Instagram, Videolar için Otomatik Altyazı Özelliğini Kullanıma Sundu!

Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için Reels arasında gezinmeyi daha kolay ve iyi hale getirmek için başka bir adım atarak videolar için otomatik altyazılar özelliğini kullanıma sundu. Geçen yıldan beri TikTok‘ta bulunan özellik, artık Instagram kullanıcılarının sesi açmaya gerek kalmadan video izlemesine izin verecek.

Video izlerken sesi etkinleştirmeyi sevmeyen kişilere yardımcı olmanın yanı sıra, bu özellik öncelikle işitme engelli kullanıcılar içindir ve otomatik oluşturulan altyazılar artık videolara kolayca erişmelerine olanak tanıyacak. Bu da, insanların videoları atlamak yerine izleme olasılıkları daha yüksek olacağından, Instagram ve içerik oluşturucuların videolarla daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı olacaktır.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities.

Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU

