olacağını söyledi.

Önümüzdeki yıllarda Reality Labs harcamalarını artırmayı planladığını ve bir sonraki büyük bilgi işlem platformu olarak AR ve VR kombinasyonunu gördüğünü belirtti. Meta’nın şu anda karşı karşıya olduğu en büyük sorunun, bu yatırımların bedelini ödeyen sosyal medya işleri olduğu da çok belli.