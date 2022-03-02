Instagram, Videolar için Otomatik Altyazı Özelliğini Kullanıma Sundu!

Instagram, TikTok ile rekabet edebilmek için Reels arasında gezinmeyi daha kolay ve iyi hale getirmek için başka bir adım atarak videolar için otomatik altyazılar özelliğini kullanıma sundu. Geçen yıldan beri TikTok‘ta bulunan özellik, artık Instagram kullanıcılarının sesi açmaya gerek kalmadan video izlemesine izin verecek.

Video izlerken sesi etkinleştirmeyi sevmeyen kişilere yardımcı olmanın yanı sıra, bu özellik öncelikle işitme engelli kullanıcılar içindir ve otomatik oluşturulan altyazılar artık videolara kolayca erişmelerine olanak tanıyacak. Bu da, insanların videoları atlamak yerine izleme olasılıkları daha yüksek olacağından, Instagram ve içerik oluşturucuların videolarla daha fazla etkileşim kurmasına yardımcı olacaktır.

It’s a long time coming, but we’re excited to share a new tool that empowers those in the deaf and hard-of-hearing communities. Videos on Instagram will now have auto-generated captions, where you have the option to turn them off or on. pic.twitter.com/DNyzcdiPSU — Adam Mosseri (@mosseri) March 1, 2022

İçerik oluşturucular için başka bir avantaj daha var. Videolarında varsayılan olarak otomatik altyazılar etkinleştirilir. Bu şekilde, onları manuel olarak ekleme sürecinden geçmeleri gerekmeyecek.

Üstelik Instagram, otomatik altyazılar yapay zeka kullandığından tamamen mükemmel olmayacaklarını öne sürüyor. Bu nedenle, bazı hatalar mevcut olabilir çünkü yapay zekanın kalitesi, öğrendikleri arttıkça “iyileşmeye devam edecek”.

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Otomatik oluşturulan altyazılar ayrıca bir açma/kapama düğmesiyle birlikte gelir. Böylece, bir videonun sağ üst köşesindeki üç noktalı seçeneğe hafifçe dokunabilirsiniz -> Altyazıları Yönet seçeneğini seçin -> Altyazıları Devre Dışı Bırak veya Etkinleştir seçeneğini belirleyebilirsiniz.

İlgili bir haberde Instagram, Mart ayının ortasından itibaren artık Android ve iOS kullanıcıları için kullanılamayacak olan IGTV uygulamasını kısa süre önce kapattı.

Yine de, otomatik altyazı özelliği, yazı yazılırken kullanılamıyordu. Önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara ulaşmaşı bekleniyor. Bu yeni özellik hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.